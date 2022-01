Niño de Elche lanzará un libro inspirado en frases de Manuel Agujetas

El próximo viernes 4 de febrero llega a las carteleras 'Canto Cósmico. Niño de Elche', un retrato cinematográfico, íntimo y fascinante sobre uno de los músicos más interesantes del panorama actual.

Marc Sempere-Moya y Leire Apellaniz se aproximan a la vida del cantaor a través de una perspectiva que aborda tanto su esfera más íntima y familiar, como las múltiples capas de su universo poético y musical.

Una película que aborda la personalidad estética del propio artista, mediante un diálogo profundo que oscila entre la ortodoxia más pura y la vanguardia, la tradición y subversión.

- ¿Qué hay en el canto cósmico de Niño de Elche?

-No solamente están las inquietudes que tengo, también es un análisis del espacio cósmico que ocupo. Los seres que me rodean, las razones que me han llevado a hacer lo que hago. Es uno de los grandes intereses de la película, por ejemplo.

-Un largometraje lleno de metáforas ¿es para usted la vida algo poético?

-A mí me gusta pensar que sí, que la vida es como la poesía. Lo poético es lo que realmente me fascina de la realidad. Son mis lecturas, mis trabajos…ahí es donde encuentro el aliciente para seguir dedicándome a esto.

- ¿Gira la música al mismo nivel que la vida de los seres humanos?

-Depende de las concepciones que se tengan sobre la música y el arte. John Cage hablaba sobre la diferencia del arte y vida, hay una implicación con la que me siento acorde. Tiene que ver con la pasión, curiosidad, experimentación…ahí es donde encuentro las cosas. La vida se difumina, en la poética y vida.

- ¿En qué punto se encuentra el flamenco actualmente?

-Hablar de flamenco de forma global es complejo. Es un arte difuso y contradictorio por suerte. No se fija tanto en las tendencias. Creo que el imaginario del flamenco global, está dando pasos hacia territorios antes insospechados. Los públicos cambian, el público del flamenco no es solamente el de las peñas y festivales, ese público es es muy positivo, pero también hay que contar con el de otros festivales. Es una música que ha ido encontrando ese espacio. En la creación artística falta mucha escucha. Echo en falta eso. No tiene que ver con que un producto sea más ortodoxo o más moderno. Para mí es más vulnerable escuchar a Manuel Agujetas que otra propuesta más moderna. No tiene que ver con las formas sino con el fondo real de las cosas.

-Y en esa falta de escucha… ¿se debería enseñar el flamenco por ejemplo en las aulas escolares?

- Siempre he sido contrario a proponer el aprendizaje de según que música en según qué tipo de aula. Si relacionamos el flamenco con la obligatoriedad de una asignatura en el colegio en Andalucía, ahí no encontrarán mi apoyo. La educación en el sentido del arte, tiene que estar apuntada en las aulas pero siempre apuntada. Lo más difícil no es tener una lista de programación artística en un colegio, sino como enseñarlo en el foro interno del alumno. No es suficiente que el flamenco se de en las aulas sino en otros lugares como en casa, los medios de comunicación…

- ¿Cuáles han sido sus referentes en el flamenco?

-Muchísimos, depende la época. Ahora he terminado un libro inspirado en frases de Manuel Agujetas. Un ensayo sobre el flamenco y la mentira que espero lanzar próximamente. El nuevo disco que estoy haciendo será algo más flamenco. Tengo referencias de Pepe Marchena, Antonio Mairena y Manolo Caracol. Siempre depende de aquello en lo que esté trabajando, pero como cantaores troncales tengo a Manuel Torres y Antonio Mairena.