Paco Cepero ultima una nueva marcha para la Esperanza de Triana

-Cumplió usted 80 años hace unos días y está como un Longines, como dicen los antiguos...

-(Risas) Sí, mientras Dios me dé fuerza, ahí voy a seguir. Me siento un privilegiado y que con la edad que tengo pueda hacer lo que hago, porque tocar una hora y media en el Villamarta como hice hace unos meses, es un privilegio, igual que me pasa con las composiciones, estoy ahora creando más que nunca.

-Hace una semana presentó una nueva marcha dedicada a la Virgen del Valle. Háblenos de ella...

-Bueno, es algo que hicimos con el piano de José Zarzana y la voz del Niño de la Fragua hace unos años en la Cruz Vieja, pero era tan bonita la melodía que le pedí a Paco Orellana que me la adaptara para banda. Paco es una persona de gran altura musical y aunque él siempre dice que lo que hace es vestirme las canciones, para mí es como si fuera mis pies y mis manos en estas cosas. Yo no soy ni mejor ni peor pero intento que mi música suene a Paco Cepero.

-También le hizo hace poco una a la Macarena....

-Sí, y es algo de lo que me siento orgulloso. Porque que te coja una marcha la Macarena no es fácil, es lo máximo, como si corres la fórmula uno con Ferrari o Mercedes. Pero no ha quedado la cosa ahí porque hace unos meses estuve en Sevilla en la reinaguración del Hotel Colón y allí coincidí con Cabrero, hermano mayor de la Macarena, que me presentó al hermano mayor de la Esperanza de Triana. Total, que hablando y hablando, al final me comprometí hacerle también una a la Esperanza de Triana. Y en ello estoy, de hecho hace unos días vino aquí José Manuel Reina, que me ha hecho la instrumentación, como ya me hizo en 'Rey flagelado'. Ya está casi terminada y espero tenerla muy pronto, porque es muy alegre y creo que en la calle va a ser un espectáculo.

-Ya lleva usted unas cuantas marchas...

-Llevo por lo menos doce. Le he hecho tres a mi hermandad, La Amargura, las que he hecho al Cristo y la Virgen del Valle, la de la Esperanza de la Yedra, una que hice a la Virgen de la Cabeza de Picadueñas por el padre Jesús...Lo que más me enorgullece de todo es que eso quedará ahí, porque me ha pasado con los himnos a la Esperanza y la Virgen del Valle, por encima incluso de mi faceta como guitarrista. Es ya del pueblo y pasará de generación a generación, y eso es algo muy grande. Además, yo les regalo a las hermandades el derecho de autor, es algo que hago con el corazón.

-¿Le gustaría componer alguna más a alguna imagen o hermandad concreta?

-Bueno, quizás a la Virgen de la Encarnación de San Miguel, porque de pequeño tuve una anécdota muy bonita con ella. Como sabes, yo era hijo único y un día, con sólo 4 años, me dio por entrar en la iglesia, porque vivía en la Calle Santa Clara. Me metí debajo del paso de la Virgen y me quedé dormido y todo el mundo buscándome. Aquello lo guardo con cariño y desde entonces tengo especial amor por esta Virgen, por eso, sí me gustaría hacerle una marcha. Soy muy creyente y es algo que llevo a gala. Y eso que estuve mucho tiempo sin pisar una iglesia, pero el señor me volvió a llamar, me reencontré con él y ahora tengo una paz que antes no tenía.

-Conociendo su constante inquietud, ¿con qué más está trabajando?

-Ahora mismo estoy trabajando con Rocío del Corzo, la mujer de Miguel Salado, que estamos preparando cosas, y también con Lucía Aliaño, esta chiquilla joven a la que le intento transmitir una línea 'ceperiana'. Es una niña que tiene una afinación perfecta y mucha dulzura, y ese registro se amolda a lo que a mí me gusta, la canción aflamencada, y eso que sólo tiene 11 años. Viene una vez a la semana pero trabaja mucho. También he hecho unos tangos-zambra a José 'El Mijita', que han quedado bonitos. En todo lo que puedo ayudar, ayudo, lo que no puedo hacer es milagros, y hay veces que las cosas pegan y otras que no. El pueblo es soberano y ahí no hay reglas. A mí me gusta siempre la difícil sencillez, ahí está la clave, pero ya digo, no siempre aciertas.

-Le veo muy ilusionado con esta joven...

-Bueno, estas cosas a mí me dan vida, y es como si tuviera que moldear un diamante. Al final todo eso te llena. Me pasa cuando escucho a Rancapino Chico, que canta como yo le he dicho que cante, y no muchos más, Juanito Villar, Turronero, Pansequito, Chiquetete, Rancapino.... Soy un sastre a la medida, cuando escucho una voz, estudio sus tonalidades y compongo a la medida. Tengo más defectos que virtudes pero ese don me lo ha dado Dios. Y realmente no puedo pedirle nada más a Dios, me lo ha dado todo y nunca me ha abandonado, porque la mejor composición de mi vida es mi familia, que ahora en mayo me van a hacer bisabuelo. ¿Qué voy a pedirle más?

-Ahora que ha mencionado a Juan Villar, ¿qué le ha parecido el programa de flamenco que han hecho en TVE?

-Hombre, no me gusta opinar de eso, pero sí me sorprende, con todos mis respetos a los artistas que han participado, que si vienen a Cádiz tienen que estar Juan Villar y Enrique Scapachini, pero bueno, prefiero no opinar.

-Usted fue de los primeros en reivindicar la figura de Manuel Alejandro, ¿cree que se ha hecho justicia con él?

-Creo que sí, aunque todavía tienen que darle el Príncipe de Asturias, porque se lo merece todo. Manuel Alejandro es lo máximo que ha dado Jerez y tratar de igualar su listón, es imposible porque dejará un legado popular y eso es muy difícil. Soy un gran admirador de Manolo y dentro de su grandeza es humilde. Recuerdo que cuando murió Rafael de León, nos juntamos Antonio Gallardo, él y yo y nos dijo 'este es el padre de todos nosotros, porque ha sido el que mejor ha descrito una historia en tres minutos'. Aquel día nos tomamos una copa en su honor.

-A final de mes estará en Córdoba dando una lección magistral, ¿le veremos en más sitios en los próximos meses?

-Sí, precisamente este año voy a ir al festival más importante que hay de flamenco, el Festival del Cante de Las Minas de La Unión. Voy el 1 de agosto. En la zona de Murcia soy una persona muy querida, porque ya estuve en Lo Ferro, donde me dieron la Medalla de Oro, y he tocado varias veces allí.

-Por aquí por la zona no le veremos entonces....

-De momento no, porque estuve a punto de ir al Festival Tío Pepe, de hecho me llamaron para pedirme caché, me dieron el sí, incluso la fecha y luego, días más tarde, me llamaron para decirme que no iba porque no había presupuesto. En fin, una pena.

-Ya por último, he visto que recibirá un nuevo premio en noviembre...

-Sí, me llamaron hace poco para decirme que me darán el Premio Internacional del Flamenco que hacen la Escuela de Flamenco de Andalucía. Tener otro reconocimiento es un honor, y puedo presumir de que todos me los han dado en vida, porque yo a título póstumo no quiero nada.