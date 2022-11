Paco Lara estrenará el próximo 25 de noviembre 'Duende', su segundo disco

Paco Lara lanzará el próximo 25 de noviembre (en todas las plataformas) su segundo disco en solitario, que ha titulado ‘Duende’. Después del éxito obtenido con su primera propuesta, ‘The Andalussian Guitar’, estrenado en 2020, el guitarrista jerezano sigue labrando su camino en Australia, un país al que llegó hace ahora cinco años y donde se ha convertido en un auténtico embajador de Jerez y del flamenco.

“En septiembre 2017 emigré a Australia y me di cuenta de que tenía que emprender una carrera en solitario y buscarme la vida aquí. En España siempre toqué para otros artistas, tanto en el baile como en el cante, como a muchos grupos y cantantes, por ejemplo con Isabel Pantoja, pero al llegar aquí entendía que tenía que había que dar un giro y centrarme más en el toque en solitario. Así nació ‘The Andalussian Guitar’, porque me traje varios temas grabados en Jerez y lo presenté en 2019”, explica Paco Lara.

Desde entonces, con pandemia incluida, el jerezano ha intentado que el flamenco se haga un hueco en un país con poca tradición, pero que “poco a poco estamos consiguiendo que la gente se interese por él”, añade. Su guitarra y las colaboraciones de su mujer, la bailaora Deya Miranda, el artista ha conseguido “trabajar mucho, hemos hecho conciertos, trabajado en festivales, teatros....”.

Sin embargo, “llega un momento en el que tienes que renovar el repertorio, por eso decidí comenzar a trabajar en un nuevo disco, ‘Duende’, en el que he incorporado también mucho contenido comercial porque al fin y al cabo, necesitamos introducir a la gente en el flamenco, porque sé que luego, cuando vayan a los conciertos, van a escuchar una soleá o una seguiriya por derecho”.

Ocho temas conforman este nuevo disco de Paco Lara, que ha sido grabado “entre el estudio La Bodega de Jerez, Australia y Puerto Real porque se ha masterizado en los estudios de Mario Alberni”. “En abril estuve en Jerez después de cuatro años sin poder ir por el Covid y aproveché para completar el disco con compañeros y artistas con los que he trabajado mucho y que han significado mucho en mi vida, como Rocío Parrilla, a la que quiero mucho, mi amigo Bernardo Parrilla, que ha metido el violín, y mis dos hermanos, Santi y José, con los que he compartido un tema, las alegrías. Santi (Lara) las ha compuesto casi a un 80%, más algunas falsetas que he metido yo y la voz de esos aires de Cádiz la ha puesto José. También David Carpio ha cantado una seguiriya, José de los Camarones ha hecho un tema suyo que entra por soleá por bulería, Dani Quiñones, de La Tarambana, y Ricardo Piñero han grabado bajos, Diego Pozo, la guitarra, Perico Navarro, las percusiones, Rafa García ‘Teto’ ha hecho los arreglos rítmicos, Diego Magallanes ha metido un acordeón, y luego están mis compadres Rafa Ramos y Lolo Morilla con las palmas”, cuenta el tocaor.

En el estudio de Josema Pelayo “estuve estuve diez días grabando y me llevé mucho material bruto para Australia, donde he metido las guitarras en condiciones. Ya aquí, Carlito Akam me ha hecho la producción y llamó a varios amigos suyos que han participado en el disco, Fadi Yousif, que ha grabado la guitarra eléctrica, Sargon Odisho, que toca el piano, y Katrina Kakoz, una cantante que ha hecho la rumba”. De los ocho temas grabados, el mayor de los Lara destaca “porque está sembrá”, la rumba que ha cantado su hija, pero también “las alegrías que abren el disco y que comparto con mis hermanos, la bulería Liverpool de la Frontera, porque en Liverpool es el sitio de Sidney donde hemos grabado, o la seguiriya donde colaboran David Carpio y Bernardo Parilla”.

Dentro del aspecto comercial, el jerezano ensalza “el tema que cierra el disco, ‘Advance Australia Fair-Waltzing Matilda’, que ha sido un pelotazo aquí. Exactamente es el himno de Australia y una canción popular que hago por bulerías y que durante los conciertos ha tenido muchísimo éxito”, explica. “También la versión que hago “del tema ‘mañana de carnaval’ que es de música brasileña”.

Para Paco Lara este disco, “está pensado e inspirado desde la añoranza y la nostalgia de llevar 5 años fuera de Jerez. Por eso, dentro del trabajo hay muchas señales, tanto por la presencia de compañeros queridos de mi etapa española, como señales musicales del toque de Jerez o inspiración que me han inculcado mis maestros. Todo aportándoles mi personalidad y mi realidad musical actual”.

“Es muy duro seguir en esta industria haciéndolo todo porque hoy día el artista tiene que hacerlo todo, productor ejecutiva, producción artística, márketing, composición, interpretación... Y aún así y echándole a veces 18 horas, seguimos sobreviviendo y sufriendo la diferencia de reconocimientos con respecto a otras profesiones”, recalca.