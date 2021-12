Las redes recuerdan a Paco de Lucía en el que hubiera sido su 74 cumpleaños

El día en el que el genio de Algeciras hubiera sido su 74 años cumpleaños, las redes se han inundado de recuerdos y dedicatorias a Paco de Lucía. Artistas y aficionados han querido así rendir su particular homenaje al guitarrista, que sigue más vivo que nunca.

Su historia comenzó el día en el que Antonio Sánchez Pecino, le colocó los dedos con solamente seis años sobre una guitarra, el instrumento que sería su mejor compañera durante el resto de su vida. Guiado por su padre y su hermano Ramón, Paco de Lucía con el tiempo fue no solamente madurando, sino convirtiéndose en un ejemplo de sacrificio y dedicación.

Grabó su primer disco con 13 años de edad, en 1961 titulado 'Los chiquitos de Algeciras'. Junto con su hermano Pepe como cantaor, se suben a los escenarios más importantes de Andalucía y en 1967 saca su primer álbum en solitario 'La Fabulosa Guitarra de Paco de Lucia'. No solamente fue un disco fantástico, sino que ya su nombre retumbaba en los oídos de grandes figuras del flamenco como la de Camarón de la Isla, cantaor con el que grabó hasta nueve discos en el que se unieron talento, tiempo y espacio.

Cuando Paco tocaba la guitarra, dejaba fluir sus pensamientos, emociones, anhelos y también frustraciones, porque la música es como el alma del ser humano, capaz de abrir nuestra sensibilidad en diferentes notas al compás de la bulería, la soleá o el fandango.

El Teatro Real se rindió a sus pies en 1975, subiéndose a uno de los escenarios más emblemáticos de España y llevando su sonido a lo más alto en una noche gélida que el derritió con su arte.

Un genio excepcional que incluso hasta músicos internacionales como Mark Knopfler afirmó que "al verlo he entendido que no sé tocar la guitarra'; o como Keith Richards señalando que "decís que soy una leyenda de la guitarra. No tenéis ni idea. Sólo hay dos o tres guitarristas que se pueden considerar leyenda. Y por encima de todos ellos está Paco de Lucía".

Hoy el Premio Príncipe de Asturias de las Artes en 2004 hubiera cumplido 74 años, una fiesta que celebraría con los suyos, tocando a su mejor compañera, la guitarra que le hizo único.

2010, su gran concierto en Jerez

Paco de Lucía tocó hasta cinco veces en Jerez de la Frontera. Un hogar que es cuna del flamenco y en la que el guitarrista desplegó su magia sobre las cuerdas. Fue en la Plaza de Toros de Jerez cuando el algecireño deleitó al público jerezano en directo. Un recital que maravilló a los asistentes según nos relata Loli Barroso, entonces delegada de Cultura del Ayuntamiento de Jerez: "Aquel concierto lo viví de forma muy especial. Era necesario que Paco de Lucía tocase en Jerez. A nivel humano fue una gran satisfacción. Tener la oportunidad, de que Paco de Lucía diera un concierto en una ciudad en la que la guitarra es tan importante, fue maravilloso. Jerez es una escuela de grandes maestros como Carbonero, Balao, Morao, Paco Cepero, y como encargada de la gestión cultural en la ciudad, no quería irme de mi labor sin que él actuara en Jerez. Todo el equipo de cultura, además de Rafael Agarrado y José Luis Lara, hizo un gran trabajo y estuvieron a la altura”.

Loli Barroso también guarda un recuerdo muy especial de Paco de Lucia. "Descubrí a una persona humilde, sencilla, talentosa y muy cordial. Jerez se merecía su presencia. Los ciudadanos de esta ciudad, los adolescentes, niños y adultos merecían verle en directo dentro de una oferta cultural de categoría".

Para la ex edil “fue un año muy complicado porque era el final de la legislatura y había mucho ruido en el gobierno. Hubo un gran recorte presupuestario y el programa Noches de Bohemia era un programa con mucha fuerza y pionero. Como delegada de Cultura quería hacer un concierto gordo, que resumiera lo que es esta ciudad, abierta a la música y con la capacidad de tener grandes artistas. A Paco le teníamos en mente desde hacía muchos años, comencé a hablar con diferentes productores, y con pesonas como Moraíto, Fernandito de la Morena y Rafael Agarrado". En este punto, Barroso añade que “José Luis Lara Heredia fue esa hada madrina que lo hizo posible. Una bellísima persona, un empresario valiente que apostó por el concierto y que creyó en mí, en lo que le expuse. La Caja de Ahorros también se portó muy bien con toda la producción del concierto”.