"La Paquera no es sólo la reina de la bulería, es una artista completísima"

Jesús Méndez regresa el próximo sábado al Teatro Villamarta para presentar su cuarto disco 'Recordando a La Paquera'. Después de 'Jerez sin fronteras', 'Añoranza' y 'La voz del alba', el jerezano estrenó en septiembre del pasado año esta propuesta musical en la que recupera muchos de los cantes de Francisca Méndez y que ahora realizará en directo ante su público.

Con el ajetreo que supone la puesta en escena de un montaje como éste, el cantaor reconoce que "estoy deseando que llegue el sábado, ya no sólo por todo el jaleo que tiene actuar en un sitio como el Teatro Villamarta, donde tienes que cuidar mucho los detalles, sino también porque éste ha sido un disco muy trabajado, de muchas horas de estudio e investigación y bueno, ya tengo ganas de hacerlo en directo".

"Lo más complicado es elegir el orden del repertorio, buscando así que el espectáculo no se venga abajo y tenga cierto dinamismo", apunta. Además, "el hecho de ir con temas orquestados también supone un esfuerzo porque mi idea es hacer dos partes, una con todos esos temas con el quinteto y luego una parte más flamenca, no concibo ir al Villamarta y no cantar por malagueñas, por alegrías o por soleá, aunque está claro que no forman parte del disco".

Para conformar el universo musical de este espectáculo, Jesús Méndez ha confiado en el pianista Borja Évora, "que ha hecho un trabajo enorme de readaptación", recalca, pero además se rodeará de las guitarras invitadas de Diego del Morao y Antonio Rey, Los Makarines con los coros, Ané Carrasco a la percusión, las palmas de Diego Montoya y Manuel Cantarote a las palmas, además del quinteto de cuerda".

Después de varios meses en el mercado, el artista reconoce, al hablar del disco, que "la gente está contenta, o al menos eso es lo que me trasladan. Es un disco que he tratado con mucho cariño y en el que desde el primer momento he dejado claro que no era un homenaje, ni un intento de copia, es un recuerdo de su discografía más que un recuerdo de La Paquera como artista. Por eso no hay soleás, ni alegrías...es su obra pero en mi voz".

Poner en pie este proyecto "no ha sido fácil porque además la discografía de La Paquera es muy extensa y tiene cosas muy variadas. Para mí ha sido un descubrimiento el meterme a explorar todo su legado, y te das cuenta que no sólo es la reina de La Bulería, sino que tiene un repertorio precioso. A mí personalmente me ha encantado escucharla por granaínas, seguiriyas, soleá por bulería, por fandangos de Huelva e incluso por sevillanas, que tiene un disco entero".

"De hecho, no sólo he descubierto cosas de ella, sino también de mí mismo, me ha servido para encontrar defectos y virtudes de mí. De todos, el más complicado ha sido el tema 'Sevilla' de Manuel Alejandro, porque tiene unos graves que son demasiado graves y unos agudos que son demasiado agudos, entonces, no ha sido una tarea fácil, al menos es lo que más me ha costado a mí", añade.

Consciente de la responsabilidad que supone cantar en Jerez, Jesús tiene claro que al final "subirse a un escenario y estar a gusto, depende de las sensaciones. Me pasa en todas las actuaciones y sí es verdad que si desde el primer minutos tienes conexión con el sonido y con el público, al final las cosas salen bien. Son factores a veces que la gente no ve, pero que importan. Sólo espero sentirme bien y que la gente termine contenta".

De momento, la venta de localidades marcha a buen ritmo y todo apunta a que el Villamarta lucirá sus mejores galas para el estreno de este compacto. "La verdad es que la gente en Jerez me respeta, y me siento querido. Aún quedan algunas entradas, pero espero que en esta última semana podamos conseguir llenarlo, para mí sería un orgullo".

El 2022 ha comenzado para el jerezano "con muchas cosas", admite. "No me puedo quejar, ahora voy a Madrid, a Écija y bueno, para el verano ya tengo por lo menos doce festivales cerrados y eso que aún queda tiempo".