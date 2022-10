Pepe de Joaquina: "Estoy más ilusionado que nunca con este disco"

Como un niño. Su rostro denota ilusión y ganas de agradar. Le ha costado mucho esfuerzo sacar adelante su primer disco, y ahora, después de sortear adversidades, entre ellas la pandemia, Pepe de Joaquina ve cada vez más cerca su gran momento. Será el próximo sábado 5 de noviembre en el Auditorio de Cajasol, escenario que acogerá el estreno de 'Orgullo de Faraón'.

"Ya parece que está ahí, pero son muchas puntadas", asegura. "Aunque hicimos un preestreno en Londres hace unos meses, mi idea ha sido siempre presentarlo en mi tierra y creo que ha llegado el momento. Además, estoy más ilusionado que nunca con este disco porque incluso antes de anunciarlo, ya había gente llamándome para decirme que iba a venir a la presentación y eso para un artista es muy grande", continúa.

El jerezano sólo tiene palabras de elogio para "Ayuntamiento, el Villamarta y Cajasol, que me han dado muchas facilidades para poder hacer realidad esta presentación", pero también "al Centro Andaluz de Flamenco, que nos han cedido sus instalaciones para ensayar".

Pepe de Joaquina se muestra encantado de este primer trabajo "porque el resultado ha sido el que yo quería. Ha costado mucho, pero al final estoy contento por todo. Ojalá ahora, una vez que lo presente en Jerez, pueda ir moviéndolo por otras ciudades y escenarios y quien quita que en un año me ponga con otro, porque seguro que toda esta experiencia me va a servir de mucho", comenta entre risas.

Para su puesta de largo, el artista del barrio de Santiago lo tiene claro. "Mi idea es hacer una primera parte con algunos de los temas del disco, y una segunda que voy a dedicar al flamenco puro ortodoxo de Jerez. Si le meto los diez temas del disco, la gente se me va a aburrir. Yo soy de los que pienso que los espectáculos hay que estructurarlos para que la gente no se aburra y no pierda la atención. Y yo voy a partir la naranja en la mitad, una parte con el disco y otra con el flamenco más nuestro".

En cuanto al elenco, reconoce que "lo he reducido en la parte musical, porque no puedo llevar a tantos músicos para el directo, y además, muchos de los que han grabado eran de fuera. Lo que he hecho llevarme a los de Jerez, que para mí son los mejores de España".

Estará bien arropado el cantaor pues a las guitarras de Pepe del Morao, con el que ya estuvo en Inglaterra, Domingo Rubichi y Rubén Martínez, se unen las palmas y jaleos de Pepe de Joaquina hijo, Marquitos Carpio, El Macano y Curro de Joaquina, la percusión de Bastián Blanco y el baile de Pepa Vargas y Juana del Obispo.

Además, el artista contará con cuatro artistas invitados, el piano de Rosario Montoya 'La Reina Gitana', Diego de la Margara, Enrique El Zambo y Tomasito.

La cita ya saben, el próximo 5 de noviembre a partir de las 20.30 horas en el Auditorio de Cajasol. Las entradas se pueden adquirir a través de la web de la Fundación Cajasol, o en taquilla en el Auditorio Cajasol (Avda. Ingeniero Ángel Mayo nº 20, Jerez), del 2 al 5 de noviembre, en horario de 17:00 a 20:00 horas. También se pueden comprar en las taquillas del Teatro Villamarta.