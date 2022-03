Pepe de Pura se alza con el Premio a Mejor Cante de Acompañamiento

La Federación de Peñas Flamencas de Jerez ha otorgado el Premio a Mejor cante de Acompañamiento a Pepe de Pura. El cantaor ha participado en el XXVI Festival de Jerez en los espectáculos de María Moreno, 'More (No) More'; con Mercedes de Córdoba en 'Sí, Quiero', además de su participación en 'De los Puertos' del bailaor Juan Fernández y 'Abril' de Lucía la Piñona.

La propia Federación de Peñas destaca también en su nota de prensa "la gran aportación del joven Ismael de la Rosa 'El Bola' que ha cautivado al público con sus apariciones junto María Moreno y Alfonso Losa. Por otro lado, la organización rinde un fuerte aplauso en su comunicado a José Valencia, Enrique El Extremeño o David Carpio".

Pepe de Pura nació en Sevilla, criándose en un ambiente familiar de puro flamenca. A lo largo de su trayectoria se ha convertido en una de las principales figuras del cante flamenco. Entre su dilatada carrera ha participado junto a artistas como Farruco, Mario Maya o Manuela Carrasco. También, ha compartido escenario con los bailaores Israel Galván, Antonio Canales, Javier Barón, y con la conocida bailaora Belén Maya.

El cantaor ha formado, y forma parte, de las compañías más importantes de flamenco además de haber participado en giras internacionales y tablaos de mucho prestigio.

Hay que recordar que este reconocimiento lo han conseguido desde su creación artistas de la talla de David Lagos, David Carpio, Antonio Malena, Miguel Ángel Soto 'Londro', Alfredo Tejada, entre otros.