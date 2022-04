Rocío Molina, Manuel Liñán, Olga Pericet y Marco Flores, finalistas en los Premios Max

El comité organizador de los Premios Max de las Artes Escénicas ha dado a conocer los finalistas de las 20 categorías a concurso de su XXV edición. Los galardones, organizados por la Fundación SGAE, persiguen estimular y premiar el talento de los profesionales del Teatro y la Danza de nuestro país, además de la promoción de los espectáculos de la temporada.

Entre los nominados de este año se encuentran representantes de la danza y el flamenco como Rocío Molina, Olga Pericet, Manuel Liñán y Marco Flores entre otros. En la categoría de Mejor Espectáculo de Danza los finalistas han sido 'Baile de Bestias' (Compañía de Danza Jesús Carmona); 'Descendimiento' (Teatro de la Abadía) y 'Somos la Guerra' (Asociación Danza La Pharmaco y La condesita de Conde Duque)

En la categoría de Mejor Coreografía se encuentran nominados Daniel Doña, Marco Flores, Manuel Liñán, Jordi Vilaseca, Cristian Martín, Sara Jiménez y Miranda Alfonso por 'Entre hilos y huesos'; Iratxe Ansa e Igor Bacovich por 'CreAcción' y Olga Pericet por 'Rebelión'.

Las finalistas a Mejor Interpretación Femenina de Danza son Rocío Molina por por 'Vuelta a uno | Fragmento de Trilogía sobre la guitarra'; Lucía Lacarra por 'In the still of the night' y Luz Arcas por 'Somos la guerra'.

En lo concerniente a Mejor Interpretación Masculina de Danza los nominados han sido Jesús Carmona por 'Baile de bestias'; Jesús Rubio Gamo por 'El hermoso misterio que nos une' y Marcos Matus por 'Somos la guerra'.

Además de las 20 candidaturas a concurso se conceden dos premios especiales: el Premio Max de honor, que distinguió la trayectoria del dramaturgo y director escénico José Luis Alonso de Santos, y el Premio Max de Carácter Social, que reconoció la labor de Caídos del Cielo, ONG fundada por la dramaturga Paloma Pedrero.

Tras la primera fase de selección, designada por los tres jurados territoriales (Madrid, Cataluña y Comunidades), un tribunal formado por los tres presidentes de los jurados territoriales, cuatro personalidades de las Artes Escénicas y un miembro del Comité Organizador ha sido el encargado de decidir los finalistas de las 20 categorías que concursan en la XXV edición de los Premios Max- Menorca.