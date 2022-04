'La Puerta entorná', una mirada actual al acervo popular

Dejo la puerta entorná

por si alguna ve te diera

la tentación de empujá.

La letra por soleá de la Fernanda de Utrera ha servido a Joaquín López Bustamante para dar título a 'La puerta entorná', un trabajo editado por 'Libros La Herida' y que cuenta con prólogos de Miguel Poveda y el periodista Antonio Ortega y las ilustraciones de Patricio Hidalgo.

El primer libro de poemas del periodista y gestor cultural es pues "una reivindicación de la lírica flamenca" y de paso pone "en valor lo culto y lo popular". Su acogida en el panorama literario está siendo especialmente significativa, por eso, su autor se muestra "contento" y a la vez "agradecido a personas como Miguel Poveda y Antonio Ortega, es un honor contar con textos suyos para este libro", asegura. Tras ser presentado ya en ciudades como Jerez o Sevilla, su nueva obra llegará en las próximas semanas a otras tantas localidades, las más cercanas Utrera y Granada.

López Bustamante es ante todo "respetuoso con el corpus tradicional" pues no oculta que "cuando una letra popular es buena, llega a ser insuperable", recalca. No obstante, reconoce que "es positivo también que haya autores con una nueva voz poética".

Evidentemente, parte del acervo al que se refiere lo encontramos implantado en el flamenco, una música que, como el folk y la lírica popular, conoce a la perfección. Esa riqueza letrística "es muy rica", insiste, "pero en muchas ocasiones está olvidada. He llegado a ir a festivales en los que tres de los cuatro artistas que cantaban, hacían las mismas letras", de ahí su reivindicación.

Su trabajo pues se adentra en terrenos flamencos, es decir, con estructuras poéticas similares a las de los cantes tradicionales. Hablamos de creaciones que podrían integrarse perfectamente en la estructura de la soleá, con tres versos octosílabos que generalmente tienen rima asonante. No es lo único, porque también encontramos una nana, pregones y un acercamiento a poetas contemporáneo como Caballero Bonald, Fernando Quiñones, Aquilino Duque, Jorge Riechmann o Félix Grande.

De cualquier forma, su conocimiento e inquietudes literarias le han hecho también acercarse a otros universos, como los haikus creando "lo que yo llamo haikus de bronce, es una especie de guiño que hago a ellos". En palabras de López Bustamante, "tienen una estructura muy parecida a la del remate por bulerías".

En la azotea

la ropita que tiende

mi compañera.

La obra recorre además temáticas clásicas del flamenco, como el amor y el desamor, las dudas, la culpa y por supuesto la gitanidad, que Joaquín López Bustamante domina como nadie. Es más, dentro de la obra aparece un pequeño glosario con algunos términos del caló que se utilizan a lo largo del libro. Además, hay un especial guiño a sus influencias, en este caso José Heredia Maya y sobre todo Lole y Manuel "porque de alguna forma ellos nos hicieron ver las cosas de otra manera".

"Sin llegar a ser mi intención", asegura, "lo cierto es que cuando he escuchado algunas de mis letras en voces como La Macanita o Vicente Soto, uno se siente orgulloso", confiesa. Para él, y aunque prefiere no hablar explícitamente de renovación de las letras populares, "lo ideal es, como he dicho antes, es rescatar letras del corpus tradicional que apenas se hacen, e introducir algunas de creadores actuales siempre y cuando le suenen al artista, porque no todo vale", aclara.

La Puerta Entorná termina con un poema que define a las mil maravillas las credenciales y personalidad de su autor:

¿Qué bandera tienes tú?

La mía es de hierba y cielo,

la mía es verde y azul.