Rafael Amargo presenta en Jerez su nuevo proyecto de compañía

Después de 14 años sin pisar Jerez, Rafael Amargo regresa este viernes a la ciudad para presenta 'A buen entendedor...flamenco del interior'. Tras ser uno de los habituales en las primeras ediciones del Festival de Jerez, el bailaor actuó por última vez en la muestra en 2008 y desde entonces no ha vuelto a pisar las tablas de ningún espacio de la ciudad. Ahora regresa a la Sala Compañía para la puesta de largo de su nueva compañía, todo un reto que asume con especial ilusión.

-Vuelve usted por fin a Jerez después de tanto tiempo..

-Sí, la verdad es que estoy muy feliz de volver. Soy muy buen aficionado y sobre todo amigo de personas con quien he compartido y he aprendido mucho en mi carrera, caso de José Soto 'Sorderita', un artista con alma y con quien tengo un capítulo importante de mi carrera, Juan Parrilla, que compuso dos espectáculos completos de mi repertorio, Diego Carrasco, que siempre está cerquita mía en mis vértigos y también mis alegrías, o Curro de Navajita, Malokó, Fernando Soto y Ané Carrasco, con quienes he pasado temporadas de trabajo juntos y he compartido momentos inolvidables. No me olvido de Sandra Rincón y Tamara Tañé, que empezaron muy jovencitas conmigo.

-¿Y por qué no ha vuelto desde entonces al Festival?

-Como todo en la vida, además del arte, las relaciones son importantes y es normal porque de ahí surgen vínculos de amistad. Yo algún año llamé a Isamay Benavente, de la que guardo un recuerdo bonito cuando trabajé para el maestro Granero y Antonio Márquez en Sevilla, pero al final no se concretó nada. Y claro, tampoco me gusta mendigar para que te contraten, ese tampoco es mi estilo.

-Noto un cierto resquemor...

-No, pero claro uno ve que no te llaman y ve también que se repite año tras año el mismo programa de artistas, muchos de ellos con espectáculos de debut y despedida o de estreno en Jerez y luego, sus colegas como el director de los festivales de Londres o Nueva York los mueve en su círculo. Quizás esperaba la llamada del Festival en algún momento dado, pero bueno. Lo que sé es que el público de Jerez me quiere e incluso viene a verme a Madrid. Me da mucha pena, pero es lo que hay, se lo guisan y se lo comen ellos en su plato cuando si hubiera variedad, el menú sería más exquisito.

-Total, que ha optado usted por alquilar la sala y plantarse en Jerez...

-Sí por supuesto, y además con artistas locales, que creo que son marca y sello de esta tierra. A veces veo que este tipo de artistas son demandados en festivales internacionales y en otros países y sin embargo en España tienen dificultades. Desde aquí invito a la directora del Villamarta a que si tiene un ratito, venga a vernos.

-Viene usted abanderando la Joven Compañía Nacional de Flamenco. Cuéntenos algo más de este proyecto...

-Bueno, para mí es honor poder dirigir a esta Joven Compañía Nacional del Flamenco, una compañía que de momento es de carácter privado pero que cuenta con un consejo importante detrás de personas muy relevantes pues están en consejos de dirección de grandes teatros públicos o delegados de empresas públicas y privadas. Son personalidades y señores amantes del arte flamenco y que son quienes ayudan a esta labor tan necesaria y que en mi opinión, debería ser cuestión de estado.

-¿Qué presenta exactamente en la Sala Compañía este viernes a las 19 horas?

-El espectáculo se llama 'A buen entendedor...flamenco del interior', donde escarbo en el dolor, en la fatiga de la víctima de delitos provocados por cosas que son injustas falsas y que por la cobardía de mi propia gente te toca a ti. Es como 'Scary Movie', y claro esa es la otra cara de ser mediático o popular, de ahí el título que hemos escogido.

-Veo que todo ese dolor apunta directamente a usted...

-Claro, creo que el artista cuando mejor cuenta las cosas es cuando habla desde la verdad, y yo no puedo obviar el maltrato y el daño tan gratuito y por la cara se me ha hecho, por eso lo de 'A buen entendedor...flamenco del interior'.

-Lo de interior también tiene su metáfora....

-Sí, sí por el Ministerio del Interior y la Fiscalía…. Se ha dañado mi honor y he perdido mucho con todo lo que sucedió, y es muy duro que días después de hacerme 'marca España' saliera todo eso. Ahí es que hay más canto que miga, ¿no?

-Volviendo a la nueva compañía. ¿Jerez es el punto de partida?

-Bueno, en realidad hemos venido con mucha premura y evidentemente, sin la producción terminada de montar pero queríamos estar para acompañar al señor José Luis 'El Turronero' en la celebración del bautizo de sus nietos y hemos hecho coincidir los eventos. Vamos a brindar nuestro arte al pueblo de Jerez y a la gente de fuera que estos días están en Jerez por este evento.

-Por lo que veo en el elenco estará usted bien arropado...

-Imagínate, vengo con el Tato Diego (Carrasco) y los niños, así que estoy como entre el algodón y el almíbar del bueno.

-¿Qué idea tiene de compañía?

-Bueno, decía antes que es muy necesaria porque niños y adolescentes con edades entre los 9 y los 17 años, que son edades complicadas y con vocaciones tan firmes como son el cante el baile y la guitarra, debemos apoyarlos y darles las sendas correctas para que hagan de ese don su futuro y su felicidad.

-Y después de Jerez, ¿cuál es el recorrido?

-Pues tenemos ya cerradas actuaciones en Alicante, Valladolid, Valencia, Murcia y Segovia. Y este verano, desde el 14 de julio hasta finales de septiembre, estamos en Madrid en cartelera en esos veranos madrileños calurosos pero que el turista demanda flamenco y que se hace muy buena base para, desde ahí, armar la temporada.

-Menos mal que Madrid nunca falla...

-A mí no me ha fallado. Madrid me recibió con 16 años, de la mano de Lola Flores, aunque desde los 9 años ya había viajado varias veces para hacer mis exámenes en el Real Conservatorio de danza, que estaba en el Teatro Real de Ópera. Está claro que Madrid es la base de mi techo, pero también Japón, que es el amor de mi vida y Nueva York, la ciudad donde yo fui más yo. Viví mucho tiempo entre Los Ángeles, Miami y Nueva York, y es allí donde más lorquiano me siento.

-Supongo que también ha tenido que ver aquella mítica obra que usted creo hace ya varias décadas...

-Sí, de hecho ahora se cumplen 20 años del estreno, y bueno, ojalá pudiera reponerla porque ha sido un referente y un antes y un después en el teatro flamenco, también porque de ella han salido los artistas que hoy son puntales. De hecho creo que debería formar parte del repertorio de un Ballet Nacional de España o de una Compañía Andaluza de Danza. Ojalá algún día sea realidad.

-Por último, ¿quiénes componen la compañía exactamente?

-Contamos con 11 bailaoras, 4 músicos, más los artistas y coreógrafos invitados según el programa. En este primer programa he contado con La Truco, que es una persona muy cercana en la docencia de las niñas. También con Carmen La Talegona, un referente para mí como mujer y como artista, y Mara Martínez, bailaora de la escuela cordobesa que no falla nunca y una maestra única. También estará Antonio Canales que ya sabe del proyecto y lo apoya. Todo ello más 4 técnicos, 2 monitores porque son la mayoría menores y están en etapa escolar, por eso sólo los fines de semana podemos salir de gira y en sus vacaciones las temporadas en teatro. Para mí, la parte más interesante es la proyección internacional que ya tenemos, con 6 festivales esperando que me den el pasaporte para poder viajar.

-(...)

-Porque eso es otra injusticia que me están haciendo, además, según la constitución no se le puede negar el trabajo a ningún español y así me tienen atado de pies y manos esperando que se me acabe la paciencia, pero es que la paciencia es mi honor, mi verdad y mi ética como humano de no aceptar ni pactar nada de lo que me proponen. Así será hasta que se cansen ellos u otra ley o juez les obligue a poner remedio a esta injusticia. Yo como buen creyente que soy solo espero que Dios santo les dé lo mismo a ellos.