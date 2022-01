'Imaginando y Soñando', el próximo single de Samuel Serrano verá la luz el Día de Andalucía

Samuel Serrano lleva pensando y soñando con el flamenco toda su vida. Siempre con el de las raíces más puras, el que ha sentido desde niño gracias a su abuelo, José 'El Tripa', con quien desayunaba cada mañana una tostada calentita al compás de la soleá. "En mi casa se escuchaba el flamenco las 24 horas. Mi abuelo, José 'El Tripa', inculcó la afición a toda la familia y luego mis padres me la inculcaron todavía más”.

'Imaginando y Soñando' es el título que llevará el próximo disco del cantaor chipionero, un álbum del que previamente se irán lanzado pinceladas musicales, a través de tres sencillos. 'Morito de Marrakech', es el primero de ellos; una pieza que fusiona los sonidos más profundos del flamenco con los tonos de la música árabe. "Es una fusión que siempre he querido hacer. Soy flamenco de cuna, lo mío es la pureza, pero he querido hacer un tema en el que también haya la influencia de la música árabe. El sencillo es fruto de las fuentes tan distintas que he escuchado", asegura.

'Morito de Marrakech' será presentado el próximo mes de febrero en Rota, concretamente el día 4 en el auditorio Municipal 'Alcalde Felipe Benítez', una cita que el cantaor está deseando compartir con el público. "Tengo más ganas que nunca de cantarle al público. Todos los artistas estamos deseando reencontrarnos con la gente, disfrutar de los conciertos y festivales como antes. Que revivamos la magia de un concierto, un Festival con su copita de vino mientras se escucha buen flamenco"

Samuel Serrano es uno de los cantaores con más proyección del cante flamenco. Con un tono que desprende garra y fuerza, el de Chipiona tiene un vínculo muy fuerte con el duende y el compás. "Siempre me ha gustado escuchar a Juan Talega, Tío Borrico y Chocolate, entre otros. Cuando era niño, esperaba a que mi madre cobrara la paga para pedirle que me comprara un disco de Chocolate, así lo tendría toda mi vida como referente”.

Precisamente, de esos sonidos tan puros nace su disco 'Imaginando y Soñando', un álbum en el que lleva trabajando varios meses. De hecho, será una bulería con ese mismo título la que dé denominación a este disco, en el que lleva trabajando varios meses. "Es una bulería que suena a Jerez, la de toda la vida. Será un disco muy especial porque además de producirlo yo, he apostado muy fuerte para que la gente pueda escuchar mi forma de ver las cosas. Estaba deseando hacer algo a mi gusto”. El estreno de este segundo single llegará el próximo 28 de Febrero, Día de Andalucía, un single que él define como "un homenaje a Andalucía, a nuestras cosas, la de nuestra tierra andaluza con sabor a flamenco".

Soleás, bulerías, seguiriyas…a Samuel Serrano es complicado elegirle una de las cartas de su baraja musical, porque como él dice “no tengo un palo flamenco preferido. Ha ido pasando el tiempo y todos me gustan. Me siento muy cómodo con todos los cantes que hago. Desde la soleá de Alcalá, las seguiriyas...me acuerdo de gente como Agujetas, los Moneo…cuando canto flamenco me siento cómodo en cualquier parte”.

Aunque la elección de un palo sea tarea complicada debido a la pasión que siente, para Samuel Serrano "la bulería es muy especial. Es mi lengua, mi forma de transmitir. Quizás sea lo que más tengo interiorizado, pero me gusta todo”.

Durante la actuación del próximo 4 de febrero, Samuel Serrano estará acompañado por de Paco León a la guitarra, Carlos Merino a la percusión, Cecilio de Cádiz en el bajo eléctrico, y Tate Núñez y Diego Montoya a las palmas. Además, el espectáculo contará también con la participación de artistas invitados como Lucía Benavides y Manuel Cerpa.

Sobre la posibilidad de actuar en Jerez en el futuro, al chipionero es algo que le encantaría. "He hablado con mi mujer recientemente de ello, de que estaría genial poder hacer algo en Jerez y presentar allí las nuevas bulerías”.

Además de cantar, a Samuel Serrano le gusta pensar en música las 24 horas del día, es algo innato que lleva en su corazón. "No puedo dejar de pensar en música. Me gusta meterme en la composición flamenca, en historias que sueño, imagino, pienso…mi forma de desconectar es pasear con mi perro por el pinar de Chipiona o la playa de Regla".

Finalmente, el cantaor es consciente también de la fuerza que arrastra el flamenco en las nuevas generaciones, un momento de "gran vitalidad para el duende. Veo a mucha gente preparada. Los jóvenes tienen mucho espíritu y ganas. Vienen empujando con mucho talento".

Las entradas para el concierto de Samuel Serrano en Rota se pueden adquirir en el siguiente enlace al precio de 15 euros.