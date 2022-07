Los Viernes Flamencos arrancan en los Claustros con David Carpio como protagonista

El ciclo de los Viernes Flamencos arranca este viernes día 15 de julio en los Claustros de Santo Domingo con ‘Lo que da el pueblo’, un espectáculo que protagoniza el cantaor David Carpio en el que pretende mostrar “la cordialidad y cercanía que tenemos aquí en la Baja Andalucía”. “Esa libertad para crear en todas las facetas del arte”, añade el artista jerezano.

Durante los viernes del mes de julio y parte de agosto, por el escenario de los Claustros de Santo Domingo y a las 22 horas, desfilarán artistas encuadrados en las propuestas de las peñas Tío José de Paula, Fernando Terremoto y Buena Gente. Será el viernes 12 de agosto cuando la atención de los aficionados se centrará en el espectáculo ‘A la memoria de Agujetas y Diego Rubichi’, que protagonizan artistas vinculados a ambas dinastías flamencas.

En ‘Lo que da el pueblo’ David Carpio exhibirá sobre el escenario “la realidad de mi vida diaria”. Y esto, traducido a los palos del flamenco, se concreta en algunos de los cantes clásicos de Jerez: la trilla, que dedica a su padre y las malagueñas, a su madre. A partir de ahí, alegrías, martinetes y un repertorio amplio propio de un cantaor completo como él. “También hago cosas mías y distintas”, anuncia, puesto que como aficionado a David Carpio le gusta la variedad y lo nuevo.

Contará con un equipo artístico en el que figuran la guitarra de Manuel Valencia, el baile de Miguel Ángel Heredia y Saray García, las palmas de Carlos Grilo, Luis Cantarote y Javier Peña y la percusión de Carlos Merino. “La gente que me aporta y con la que me siento a gusto. Son muy flamencos y me vienen de lujo para lo que quiero mostrar”, explica.

Peñas flamencas

La primera de las peñas que llegará el 22 de julio hasta estos Viernes Flamenco será la de Tío José de Paula, con un montaje titulado ‘Un legado en el tiempo’, dividido en tres partes. En la primera de ellas figuran las jóvenes promesas (‘Los niños de la Peña Tío José de Paula’), mientras que la segunda estará centrada en el baile de Rocío Marín. En el tercer y último tramo del espectáculo tendrá lugar el cante de El Mono y la saga de los Zambo, entre otros, con la guitarra y dirección de José Gálvez.

El cante de José Valencia, Samuel Serrano y Manuel de Cantarote forman parte del espectáculo que el 29 de julio llevará a cabo la Asociación Cultural Flamenca Fernando Terremoto. A ello se suma el baile de Merci del Chícharo y su cuadro flamenco, además de las guitarras de Nono Reyes y Manuel Jero.

La última de las peñas será la Buena Gente el 5 de agosto. En esta ocasión esta entidad cuenta con Juana la del Pipa, La Fabi y Chanquita, al cante; Aitana de los Reyes, al baile; y las guitarras de Manuel Parrilla y Pepe del Morao que, además, asume la dirección artística.

La clausura de este ciclo corresponderá a artistas representativos de las dinastías flamencas de los Agujetas y Rubichi, puesto que ‘A la memoria’ de ambas está dedicado este espectáculo. Será el 12 de agosto cuando se suban al escenario de los Claustros de Santo Domingo Dolores Agujetas, Virginia de la Agujeta y Tomás Rubichi, que desplegarán sus dotes cantaoras. El baile tendrá a Beatriz Morales como principal foco de atracción, mientras que la banda sonora de este montaje contará con las guitarras de Domingo Rubichi y Agujetas Chico y la percusión de Carlos Merino. Todo ello bajo la dirección de Pedro Machuca.

Las entradas de los Viernes Flamencos están a la venta tanto en las taquillas del Teatro Villamarta como en la plataforma web tickentradas.com. El precio de las localidades es de 10 y 20 euros, según la zona que se elija. No obstante, cabe la posibilidad de comprar un abono de 3 ó 5 espectáculos