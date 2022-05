Más de sesenta y cinco espectáculos conforman la programación de la XXII Bienal de Flamenco

La XXII Bienal de Flamenco se ha presentado esta mañana en el Teatro Lope de Vega, espacio escénico ligado a la Bienal desde sus orígenes. El alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, se ha congratulado por poder presentar "una Bienal repleta de grandes novedades que se entremezclan con artistas de siempre y que no pueden faltar edición tras edición”. Muñoz ha definido a Sevilla, como “una ciudad abierta al mundo en clave flamenca que volverá a acaparar la atención de todos para mostrar un arte vivo y en permanente evolución a través de la seña identitaria de nuestra tierra, el mejor flamenco”.

La XXII Bienal de Flamenco tendrá lugar del 8 de septiembre al 1 de octubre. Como cada año par, desde 1980, la ciudad de Sevilla se transforma en un escaparate abierto para mostrar la creación flamenca más actual. Serán 24 días los que acojan sesenta y ocho actos diferentes, en los que están incluidos la entrega del Giraldillo Internacional de Flamenco Ciudad de Sevilla que, por primera vez, contará con una dotación económica consistente en 10.000 euros en metálico. El jurado que otorgará este preciado Giraldillo estará compuesto por representantes de las instituciones que colaboran con la Bienal: El Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM) del Ministerio de Cultura y Deporte; la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Cultura, y la Diputación de Sevilla. El premio será recogido por el artista galardonado el día 8 de septiembre en un acto solemne en el que trabaja en estos momentos la organización.

Coincidiendo con la conmemoración del Centenario del Concurso de Cante Jondo acaecido en 1922 en Granada, la Bienal de Flamenco se acerca a la efeméride invitando a Laura García Lorca como pregonera de la XXII Bienal de Flamenco. Laura es sobrina de Federico García Lorca.

Federico, junto a nombres de compositores como Manuel de Falla o Joaquín Turina, a poetas como Juan Ramón Jiménez o a pintores como Manuel Ángeles Ortiz y a toreros como Ignacio Sánchez Mejías, entre otros muchos, fueron partícipes y protagonistas de un hecho que ha quedado para la historia y que este año 2022 no puede obviar. Fueron asesorados por maestros del cante jondo como Pastora Pavón, Antonio Chacón y Manuel Torre. Los días 13 y 14 de junio de aquel año 22 constituyen, aún después de un siglo, un hito para la cultura andaluza, un acercamiento de la llamada modernidad ligada a los grandes intelectuales del momento a un acontecimiento cultural relacionado con el mundo flamenco, un Concurso de Cante Jondo.

Laura García Lorca, nació en Nueva York. Presidenta de la Fundación Federico García Lorca desde 2005, estudió Literatura Española en la Universidad de Cambridge, así como Arte Dramático en el CET (Centro de Estudios Teatrales) de Madrid y en la Escuela de John Strasberg de Nueva York. En 2004 impulsó la construcción del Centro Federico García Lorca en Granada, un gran espacio que alberga hoy todos los fondos de la Fundación. Es patrona de la Fundación Francisco Giner de los Ríos y miembro del Consejo Asesor del Teatro Real. Ha recibido la Medalla al Mérito en las Bellas Artes. Laura ha comentado: "Me falta todo el conocimiento, pero espero que el amor y la gratitud a este arte, al que me he seguido acercando desde mi infancia, dé sentido al honor que se me concede confiando en mí el pregón de la Bienal de Sevilla. Confianza en el hilo tan fino y fuerte que me une, como a tantos, al flamenco”.

En palabras del director de la Bienal, Chema Blanco "era necesario realizar un esfuerzo, el de convertir la Bienal de Flamenco en el contexto y espacio más importante de la ciudad en cuanto a libertad de creación se refiere, y para ello es igual de necesario reflejarlo en el programa. La Bienal debe ser un espacio libre de creación”.

Y el programa se abre con estos dos actos, pero les siguen más de sesenta espectáculos que se desarrollarán en nueve espacios escénicos diferentes en los 24 días de celebración continua: Real Alcázar, Teatro de la Maestranza, Teatro Lope de Vega, Teatro Alameda, Espacio Turina, Teatro Central, Hotel Triana, iglesia San Luis de los Franceses, Factoría Cultural y los tinglados del Puerto de Sevilla.

La programación de la XXII Bienal, tan extensa como variada, está salpicada de propuestas y ciclos, como el de la guitarra en el Espacio Turina al que se le ha denominado Guitarra desnuda, o como la noche de los viernes, reservadas para la hora mágica en el Alameda en un diálogo permanente con otras disciplinas y con la parte más arriesgada en los procesos de creación. O como el programa matinal que se desarrollará en la sala B del Teatro Central. Especial atención merece el ciclo de cante denominado Gratia Plena, que en tres domingos de septiembre, a la hora del ángelus, a las 12, se desarrollará en la iglesia San Luis de los Franceses. También habrá ciclo de apadrinamiento en Factoría Cultural del Polígono Sur en las disciplinas de cante, baile y toque, donde figuras consagradas acompañarán el estreno artístico de tres jóvenes promesas. El Hotel Triana se reserva para los Territorios.

Y no se puede obviar la clausura, una propuesta de final de fiesta en el Puerto de Sevilla. No podía ser en otro enclave. Es el idóneo, los tinglados del Puerto, para desarrollar un espectáculo-encuentro flamenco mezclado con otras disciplinas musicales en torno a los cantes de ida y vuelta. Este concierto cuenta con la coordinación artística del Festival Alhambra Monkey Week y la colaboración de la Autoridad Portuaria de Sevilla.

La programación de la XXII Bienal de Flamenco ofrecerá 28 estrenos absolutos. Entre ellos, serán estrenos mundiales los de Eva Yerbabuena, Olga Pericet, María Terremoto, La Tremendita, Marina Heredia, Accademia del Piacere y Dani de Morón, María Moreno, Rafaela Carrasco, Pastora Galván o Marco Vargas y Chloé Brûlé.

Habrá cinco grandes coproducciones con estreno en Sevilla. Serán los que firmen artistas de la talla de Patricia Guerrero, David Coria, Ana Morales, Israel Galván y Rocío Molina.

LOS TEATROS DE SEVILLA ABIERTOS POR LA BIENAL

Los tres teatros municipales: Teatro Lope de Vega, Teatro Alameda y Espacio Turina; el Teatro Central y el Teatro de la Maestranza abren sus puertas a la Bienal y su programación en septiembre es flamenca.

Teatro Lope de Vega

El telón del Lope de Vega se subirá para recibir el 11 de septiembre a David Lagos que con Cantes del Silencio inaugurará el espacio. María Terremoto se dejará acompañar por el piano de Pedro R. Miño. Ambos interpretarán Rúbrica el 13 de septiembre.

Con la colaboración del Festival Flamenco de Madrid, dirigido por Ángel Rojas y recientemente inaugurado en la capital, se presentará Alfonso Losa con Flamenco: Espacio Creativo. La cita será el 15 de septiembre. El Festival madrileño contará, a su vez, con el guitarrista trianero, Joselito Acedo. Estará rodeado para esta presentación por Rafael Riqueni, Pastora Galván, Arcángel y Rafael Estévez. De esta forma, tanto el Festival Flamenco como la Bienal quedan unidos en simbiosis artística aportando para dos artistas flamencos, dos escenarios diferentes en dos lugares de la geografía española que se convierten, de esta manera, en capitales flamencas: Madrid y Sevilla.

El cantaor Israel Fernández salta al escenario el 17 de septiembre con su espectáculo Universo Flamenco y el guitarrista Dani de Morón con Antonio Reyes pondrán en pie el 20 de septiembre.

La bailaora cordobesa Mercedes de Córdoba presenta un homenaje a la pintura, a la música clásica y a la literatura con Si, quiero, el 22 de septiembre. Niño de Elche con su espectáculo Memorial pisa las tablas del teatro el 23 de septiembre. Y desde Triana llegará Pastora Galván junto a María Marín. El flamenco más personal lo rubricará Mayte Martín el 29 de septiembre con Flamenco íntimo y Rafael Riqueni el 1 de octubre con Herencia pondrá fin, de una manera sugerente, a las citas del Lope.

Teatro de la Maestranza

El Maestranza es el templo para las grandes producciones. Abre el espacio el espectáculo Desde mis ojos de Eva Yerbabuena & Juan Kruz el 10 de septiembre contando con la colaboración de Teatros de Canal, el Teatro de Nîmes y el Festival de Biarritz. La guitarra y los acordes del maestro Vicente Amigo inundarán el espacio En concierto el 12 de septiembre.

Con la colaboración del Festival Internacional de Música y Danza de Granada y el Festival Flamenco de Mont de Marsan se presenta Patricia Guerrero y Deliranza el 14 de septiembre. Le seguirá el 16 otro de los grandes nombres en la danza con los que cuenta la Bienal, Ana Morales y Peculiar, coproducción de L’Etablissement Public du Parc et de la Grande Halle de la Villette de Paris- EPPGHV, Teatro de Nîmes, la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales y Arte y Movimiento Producciones S.L.

La Tremendita el 18 de septiembre presentará Origen y Marina Heredia con Status Quo el 24, nos mostrará el resultado que en ella provoca la influencia de la poesía de Lorca, la música de Falla, el cante de mujer en el Sacromonte, la fragua de su abuelo o su herencia gitana para moldear su personalidad artística. La bailaora Rafaela Carrasco presentará Arquitectura del sueño el 26 de septiembre y le seguirá gran maestra Manuela Carrasco con Manuela el 28. Rocío Molina con su última producción de nombre Carnación clausurará el espacio el 30 de septiembre.

Teatro Central

El Teatro Central es el lugar para las nuevas propuestas y la experimentación. Así lo ha sido en la historia de la Bienal. En esta ocasión, se abre su sala B que acogerá el primer espectáculo de la XXII Bienal de Flamenco el 11 de septiembre de la mano de las mellizas Florencia Oz-Isidora O`Ryan con Antípodas. Una cita de estética minimalista y contemporánea para contar el viaje de cuando eran solo un ser hasta convertirse en dos personas con identidad propia. Será a las 13 horas. Por la noche, Olga Pericet viene acompañada de La Leona en la sala central del espacio.

Con la coproducción del Festival de Itálica de la Diputación de Sevilla, la Bienal de Danza de Lyon o el Teatro de Nîmes, entre otras instituciones, se presenta David Coria y el primer Work in progress para De lo humano el 14 de septiembre. El bailaor y coreógrafo Israel Galván vuelve a la Cartuja con Seises el 17, un espectáculo repleto de colaboraciones y cuya coproducción recae, entre otras instituciones, en el Grec, Festival de Barcelona, Teatro de la Villa de París o el Teatro della Pergola. Seises es el resultado de sus recuerdos en la niñez, de su fascinación infantil por el tradicional baile de “los niños de la catedral de Sevilla”.

Se abrirá nuevamente el 18 de septiembre la sala B para la bailaora inglesa Yinka Esi Graves y The disappearing act, que cuenta, en esta ocasión, con la coproducción, entre otras entidades, del Festival Grec de Barcelona. El 19 Paula Comitre, con la producción de Chaillot Teatro Nacional de la Danza, la propia bailaora y Arte y Movimiento, presenta Alegorías. El límite y sus mapas. El 21 La Piñona vuelve a la Bienal con Insaciable. En el espectáculo colabora el Centro Coreográfico Canal Ayuntamiento de Jimena de la Frontera, la residencia técnica dentro del programa In Progress de Flamenco Festival junto con el Ayto de Torrox y el Centro Cultural de la Villa La Rinconada, Sevilla.

Estévez/Paños y Compañía con su espectáculo La Confluencia contarán con el apoyo del Instituto Andaluz del Flamenco de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. La Confluencia ha sido creada en residencia artística en el Centro Coreográfico Canal (Teatros del Canal de Madrid). La compañía pondrá en escena su obra el 23 de septiembre.

Charo Martín llega a la Bienal con De vísceras y otros cantes el 25 de septiembre en la Sala B a las 13 horas. Y al finalizar el día, la bailaora María Moreno interpretará Soleá. Este espectáculo cuenta con la colaboración del ayuntamiento de Cádiz, la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales de la Junta de Andalucía y la Comunidad de Madrid.

Marcos Vargas & Chloé Brûlé, a modo de celebración por sus más de 16 años en escena, presentarán Origen, homenaje a su trayectoria y complicidad el 27 de septiembre, patrocinados por la Junta de Andalucía, el ayuntamiento de La Rinconada, ICAS y Noletia.

El 29 de septiembre Andrés Marín & Jon Maya con Yarin llegan al Central para proponer un diálogo entre culturas, una danza de tradición con la vista puesta en el mañana. Un encuentro singular entre dos universos coreográficos.

El 1 de octubre se cerrarán para la Bienal las puertas del Central y lo hará Luz Arcas/La Phármaco con la producción de la Bienal, Teatros Canal de Madrid y MA Scéne Nationale – Pays de Montbéliard. Mariana es el título de su espectáculo. Hace alusión “al nombre de la cabra que acompaña al gitano errante, la del show, la que baila y le da de comer”.

Espacio Turina

El Espacio Turina contemplará una programación con un denominador común. Será nuevamente un espacio para acoger la guitarra flamenca, para ponerla en valor y para recordar que es el instrumento por antonomasia en el mundo flamenco. Bajo el título de Guitarra desnuda, y con la coordinación artística de Gerardo Núñez, se ofrecerá un ramillete de citas, catorce en total, que a las 21 horas y salpicando la programación de la edición brindará la oportunidad de disfrutar de conciertos únicos en los que los guitarristas invitados propondrán el diálogo entre el instrumento y el público asistente.

Abre el ciclo Gerardo Núñez el 13 de septiembre, para seguir con Álvaro Martinete (14 de sept.), Canito (15 de sept.), Jesús Guerrero (16 de sept.), José Antonio Rodríguez (17 de sept.), Joselito Acedo (20 de sept.), Salvador Gutiérrez (21 de sept.), Alfredo Lagos (22 de sept.), Paco Jarana (23 de sept.), Yerai Cortés (24 de sept.), José Manuel León (27 de sept.) Bolita (28 de sept.), Rycardo Moreno (29 de sept.) y Antonio Reyes (30 de sept).

Todos los conciertos tendrán lugar a las 21 horas.

Teatro Alameda

El Alameda se reserva para citas nocturnas de los viernes de la Bienal. Será la hora mágica. A las 23 horas los días reservados en este teatro finalizarán de forma singular, con propuestas donde la fusión y la vanguardia se darán cita a partes iguales. La creación más novedosa mezclada con una nueva forma de concebir este arte vivo y en permanente diálogo con la actualidad y las tendencias. Así, la primera cita el 10 de septiembre será para Yeli Yeli con Álvaro Romero & Pedro Dalinha coproducidos por la Bienal y el Centro Cultural Condeduque de Madrid. Yeli Yeli es el nuevo proyecto conjunto de este cantaor gaditano y del productor lisboeta de música electrónica que relacionan dos culturas tan diferentes y cercanas a la vez como la portuguesa y la española.

El 16 de septiembre Los Voluble vienen con Jaleo is a crime. Este es el segundo acercamiento desde la remezcla audiovisual, lo flamenco y las fiestas, para seguir explorando la pantalla y las herramientas audiovisuales como un campo posible de lo flamenco. El 17, Juan José Amador & Juaninacka & Alejandro Rojas Marcos homenajean a los Maestros. El 23 de septiembre el artista jerezano Dani Llamas se presenta A fuego, título de su último trabajo discográfico repleto de palos flamencos; y el 24, Segundo Falcón nos llevará a La Bella época. Simulacro flamenco. Raúl Cantizano & Marco Serrato con Tomás de Perrate cierran el ciclo de los viernes el 30 de septiembre con Tiento madera.

IGLESIA SAN LUIS DE LOS FRANCESES

El ejemplo del barroco más espectacular en la ciudad vuelve a ser flamenco de la mano de la Bienal. San Luis de los Franceses albergará un ciclo de cante, que bajo el nombre de Gratia Plena, se desarrollará en tres domingos de septiembre. A las 12 horas, en la llamada hora del Ángelus, a semejanza de esta oración mariana, estos conciertos invitarán a la contemplación, por el espacio en el que se desarrolla, y al deleite de la escucha del cante de raíz de tres grandes figuras cantaoras. El 11 de septiembre se contará con Juana la del Pipa; el 18 con Dolores Agujetas y el 25 con La Macanita.

HOTEL TRIANA

Vuelve el flamenco y la Bienal, como antaño, a la antigua casa de vecinos. Un espacio que no puede olvidar porque sus noches son las más flamencas en Triana. Territoriales. De esta forma así denominado, en el ciclo Territorios, se desarrollarán cuatro citas flamencas temáticas en las que los territorios de Triana, Huelva, Polígono Sur y el reservado para los jóvenes se verán representados.

La noche del 14 de septiembre el protagonismo será para su enclave, Triana, con el espectáculo llamado ¡Triana Viva! Al día siguiente, de la mano de la Diputación de Sevilla, los jóvenes ocuparán el gran escenario del patio con Territorio Joven. Para Huelva, se reserva la tercera noche el 16 de septiembre en el Hotel. Huelva, la luz del Flamenco se le ha llamado a la gran noche de la provincia hermana. Y la última noche, la del 17, el protagonismo lo adquirirá las Tres Mil del Polígono Sur de Sevilla con Las Tres mil canteras y Tablao.

La programación del Hotel Triana cuenta con el patrocinio de Fundación Cajasur. Todos los espectáculos comenzarán a las 23 horas.

REAL ALCÁZAR

El Palacio se convierte cada dos años en lugar donde habita el flamenco. Las noches de la Bienal en el Alcázar son inolvidables y constituyen una experiencia sensorial y auditiva única. El Patio de la Montería albergará tres citas. La primera de ellas será la de José Valencia y Nebrissensis, con el pensamiento fijado en el V Centenario del fallecimiento de Antonio de Nebrija, el 20 de septiembre. El espectáculo cuenta con la colaboración del ayuntamiento de Lebrija. La segunda, Sergio de Lope el 22 en la que pone en escena Ellas; y para cerrar, Accademia del Piacere & Fahmi Alqhai & Dani de Morón lo harán Entre dos mundos, el 24.

FACTORÍA CULTURAL

Desde su inauguración, el espacio situado en el Polígono Sur viene acogiendo espectáculos y propuestas atractivas de la Bienal de Flamenco, también residencias de artistas Bienal. En esta edición se desarrollará un programa de apadrinamiento, en los que tres jóvenes artistas flamencos de renombre en las disciplinas de cante, baile y toque acompañarán a una joven promesa del arte flamenco. De esta forma, bajo el título de “De la mano de…” el 10 de septiembre será momento para el toque y la maestría con Dani de Morón, el 17 para el baile con Patricia Guerrero y el 24 para el cante con Antonio Reyes.

TINGLADOS DEL PUERTO DE SEVILLA

La Bienal de 2018 se clausuró con el espectáculo de Dorantes llamado La Roda del Viento en el Puerto. Cuatro años más tarde vuelve para presentar la clausura de la edición 2022. En esta ocasión se eligen los tinglados del Puerto.

Las naves comerciales del Puerto de Sevilla, ubicadas en la Avenida de Las Razas, son un ejemplo de arquitectura industrial construida dentro de la ciudad de Sevilla. Fueron concebidas como almacenes portuarios y las primeras datan de la gran Exposición Iberoamericana celebrada en 1929. Su fachada de ladrillo visto, su ornamentación y, sobre todo, la cerámica con motivos frutales que preside los dinteles de las puertas de acceso a las naves y parte de la fachada, destacan en la estructura de los almacenes. Junto a la Avenida de Guadalhorce, que discurre en el interior del Muelle de Tablada paralela a la de Las Razas, el Puerto de Sevilla cuenta con singulares tinglados de cubiertas onduladas que todavía se utilizan para almacenar mercancías.

Es el mejor de los espacios imaginables para desarrollar un espectáculo-encuentro flamenco y otras disciplinas musicales y donde los cantes de ida y vuelta despedirán la XXII Bienal de Flamenco hasta un nuevo mes de septiembre en 2024.

VENTA DE ENTRADAS Y PRECIO DE LOCALIDADES

Las entradas saldrán a la venta el día 25 de mayo. Se podrán adquirir en las taquillas del teatro Lope de Vega del 25 al 31 de mayo y a partir del 1 de septiembre y en las del Centro Cerámica Triana, sede de la Bienal de Flamenco, en los meses de junio, julio y agosto.

La compra de entradas por Internet se podrá realizar desde la página web de la Bienal de Flamenco (www.labienal.com), desde la de ICAS (www.icas-sevilla.org) y desde la página del Teatro Lope de Vega (www.teatrolopedevega.org). La compra de entradas para los espectáculos programados en el Teatro de la Maestranza se realizará también se podrá realizar desde su propia web: www.teatrodelamaestranza.com.

Asimismo se podrán adquirir entradas para la función del día en cada uno de los espacios desde una hora antes del espectáculo siempre que quedasen localidades.

Los precios de las localidades oscilan entre los 10 euros para las Butacas de Paraíso en el Teatro Lope de Vega y Espacio Turina y los 45 euros de la Butaca de Patio del Teatro de la Maestranza.

La XXII Bienal de Flamenco es un proyecto del Instituto de la Cultura y las Artes del ayuntamiento de Sevilla (ICAS) y cuenta con la colaboración institucional del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM), de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía y de la Diputación de Sevilla; con el patrocinio de la Fundación Cajasol, Fundación Cajasur y ABC; y con la colaboración del Real Alcázar, Teatro de la Maestranza y la Autoridad Portuaria.