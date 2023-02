El flamenco de Cádiz rinde reconocimiento a Niño Jero el próximo 18 de marzo

El flamenco de Cádiz reconocerá el próximo 18 de marzo a las 21.30 horas a Pedro Carrasco 'Niño Jero'. El guitarrista jerezano, un artista muy querido en esta tierra, tendrá su noche especial en la Peña Flamenca La Perla de Cádiz, en un acto que cuenta con la coordinación del Templo Flamenco que dirige Carlos Gómez.

Han sido muchos los artistas gaditanos que se han sumado a esta iniciativa, desde los más experimentados, como el caso de Juan Villar o Felipe Scapachini, hasta las nuevas generaciones, representadas en May Fernández o Triana Jero.

En el cante, además de Juan Villar, Felipe Scapachini y May Fernández, actuarán Antonio Reyes, Carmen de la Jara, Canela de San Roque hijo, Manoli de la Gertrudis, Miguel Rosendo, Caracolillo de Cádiz, María José Fernández y Susana Romero.

A las guitarras han confirmado su participación Manuel Jero, Niño de la Leo y Juan Ramón Ortega, mientras que para el baile estarán Patricia Valdés, Juan José Villar y la citada Triana Jero, nieta del homenajeado.

Finalmente, a las palmas estarán Diego Montoya, David Gavira, Manuel Vinaza, Naím Real, Luis de Pijote y Manuel Soler.

El donativo para acceder, con entradas numeradas, será de 15 euros y puede adquirirse de manera anticipada en Cádiz, concretamente en el Bar 'Los Monjes' (frente a la cárcel vieja) y en la propia Peña Flamenca La Perla de Cádiz.

El encargado de poner en marcha toda esta iniciativa ha sido el chiclanero Carlos Gómez, del Templo Flamenco, una persona que siente especial admiración por Niño Jero.

"La verdad es que me llamó Manuel Jero, me comentó que querían hacerle este acto en Cádiz, que había hablado con la peña La Perla y me propuso coordinar el mismo. Yo tengo una buena amistad con Pedro y creo que es un artista extraordinario, quizás menos reconocido de lo que debería".

Carlos Gómez considera que "Niño Jero es una persona muy querida en Cádiz, por eso creo que va a ser una noche muy bonita".