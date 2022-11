El jerezano Luis Moreno lanza su segundo single: 'Almíjar'

El jerezano Luis Moreno acaba de lanzar en plataformas digitales su segundo single, ‘Almíjar’. Tras estrenarse en solitario en abril de 2021 con ‘La duela’, el guitarrista vuelve a la actualidad con un trabajo en el que cuenta con las colaboraciones de Jorge Gómez (guitarra eléctrica), Fali Abad (bajo fretless), Bernardo Parrilla (violín) y Perico Navarro (percusión). El trabajo ha sido grabado en el Estudio Porvera de Diego Mendoza, mezclado en Estudios Santa María, y masterizado en Kadifornia Mastering.

“Son unos tangos a los que le he ido incorporando colaboraciones de compañeros. Primero metí, como se dice, la guitarra pelá, y luego fui metiendo la percusión para que le diera ritmo, el bajo para que le diera profundidad y finalmente el violín de Bernardo Parrilla que le ha aportado una melodía que le da mucha personalidad. La verdad es que me he tomado mi tiempo para hacer este segundo single, porque me gusta hacer las cosas con calma y que tengan sentido. Estoy muy contento, con el resultado, la verdad”.

Como el anterior, el single se acompaña de un vídeo musical que ha realizado la empresa ‘Estamos grabando’. “He querido seguir con la temática del primero, entre viñedos de Jerez. Si el anterior lo grabé en Cortijo de Jara entre barricas y pequeñas bodegas, éste lo hemos grabado en una casa abandonada en Trebujena pero que estaba rodeada de viñedos”, explica el guitarrista.