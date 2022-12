María José Santiago llega a Cádiz tras otro éxito en Madrid

Desde el pasado 2 de diciembre, María José Santiago trabaja a destajo en una gira navideña que le ha llevado a recorrer distintas ciudades a nivel nacional y con la que está obteniendo un notable reconocimiento. Tras pasar por localidades de Sevilla, Málaga y Madrid, en los próximos días estará también en Huelva, Córdoba y Cádiz, donde el próximo 22 de diciembre y en el Palacio de Congresos, ofrecerá un concierto a beneficio de la Asociación NuevoFuturo.

–Vuelve usted a su tierra...

–Sí, me hace ilusión poder estar en la provincia de Cádiz y encima cantando a beneficio de un colectivo que necesita ayuda. Son chicos que necesitan pisos tutelados para que no se queden en la calle cuando cumplen la mayoría de edad, y bueno, allí estaremos.

–Viene con su famoso espectáculo navideño...

–Sí, voy con todo mi elenco, que son 20 personas, y con ganas de que el público disfrute. Estamos trabajando mucho, y con mucho éxito y eso quiere decir que las cosas las estamos haciendo bien.

–Usted fue de las primeras en poner de moda la Navidad más flamenca en los teatros...

–Sí hace mucho tiempo que empecé a trabajar la Navidad en los teatros, de hecho he tenido mucho éxito con algunos villancicos como ‘Tu carita divina’ y ‘Ven, ven’.

–Porque la Navidad es para usted una fecha señalada...

–Bueno, es una época del año en la que he disfrutado mucho, con esos villancicos, esa zambomba...Recuerdo las fiestas que se hacían en casa de mi abuela con los pestiños, el anís..., son momentos muy bonitos, aunque también nostálgicos. A mí de todos modos, me sigue ilusionando la Navidad, será también porque siempre he tenido un espíritu de niña.

–Háblenos algo más de este espectáculo que trae a Cádiz...

–Es el espectáculo con el que estamos recorriendo España. Empezamos el día 2 enSan Pedro de Alcántara y luego hemos pasado por el Teatro La Latina de Madrid, con doble función. Viene mi grupo de gente habitual, con las guitarras de Rafael ‘Sordera’, Juan Diego Santos, Paco León y Manuel Cerpa, al que hemos incorporado este año, la percusión de Ale Fernández, los coros de mis sobrinas Tomasa y María Peña Santiago, mi hermana, Margari Méndez, Esperanza Santiago, mi primo Luis Santiago, GregorioFernández y mi tío Luis con la zambomba. Además, este año viene también Manuel de la Moni, porque hemos montado una parte en la que hacemos una réplica de un tabanco de Jerez y es ahí donde Manuel lo está bordando con esa gracia que tiene. Pero además, aquí en Cádiz voy a contar con tres grandes artistas invitados, Caracolillo de Cádiz, Rancapino Chico y Carmen de la Jara.

–No debe ser fácil mover un grupo tan numeroso....

–Primero por lo costoso que es, pero bueno, ya llevamos varios años trabajando y funcionamos bien. Además, detrás de todo esto hay un gran trabajo de ensayos, y una vez que comienzas la gira, empiezan los viajes, el cansancio, que si te tienes que reservar para cuidarte la voz...En fin, las cosas de los artistas (risas).

–Parece que la Navidad está de moda para los artistas...

–Bueno, la verdad es que está dando mucho trabajo a los artistas en este mes de diciembre, y eso es positivo. Hay que tener en cuenta que aunque yo las zambombas las he conocido en Jerez, hoy en día te las encuentras en cualquier punto de Andalucía, e incluso fuera. Las zambombas han florecido como los hongos. La gente lo ha pasado mal con la dichosa pandemia, y es normal que se quiera disfrutar un poco por eso me da alegría cuando veo los teatros llenos o cuando miro las imágenes de mi tierra por redes y veo que sitios tan bonitos como la Plaza Plateros están llenos de gente en Navidad.

–Ha actuado estos días en Madrid o Cáceres, ¿cómo vive la gente este tipo de espectáculos navideños fuera de Andalucía?

–Es increíble, a la gente le gusta nuestra Navidad. El otro día en Madrid, por ejemplo, el público estuvo un gran rato aplaudiéndonos y hace unos días en un pueblo de Cáceres, donde la gente se no sabe villancicos, acabamos cantándolos con todo el teatro. El alcalde no daba crédito, fue una experiencia muy bonita.

–Lanzó usted su último disco, donde conmemoraba sus 40 años como artista, el pasado mes de marzo, ¿qué tal le ha ido?

–Con el disco estoy muy contenta, lo que pasa es que apenas he tenido tiempo de preparar la gira de presentación porque se me ha echado encima la Navidad. Incluso he tenido que aplazar una gira que tenía previsto para Méjico porque me coincidía con los villancicos. Mi idea es que ahora cuando pasen las fiestas, pueda volver a retomar el disco presentándolo en distintas ciudades.