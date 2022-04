Carrete de Málaga: "El baile sigue siendo mi mejor amigo"

La vida de José Losada no es una historia más de supervivencia. Tampoco es el simple relato de la lucha y la constancia. Es mucho más profundo que un ensayo en el que convergen todos los elementos necesarios de la construcción de un artista, que se ha hecho así mismo a través de las penas, alegrías y el baile que siempre le ha acompañado.

A sus 82 años, Carrete de Málaga está más ilusionado que nunca. Acompañado siempre del ritmo incansable de sus pies, ese que sale de ellos incluso cuando hablas con él por teléfono, su pasión por el baile le nació desde niño. No por solamente por vocación, sino por instinto de supervivencia al tener que bailar para poder obtener algo que llevarse a la boca para él y su madre. "Era un niño de la calle, tenía que bailar para que pudiéramos comer y sobrevivir".

Gracias al cineasta Jorge Peña, ha conseguido hacer realidad el sueño que tenía desde niño: bailar en Nueva York. La película 'Quijote en Nueva York' ha terminado su rodaje hace escasamente unas semanas en el país norteamericano. La gran manzana ha quedado rendida a los pies del arte de Carrete de Málaga, de su sabiduría y amor por la vida. "Aquellos edificios eran inmensos, miraba hacia arriba y pensaba en el compás que tenían que tener los que los construyeron".

Fue precisamente en el concierto de Miguel Poveda en Nueva York donde pudo desprender todo su arte. "Fueron los doce minutos de baile más especiales de mi vida”; señala el bailaor. "Siempre había soñado con poder bailar en Nueva York. Al final lo he logrado, recordaré ese momento como el instante más especial de mi vida. He tenido muchas alegrías a lo largo de mi trayectoria, pero poder bailar en un escenario americano como Fred Astaire ha sido la satisfacción más grande de mi vida. La vida me parece maravillosa cuando suceden esos momentos tan mágicos”.

Posee un idilio desde niño con Jerez, ciudad a la que recuerda con mucho amor además de algunos de sus artistas como El Gómez de Jerez. "Le tengo muchísimo cariño. Es una gran persona y he vivido experiencias muy bonitas con él”. Precisamente fue en Jerez donde aprendió ese soniquete tan especial que sale de sus pies. "Cuando era niño, con tan solo cinco años hice el trayecto casi todos los días desde La Línea a San Roque, y de San Roque a Jerez. Allí aprendí el baile que se ha quedado para siempre en mi vida. 'Carretillo', como me decían siendo un chaval, aprendió el sonido de aquella tierra en mis pies y por eso bailo como lo hago”.

Son muchas las experiencias profesionales que ha vivido Carrete. Desde Frank Sinatra, Antonio El Bailarín, El Güito…artistas de los que ha aprendido mucho a nivel profesional y personal. "Siempre hay un camino hacia delante amigo mío. Para mí, la clave de seguir siempre por el buen camino ha sido el baile. Gracias a ese arte, he conseguido superar todos los baches que me he ido encontrado. Lo que ha hecho Jorge Peña con esta película no solamente ha sido un trabajo más, ha dado mucha más alegría a mi corazón si cabe”.

La alegría que desprende José Losada va en consonancia con sus próximos retos. Más allá de la gira que sueña con poder hacer en Estados Unidos y Francia, el bailaor actuará el próximo mes de mayo en el barrio de Triana de Sevilla además de ser uno de los invitados en en las citas flamencas que se desarrollarán en el Teatro Real de Madrid. "He tenido la suerte de rodearme siempre de los mejores. Desde Dolores de Córdoba, El Güito, Carmen Amaya…son muchos los artistas con los que he compartido cartel y eso ha sido todo un privilegio”.

En cuanto a los sueños, Carrete de Málaga es un descubridor nato de ellos cada día. "Sigo descubriendo mi vida, sigo bailando porque es lo que me hace feliz en el estudio y gracias a ello mi camino sigue hacia delante”.