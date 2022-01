Esperanza Fernández: "'Se prohíbe el cante' es el disco más completo que he hecho"

Fue el pasado 12 de noviembre cuando las tiendas de discos recibieron ‘Se prohíbe el cante', el último compacto de Esperanza Fernández. La cantaora de Triana abre su corazón en un trabajo musical de flamenco más tradicional.

El próximo 19 de febrero lo presenta en Sevilla, su tierra, concretamente en el Cartuja Center, lugar que espera poner patas arriba con la pasión y arte que la caracteriza. "Estoy deseando poder presentarlo ante el público de Sevilla. Habrá muchas sorpresitas, artistas invitados. Estoy muy contenta porque el flamenco está viviendo su mejor momento y queremos hacer disfrutar al público"

Un álbum musical hecho con mucho corazón, con esfuerzo y la voz de una cantaora que expresa todo lo que lleva dentro. "Es el disco más flamenco que he hecho. Estos días hablaba con un amigo, José María Segovia, de la Federación de Peñas Flamencas de Sevilla, y se lo decía. Es un trabajo precioso, con flamenco tradicional y en directo. Yo no soy un producto discográfico porque para mis los discos son como hijos que se quedan grabados para toda la vida en el alma. Si no tengo algo que expresar, no grabo. Cuando yo grabé mi primer disco ya era una figura. Han pasado muchos años para hacerlo realidad y se ha cumplido".

Tomatito, Miguel Poveda, Marina Heredia y Jesús Méndez, entre otros, colaboran en este trabajo, que Esperanza considera "muy completo. En mis anteriores trabajos había mucha variedad, pero este es 100% clásico. Solamente tengo palabras de agradecimiento para todos mis compañeros porque no dudaron en ningún momento de estar conmigo. Ha sido precioso coordinar el trabajo de todos y espero que la gente lo pueda disfrutar al máximo”.

Bulerías, seguiriyas, marianas, fandangos…en ‘Se prohíbe el cante’ la cantaora despliega una amplia variedad de cantes y estilos, en el que encontramos también la petenera, un palo que no todos los artistas suelen interpretar. "Es un cante que siempre ha estado ligado a la mala suerte, pero mi historia personal con la petenera es preciosa. Camarón la grabó, Pastora también; pero no lo hicieron en directo. Mi padre siempre se la cantaba a Manuela Vargas y a él se la escuché por primera vez cantarla. Aquello se me quedó grabado y le tengo mucho cariño”. Un cante además que pudo representar hace seis años en la Alcázares de la capital andaluza. "Quité todo el bulo que tiene ese cante de mal bajío. Yo soy gitana, no lo hice vestida de negro sino de blanco”.

Y es que la música es el primer pensamiento de la cantaora nada más despertar. "Pienso en música desde que abro los ojos. Ahora, afortunadamente, hay más trabajo y solamente tengo la mente puesta en el próximo 19 de febrero en Sevilla. No será un simple recital, será un gran espectáculo. Colocar a los artistas, el vestuario, las luces, las posiciones…pienso en ello constantemente".

Aunque de momento es la principal cita confirmada, la agenda de Esperanza Fernández está cuadrándose para deleitar al público y cruzando los dedos para más citas artísticas. "Se están cerrando más cosas pero hay cosas que tardan más en concretarse por el miedo a la pandemia. Los conciertos y los festivales deben seguir resistiendo porque los artistas seguimos en pie, hay que tener fe en que todo mejorará. Espero que este año la gente le pierda el miedo a acudir a los espectáculos y conciertos. El público debe existir siempre”. Precisamente en este punto, la cantaora espera que dentro de esa gira esté Jerez. “En ello estamos trabajando, pero todavía no hay nada cerrado".

Si la música acompaña a la cantaora las 24 horas del día, también le gusta hacer otras cosas para relajarse como ordenar. "Me encanta limpiar y ordenar, me relaja mucho. Ahí escucho música, y se me ocurren nuevas ideas”, concluye Esperanza Fernández.