María Moreno: "More (no) More es una explosión de baile a través de los estados anímicos"

La inspiración de María Moreno para el baile es infinita. Ella es un universo de sueños y emociones en el que la danza es una extensión más. Tras alzarse en 2017 con el Premio Artista Revelación en el Festival de Jerez y en 2018 con el Giraldillo Revelación Bienal de Flamenco de Sevilla, la gaditana se sube al escenario del Teatro Villamarta con 'More (no) More', un espectáculo en el que no sólo explora sus límites deambulando entre la tradición y la contemporaneidad, también afronta los estados anímicos que su vida siente. Con el baile como protagonista, libra una batalla en la que la liberación de su cuerpo es la propia alma de una artista que vuela sobre el escenario al compás de sus emociones.

Giraldillo al Momento Mágico de la Bienal de Flamenco de Sevilla 2020 el espectáculo llega a Jerez con la misma ilusión que el primer día, acompañada de un elenco en el que están Pepe de Pura e Ismael de la Rosa al cante, Roberto Jaén a las palmas y las guitarras de Óscar Lago y Juan Requena.

- Acaba de llegar de París ¿ha podido descansar?

-Estoy bien porque el viaje es corto aunque han sido tres días intensos. Estoy muy feliz por la gira que estamos haciendo. Ahora toca reponer fuerzas para estar pletórica el lunes.

- Han pasado cuatro años de aquel Premio Artista Revelación en Jerez y no ha parado desde entonces...

- Sí, ha sido un periodo de madurez pero sobre todo de volumen de trabajo. Ha habido lugares a los que soñaba ir a actuar y he podido hacerlo.

- ¿Qué supone volver a Jerez?

-Ir al Festival de Jerez es una alegría, es algo que compartimos todos los flamencos. Le tengo mucho cariño a Jerez, no solo porque somos casi vecinos, sino por las alegrías que me ha dado. Vamos con una propuesta que gustará, está inspirado incluso en el baile de allí. Un músico me preguntaba el otro día si estaba nerviosa y yo le decía que son los mismos nervios de cuando mi madre va a verme. Son nervios muy sanos.

-El título del espectáculo ofrece un juego de palabras que provoca varios significados ¿tiene un doble sentido?

-Tiene muchos significados. Es un juego de palabras de mi apellido, también nos gustaba un título en inglés porque el flamenco es internacional. También posee unos significados de esa máxima de qué hay siempre más allá de las emociones. Tiene un recorrido por todos los estados anímicos por los que todos podemos pasar.

- ¿Qué María Moreno se encontrará el espectador sobre el escenario?

- Mi intención es que se encuentren a todas esas María Moreno que yo me veo en mí misma. Paso por todos los estados anímicos, por la alegría y la tristeza, de la euforia al gran batacazo, la pena, el desamor, la picardía de la tierra...Cuando hago este espectáculo me quedo vacía porque lo vivo a tope. Es una representación que se hizo en plena pandemia. Cuando lo veo desde fuera, hay un reflejo de aquella situación en la que vivimos encerrados, en la que mi cuerpo quería explotar con el baile.

- ¿Le ha cambiado mucho la pandemia?

-No mucho porque amo el arte y la danza, aunque como creadora y espectadora una es más consciente que pueden pasar cosas. Soy una persona con los pies en la tierra, valoro cada oportunidad que tengo y sobre todo las cosas bonitas que suceden. Cualquier situación que sucede en un escenario, siempre la celebro.

- El elenco artístico siempre es un buen abrigo en el que sentirse arropada...

- Soy muy aficionada al cante y me gusta poder tener cerca al elenco. Siempre hay momentos para la improvisación que los veo necesarios. En este espectáculo, en concreto, los tengo muy cerca, hemos hablado mucho, propuesto ideas. Una puede tener las ideas muy claras pero es necesario escuchar a todo el mundo. Es algo que he ido aprendiendo con la edad y lo seguiré haciendo.

- ¿Cómo seguirá el año para María Moreno?

-Continuaré con la gira porque el espectáculo desde el estreno ha tenido una gran acogida. Llevamos un año con ella y seguiremos hasta junio. Paralelamente estoy en plena creación de lo próximo que espero estrenar a final de año. Me siento plenamente en activo.

