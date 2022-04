Paquito González, la importancia de una percusión de calidad

Sanlúcar le vio nacer. El olor a mar inundaba su casa todos los días. Hijo de marinero, Paquito González, a día de hoy, es uno de los grandes percusionistas que existen en España. Nadie le obligó a aprender música, nació por iniciativa propia al escuchar una vez el cajón en el directo 'One Summer Night' de Paco de Lucía.

De familia humilde, ha trabajado toda su vida por y para el flamenco, enamorándose a diario de todo el sonido del arte jondo. "No puedo vivir sin el flamenco. Es lo que me da la vida todos los días además de mi familia".

Los recuerdos de Paquito González comienzan cuando era un simple niño y escuchaba flamenco junto a su padre, marinero luchador que trabajó más de veinte años en la mar. "Siempre he sido de Sal Marina y de Manolo Sanlúcar. Mi abuelo se sentaba en la cocina todos los domingos y me ponía canciones de Marchena, Pepe Pinto, La Niña de los Peines…pero fue mi tío el que un día llevó un concierto de Paco de Lucía”.

Aquella grabación fue como un flechazo, algo que le incitó, casi sin darse cuenta, a ahondar y profundizar en todo lo relacionado con la percusión. "Jamás había visto un cajón en mi vida, me puse a investigar y el primer cajón lo conseguí gracias a un vecino del barrio. Un día estábamos jugando al fútbol y un amigo mío llegó con un cajón que no nos dejaba tocarlo. Un vecino del barrio pasó por allí, vio que estábamos un poco enfadados y nos dijo que el que tocara su cajón se lo llevaría. Nos puso 'Calle Real' de Camarón de la Isla y salí de aquella casa con el cajón. Cuando mi madre me vio aparecer con aquello, lo quería tirar porque decía que era un tiesto muy grande (risas)”.

Paquito González "La percusión mantiene la base de la obra, el tema y la coreografía"

Debutó siendo un adolescente con el grupo flamenco 'Sal Marina', logrando cautivar con su soniquete de la percusión a otros músicos como Manolo Sanlúcar, artista que ha supuesto un trampolín para él. "Gracias a Manolo comencé a tocar, y luego lo hice con Vicente Amigo, artista con el que sigo desde entonces, Manuel Molina, Chiquetete, Los Marismeños…”.

Precisamente, Paquito González formará parte del elenco de músicos que rendirá homenaje a Manolo Sanlúcar en el Teatro Villamarta el próximo 6 de mayo. "Tocaré en el especial que se le va a hacer. Manolo es una cátedra, predica el evangelio cada vez que habla y siempre dice la verdad. Soy 'Manolero' hasta la médula como también soy de La Paquera, de Vicente Amigo y de todos los grandes genios que nos gustan a todos. Manolo Sanlúcar es y será una persona muy importante en mi carrera”.

Para Paquito González la percusión en la música es de vital importancia. Un aspecto que no solamente acompaña en el baile, en el cante y en la guitarra, también "mantiene la base de la obra, del tema y la coreografía. Es algo de lo que la gente tiene que darse cuenta todavía. La percusión no son todos fuegos artificiales, crea una base sólida sobre la que descansa la melodía y la música. Lleva el compás junto a los palmeros y el instrumento base”.

Es un apasionado de la música en todos sus sentidos, aunque el flamenco sea para él la más especial. "Estos días hablaba con Jesús Guerrero porque hemos estado en Francia tocando. Me gusta todo tipo de música como el jazz, el soul, el rock, pero veo flamenco en todos los estilos. No puedo vivir sin el arte jondo, lo necesito”.

Arcángel, José Quevedo 'Bolita', Miguel Poveda, Dorantes, Vicente Amigo…el currículum y agenda del percusionista echa humo debido a la gran cantidad de eventos que ha hecho y hará a lo largo del año. "Estoy siempre agradecido a todos los artistas que me llaman. Desde el más grande hasta al que está empezando. Me considero un afortunado en la profesión y siempre daré las gracias a todo el mundo".

Entre su amplio bagaje de actuaciones, su vida profesional está llena de anécdotas, aunque hay una que recordará por encima de todas. "Fue la peor que he tenido en mi vida hasta ahora. Estábamos en el Carnegie Hall de Nueva York con Vicente Amigo y cuando fui a sacar la caja, la parte trasera estaba rota. Me entraron ganas de llorar, pero un tramoyista del teatro me dijo ‘No problem’. La arregló y desde entonces no se ha vuelto a despegar. Pasé muchas fatigas aquel día”.

Paquito González además de haber participado en los últimos discos de Miguel Poveda, Marina Heredia y en el Festival de Jerez con la bailaora Ana Morales, está ultimando también el próximo lanzamiento del guitarrista Vicente Amigo. "Mis amigos me dicen que es más difícil hablar conmigo que con el presidente del Gobierno (risas). Me hace muy feliz trabajar en lo que me gusta”.

Fan de su familia al completo, de su mujer e hijos, Paquito González es un enamorado del arte y que no pierde el compás por el amor a la vida. "A mi mujer le gustaría que tocara la percusión alguna vez con la sartén (risas) pero soy muy feliz haciendo lo que más me gusta y con ellos en mi vida".