“No soy una artista de modas, me gusta defender mi baile”

Gema Moneo (Jerez, 1991) se ha labrado a base de trabajo todo lo que tiene. Su constancia y confianza en sí misma le ha hecho conseguir un hueco dentro del panorama dancístico actual, donde es respetada y valorada por el público y artistas. El próximo 25 de febrero se estrenará en solitario en el Teatro Villamarta dentro del XXVII Festival de Jerez.

–Se estrena usted por fin en solitario en el Teatro Villamarta...

–Sí, la verdad es que era una fecha muy deseada y encima dentro del Festival de Jerez, que es un escaparate mundial. Es un privilegio.

–¿Y qué expondrá?

–Bueno, es un poco la defensa de mi baile, la defensa de ese concepto que me gusta expresar, porque yo no soy de modas. Ten en cuenta que hoy día casi nos obligan a tener un tipo de espectáculo concreto para poder estar en los festivales, algo que no comparto porque cada vez hay más exigencias y menos flamenco.

–O sea que usted se rebela contra todo eso...

–A mí no me gusta, ya te digo, pero a veces nos adaptamos para poder estar a la altura y no parecer que no estamos capacitados para hacer ese tipo de cosas. Este espectáculo, no obstante, es totalmente al contrario, partimos de una base flamenca y a partir de ahí lo desarrollamos.

–Se intuye que aportará cosas que hasta ahora no le hemos visto...

–Bueno, sinceramente es una propuesta muy diferente a las anteriores que he hecho. Tiene la misma esencia flamenca, pero tiene poco que ver con lo que se ha visto de mí hasta ahora en el Festival de Jerez.

–’Atrevida’, un título cuanto menos sugerente...

–(Risas) Sí, realmente ‘Atrevida’ es todo lo contrario a lo que va a esperar la gente, no es que vaya a tirarme al suelo y hacer el pino, sino todo lo contrario, me atrevo a hacer un espectáculo en el que por encima de todo hay mucho baile y muy pocos silencios. A nivel musical es muy rico y luego, la que se atreve soy yo, que eso también cuenta, esta vez no llevo invitados. Sólo tengo ganas de expresar lo que siento, y hartarme de bailar en el Villamarta.

–¿Cómo se toma una artista de Jerez joven como usted tener un sitio en el Festival y en el Villamarta por primera vez?

–Bueno, para mí es la recompensa al esfuerzo que he hecho durante toda mi carrera. Una ha soñado siempre con este momento, y ahora quiero disfrutarlo. Gracias a Dios he tenido la suerte de venir muchas veces al Festival colaborando como artista invitada en muchos espectáculos, pero esto es diferente, ahora el peso lo llevo yo, pero no me da miedo, quiero bailar por lo que me gusta y con lo que me siento cómoda. Sólo quiero disfrutar desde que se levante el telón y hasta que se cierre.

–¿Cree que este primer espectáculo ha llegado en el momento oportuno?

–Yo creo que sí. Soy una persona ambiciosa, y creo que el momento era ahora. Cuando estuve en la Sala Paúl con mi anterior espectáculo, me propusieron hacerlo en Villamarta, pero dije que no, entendía que el momento no había llegado, y me gusta hacer las cosas paso a paso.

–Viene usted con un elenco simple y de su confianza....

–Sí, todos son personas a las que conozco bien. Melchor Borja, que es el director musical, viene con el piano y el bajo, Paco Iglesias y mi padre son las guitarras, Carlos Merino, la percusión, Manuel Cantarote y Diego Montoya, a las palmas y al cante vienen tres cantaores que me encantan, María Vizárraga, El Pulga y Miguel Lavi. Son tres colores diferentes que se complementan bien.

–Esta vez ha preferido un elenco corto y no como en la Fiesta de la Bulería...

–(Risas) Sí, cuanta más gente, más jaleo. Lo tenía muy claro, y he contado con la gente que quería. Respeto mucho el trabajo de los directores artísticos y de escenografía, pero en este espectáculo tenía las cosas tan claras, que no me ha hecho falta recurrir a ello. Eso es como cuando te comes una buena chuleta, que no le hace falta ningún tipo de salsa, pues en esta propuesta, igual. También he querido hacer las cosas con calma, como pasa en la cocina. Aún así, crear un espectáculo propio es muy complicado, hay que ir con mucha tranquilidad.

–Si algo ha demostrado Gema Moneo en los últimos años ha sido su capacidad para adaptarse a las situaciones, ¿lo ve como una virtud?

–Sí, yo creo que sí, si algo tengo es que soy muy versátil, y me suelo adaptar a todo. De todos modos, eso también a veces tiene sus pros y sus contras porque a la hora de crear dices, ‘¿qué quiero crear?’ Montar una historia, que el público la entienda, la digiera y te diga ole, es complicado.

–De todas maneras, usted ha tenido buenos maestros en este sentido...

–Sí, con Farruquito he aprendido mucho, igual que con Joaquín Cortés. Date cuenta que Joaquín mueve a los artistas en el escenario de una forma muy personal, es una manera que creó él, y ahí se quedó. Después, con El Choro, al trabajar bajo la dirección de Rafael Estévez, fue uno de los montajes más enriquecedores que he tenido. Es más, espero que en el futuro pueda hacer algún espectáculo dirigido por Rafael (Estévez), sería un regalo.

–¿Le ha pasado demasiado deprisa la vida en estos años?

–Sí, me ha cambiado mucho la perspectiva. A nivel artístico, por ejemplo, ahora quiero bailar lo que me hace feliz, y a nivel personal, por el hecho de ser madre, todo se ve de manera distinta. Por eso, he dicho que ahora mismo tengo una madurez importante. Sinceramente, miro atrás y me parece que fue ayer cuando estuve en el Festival por primera vez casi de rebote o en aquellos Viernes Flamencos de 2008. Todo va muy deprisa.

–Desde fuera, da la sensación de que todavía no ha conseguido ser una bailaora consolidada en Jerez, aunque supongo que también será por la edad. ¿Qué opina usted?

–Hombre, Jerez es un poco especial para reconocer a sus propios artistas, pero no sé. Sí que me considero querida y valorada por los propios artistas de mi tierra, y eso es importante, me hace creer más en mí. Nadie es profeta en su tierra, pero yo no me quejo por eso.

–También tendrá que ver que usted ha trabajado mucho fuera de su tierra...

–Puede ser, porque date cuenta que Sevilla es mi segunda casa. Creo que el hecho de haber salido tan pronto de Jerez, ha sido lo que me ha hecho bailaora. También mi padre, que siempre me ha apoyado y que, al tener una visión amplia, me ha favorecido. No me llevaba dar clases con el que me gustaba, sino que buscaba dónde veía una deficiencia. Empecé en El Arenal en Sevilla, luego conFarruquito y poco a poco me he ido haciendo un hueco. Artísticamente empecé en el Lagar de Tío Parrilla, pero luego he crecido mucho en Sevilla, en todos sus tablaos, en Madrid y en Barcelona.

–El Lagar de Juan Parrilla, ese sitio por el que han pasado tantos artistas de hoy día y que quizás se ha valorado menos de lo que se debiera...

–Exactamente. Yo empecé a bailar allí, en las tablas y eso lo digo a bocallena. Para mí el estudio era el Lagar, y aunque es la manera más difícil de aprender, creo que es la más real y la más directa, porque una cosa es bailar en un estudio y otra cosa es subirte a un escenario.

–Usted es Agarrado Moneo, y en su casa, hablar de pureza...Sin embargo, tanto usted como su hermano tienen una mente abierta...

–Sí, date cuenta que mi casa siempre ha sido muy cosmopolita. A mi casa venía mucha gente a aprender a tocar la guitarra con mi padre, gente de todos los países y todas las culturas, y al final eso, el contacto con ellos, también te enriquece. Mi hermano es incluso más abierto que yo, porque habla tres idiomas y es superinteligente. En eso mi padre ha tenido mucho que ver y aunque a él le gusta mucho el flamenco, siempre me ha llevado a ver todo tipo de cosas. Yo recuerdo haber visto con apenas cinco años a Sara Baras en el Villamarta, o a Canales y El Güito.

–Es parte de esa generación de artistas del Festival...

–Sí, la verdad es que sí. Yo he ido mucho al teatro, y también recuerdo con mucho cariño aquellas peñas de guardia a las que iba con mi padre y donde también he trabajado.

–En sus redes sociales pone de vez en cuanto algún que otro cante. ¿Lo lleva en la sangre?

–(Risas) Bueno, eso no lo quiero decir, no me gustaría hacer un spoiler de mi espectáculo, pero bueno, como me lo preguntas, sí que voy a cantar. A mí encantaría ser cantaora, pero me falta un poquito más de eco. Sinceramente, me gusta más el cante, pero bueno Dios me ha dado la facilidad bailar. De todas maneras, cada vez que puedo expresarme, aunque tenga poquita voz, lo voy a explotar.

–¿Y después del Festival?

–Tengo mucho trabajo, la verdad, no me puedo quejar. Vamos a ir a Granada, al Festival Milnoff y la idea es hacer un espectáculo conjunto con Karime Amaya, y bueno, muchas cositas.Sí que me gustaría que ‘Atrevida’ se empezara a mover, aunque hasta que no lo estrene, no se verá.