Juan Diego Mateos: "El genio está en el interior del artista"

Ramón Valle Inclán ofrecía en 'La Lámpara Maravillosa' una guía de iniciación para los artistas a través de un lenguaje místico y esotérico. La propuesta del escritor, adherida al idealismo, se entendía como una realidad externa e ilusoria. Quizás sea ese el sentir de la introspección de un músico con la guitarra, su manera de concebir los sentimientos y expresarlos.

Juan Diego Mateos acaba de terminar precisamente el libro de Ramón Valle Inclán, una obra "dura pero que va directa al grano”, como señala mientras se lima las uñas que le permiten crear música con su mejor amiga, la guitarra. Hablar con Juan Diego Mateos (Jerez de la Frontera, 1969) es conversar con artista comprometido, un guitarrista que se ha labrado una gran trayectoria profesional y que sigue disfrutando de lo que más le gusta: el arte.

"Soy una persona muy curiosa. El arte y la creatividad están conectadas en la misma zona del cerebro, pero de medicina no entiendo (risas)”. Con varias actuaciones apuntadas en su agenda profesional, su cuarto disco está ya en el horno metido, un trabajo musical al que le queda darle los arreglos y mezclar.

Precisamente serán algunos de los temas de su próximo álbum los que se podrán escuchar en el concierto que ofrecerá este jueves 24 de febrero en La Guarida del Ángel. "Me acompañará sólo Juan Peña ‘El Chispa’, sin invitados especiales, a pelo. Hay que educar también al público con otros formatos. Será un concierto de guitarra, de puro sentimiento, profundo, pero no menos fuerte a la hora de hacer vibrar las sensaciones”.

Durante la actuación, el guitarrista ofrecerá también temas de sus otros discos a través de seguiriyas, farrucas, bulerías o temas clásicos. "Habrá una concordancia entre todo lo que tocaré. Tocar la guitarra es un camino de introspección y de la búsqueda de uno mismo para sacar siempre una expresión diferente. Cuando más impersonal tocas, más personal suena la música”.

Se enamoró del sonido de la guitarra cuando tan solo era un niño. Un amigo de la familia llevó a su casa el instrumento que le conquistó al deslizar, con la inocencia de cualquier crío, sus dedos sobre la guitarra. "Quedé embrujado cuando la escuché. Mi padre, que en paz descanse, me llevaba a la feria y siempre trataba de conseguir en las tómbolas las guitarras que regalaban, pero nunca hubo suerte. Los Reyes Magos me la trajeron varios años después y fue entonces cuando decidí ser guitarrista”.

Con 16 años ya viajó por Marruecos y Japón, actuaciones profesionales que le han permitido vivir hasta ahora experiencias inolvidables junto a artistas como Remedios Amaya, José Mercé, Miguel Poveda, Joaquín Grilo y Belén Maya, entre otros.

Juan Diego Mateos es un guitarrista que siente la vida al compás de su instrumento. Creativo, sentimental y profundo, para él la guitarra es como una lámpara maravillosa en la que "el genio está en el interior del artista. Cuando la toco conecto conmigo mismo. Me dedico al arte para que la gente que no lo hace, pueda disfrutar de ello”.

Con una larga trayectoria a sus espaldas, no huye de la evolución del flamenco ni de la música, al contrario, para él "la música flamenca es joven, está en plena evolución. Me hace mucha gracia que los puristas quieran defender una cosa de hace 40 años que defendían otros hace 80 años. El flamenco y la música están en constante evolución, ebullición y no hay que cortarles las alas”.

Y es que el mundo va demasiado deprisa a veces, haciendo que la gente no se pare a escuchar los sentimientos de los músicos. "Hoy en día, parece mentira, pero nadie tiene tiempo de escuchar un disco de una hora. En la radio, si tu tema dura más de tres minutos y es instrumental, no lo ponen. Todo va mucho más rápido”.

Juan Diego Mateos es un artista en toda regla. Lee a diario, compone, dibuja y escribe. Precisamente su segundo libro está en camino también, un trabajo literario en el que profundiza en el sentir de la música a través de ilustraciones. "El primer libro se llamaba 'Cuadernos de Interpretación'. Siempre he tenido la manía de escribir todo aquello que me pasaba, lo que la música sacaba de mi alma. Espero sacar el segundo próximamente. Soy un curioso del arte, y las ilustraciones que hago permiten a entender el concepto que he escrito”.

'Que el aliento sea tu metrónomo' es una de las frases de su libro, una expresión acompañada de un velero sobre una ola, como la marea vital que mueve las emociones del artista. "Cuando conectas con la música, lo haces también con lo que hay dentro de ese pulso. Eso ayuda a la gente a escuchar con profundidad y no con la inmediatez en la que vivimos”.

El jerezano estuvo presente anoche en el espectáculo de Manuela Carpio en el Festival de Jerez, una representación muy especial para el guitarrista. "Hemos disfrutado muchísimo con la preparación. Ha sido una experiencia muy bonita, de mucho duende y con artistas consagrados. Realmente es un honor haber participado con ellos porque hemos estado mucho tiempo juntos desde que empezamos en este mundillo”.

El guitarrista también estará presente al toque el próximo domingo 27 de febrero en la Peña Luis de la Pica dentro del ciclo 'De peña en peña' del Festival de Jerez acompañando a Tía Juana la del Pipa y las palmas de Manuel Macano, Juan Grande y Juan Castro.