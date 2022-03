Juan Parra: "Cuando me pongo a bailar se me quitan todos los males"

Desde 1973, Juan Parra ha impartido su sabiduría y conocimiento bailaor a más de una generación. Lo hizo incialmente en la calle el Sol, donde una placa rezaba con el nombre de Academia de Baile Juan Parra, pionera en la ciudad, para posteriormente situarse en la calle Castellanos, otro enclave por el que han desfilado tanto amantes del baile como guitarristas y cantaores.

Ahora jubilado, todavía lleva el ritmo en su cuerpo porque como él dice "cuando me voy a levantar del sofá, lo hago bailando y se me quitan todos los males".

Juan Parra (Jerez de la Frontera, 1945) es la figura a la que el XI Jerez Off Festival rinde este año homenaje en su nueva edición, un bailaor que ama el baile y la vida desde la humildad más profunda de su ser. "Estoy muy agradecido porque me hayan dedicado el OFF Festival. Es todo un orgullo que se acuerden de uno después de tantos años de trabajo".

El baile ha sido su gran dedicación desde que era niño, un arte que le enamoró y convirtió en su labor profesional. "A mis hijos siempre les he dicho que estudien y se preparen para la vida porque, aunque sea larga o corta, lo más importante es trabajar en algo que te gusta. Gracias a Dios, he sido muy feliz haciendo lo que he hecho toda mi vida, bailar. No me he cansado jamás ni lo haré nunca".

Nacido en el barrio de San Miguel, en el seno de una familia que le ha criado con los mejores valores, Juan Parra confiesa que en su vida "ha habido muchos momentos importantes. He pasado largos periodos fuera de mi tierra, de mi casa y de España. Soy una persona muy humilde y ha habido situaciones muy especiales. Gracias a la educación que me han dado mis padres, he valorado siempre lo más importante, la humildad y no faltarle el respeto jamás a ninguna persona mayor. He estado siempre en mi sitio y nunca he ido de enterado”.

El baile sigue siendo su gran afición, un arte que no deja de lado en ningún momento y que sigue practicando con algunos amigos o conocidos a los que les aporta sus conocimientos. "Todavía me preguntan muchas cosas. Siempre he tenido mi cuadro flamenco con el que actuaba en un sitio y otro, pero ahora, aunque esté jubilado, me gusta mucho ayudar a la gente, escuchar sus dudas porque la ilusión nunca hay que perderla".

Sobre las nuevas generaciones del baile, a Juan Parra le encanta ver a gente que no hace ruido y que tiene un talento enorme. "No tengo nada en contra de nadie, pero hay mucha gente que no es famosa y no se habla de ellos. Hay mucha gente buena haciendo lo que hace. Cuando hablo con alguien que me pregunta, siempre le digo lo mismo: yo soy igual que tú, y eres muy bueno en lo tuyo”.

Para Juan Parra, Jerez huele a puro flamenco, aunque aclara que "la gente se confunde con decir que la bulería y el soniquete es el único flamenco. El pellizco, que es lo mágico, eso lo tienen también las alegrías, las farrucas, la caña, los tientos, la bulería…el flamenco es todo. Me encanta ver a alguien bailando y sentir ese pellizco dentro de mí”.