Macarena 'La Negra': “Cantar en Jerez es una oportunidad hermosa y da mucho respeto"

Macarena 'La Negra' llevará su arte por primera vez a Jerez el próximo sábado 4 de junio a las 16.30 horas en la A.C.F Fernando Terremoto. Acompañada por Nono Reyes a la guitarra y las palmas de Edu Gómez y Nain Real, la artista gaditana se encuentra con las pilas cargadas, motivada y sobre todo sintiendo mucho respeto por "una de las cunas del cante". La cantaora llega a la ciudad de la mano de Producciones Carrillo de San Fernando y afirma que "cantar en Jerez da mucho respeto. Es uno de los lugares junto a Cádiz que representan las cunas del flamenco. Hacerlo además en la Peña Fernando Terremoto es una oportunidad muy hermosa".

Perteneciente a la saga de Los Ginetos, la artista, de treinta años, ha crecido con el flamenco ligada siempre a su vida. "No podría expresar con palabras lo que siento cuando canto flamenco. Cuando me subo a un escenario me transformo. Paso de ser una mujer de mi casa, de estar con mis hijos y mi marido a transformarme en otra persona. El flamenco es mi manera de hablar y respirar”.

Con sueños en su corazón, Macarena 'La Negra' se considera "una cantaora muy versátil y con metas". En el futuro "espero poder hacer un disco con lo que me gusta cantar y que nadie me catalogue. Será un álbum en el que me vea reflejada, ese sería uno de mis propósitos. Nunca faltará un cante por soleás, alegrías o seguiriyas”.

La actuación de la gaditana está enmarcada en el Circuito Andaluz de Peñas Flamencas 2022 y que está dedicado en esta ocasión a la figura de Manolo Sanlúcar. "Los homenajes son siempre más especiales al hacerlos en vida. Manolo Sanlúcar es una figura increíble del flamenco, ha dado muchísimo a la música y es un honor poder participar en un acto así”.