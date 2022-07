Manuel Heredia, el último exponente de la guitarra de Jerez

Manuel Heredia (Jerez de la Frontera, 1993) se educó en la música gracias a sus padres, que abrieron su oído mostrándole los sonidos del flamenco, los creadores clásicos y otros géneros. Quizás todo ello contribuyó a que el joven jerezano se haya convertido hoy por hoy en uno de los últimos exponentes de la guitarra de Jerez, que vive actualmente uno de sus mejores momentos de su historia.

En este desarrollo como tocaor también tuvo gran parte de culpa el maestro José Luis Balao, cuyas palabras y afirmaciones permanecen grabadas a fuego en su memoria, como un decálogo fundamental. “Del maestro aprendí muchísimo, pero sobre todo me quedé con una cosa: ‘Cuando se compone una melodía, ha de conmover, no solamente impresionar”.

Comenzó en el conservatorio a tocar el violín, instrumento que le ayudó a conocer ante todo el lenguaje musical, unas notas que le abrieron el camino hacia el entendimiento y la armonía que perfeccionó años después con la guitarra. “Cuando era niño la cogía como un juego, pero gracias a lo que aprendí en el conservatorio, he logrado profesionalizar mi vocación. Aunque hacía las cosas de oído, el principal aprendizaje lo tuve con Balao y con el conservatorio, sobre todo haber aprendido a leer partituras, que de algún modo me ha abierto muchas puertas”, recalca.

Siente especial pasión por el flamenco, sobre todo porque “en él no hay ni trampa ni cartón. Es una forma de vida, absolutamente diferente a otras músicas porque o lo haces bien o no lo haces. No es simplemente un sentimiento, es mi manera de ver la vida”.

Manuel Heredia compagina los diferentes conciertos que ofrece con las clases a sus alumnos, una labor que le permite no desprenderse de su sonanta. “Un guitarrista jamás llega a dominar la guitarra, porque si la dejas un día de tocarla, pierdes en muchos aspectos. Puedes dominarla echándole muchas horas todos los días. Es un instrumento tan sacrificado que si lo dejas de tocar un día, debes comenzar de nuevo”.

Paco de Lucía, Paco Cepero, Vicente Amigo…la lista de guitarristas de cabecera de Manuel Heredia es infinita, aunque reconoce que el maestro de Algeciras le “recarga las pilas todos los días. Si estoy con la bajona me lo pongo y me vuelve a dar alas. Se siguen aprendiendo cosas de él todos los días en sus discos”.

El jerezano ha ido creciendo poco a poco en los últimos años, tanto en su tierra natal, donde poco a poco empieza a hacerse un hueco en el difícil mundo del flamenco. Fuera destacó su segundo puesto en el Concurso Talento Flamenco que organiza la Fundación Cristina Heeren en Sevilla. Fue concretamente en julio de 2020, hace ahora dos años, un premio que también le ha servido para darse a conocer.