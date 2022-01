Manuel Cerpa: "Descubrir la guitarra ha sido la casualidad más bonita de mi vida"

Su vida ha dado pasos de gigante a pesar de su corta edad. Con solamente 18 años, Manuel Cerpa (Chipiona, 2003) se ha convertido en toda una promesa de la guitarra con una extensa proyección por delante.

Nacido en Chipiona, descubrió la guitarra de pura casualidad tras sufrir el olvido inocente de cualquier crío. "Perdí mi flauta en el colegio y fui a la academia de música de Chipiona a comprar una. Me fijé en un grupo de niños que tocaban la guitarra, su sonido me conquistó y ya empecé a sentir un gusanillo en mi interior".

El cuento de hadas de Manuel Cerpa con la guitarra, encontró a la mejor guionista, su abuela, que "me regaló una guitarra por primera vez y ha sido hasta ahora la casualidad más bonita de mi vida”.

Cuando el joven músico habla, expresa la ilusión de la juventud, la inocencia de los sueños y el reflejo de la humildad. "La guitarra es mi compañera, es la que mejor me conoce. Ella sabe los sentimientos que tengo a cada rato en mi corazón. Refleja mi alma de gratitud hacia ella. Se lo debo todo a mi instrumento porque ella me lo ha dado todo. Una forma de vida, una ilusión a la que me debo".

Manolo Sanlúcar, Rafael Riqueni y el cantaor José Mercé han elogiado su talento. Al cantaor jerezano le ha acompañado precisamente en más de una ocasión al toque. "Siento una gran responsabilidad cuando me subo al escenario. Han ocurrido muchas cosas en mi vida y a gran velocidad y he madurado deprisa. Intento disfrutar siempre, además de darle gracias a la vida".

En Jerez comenzó el aprendizaje y estudio de la guitarra. Las puertas de la escuela de Manuel Lozano 'El Carbonero' se abrieron de par para recibir a un chaval que tenía algo especial en su alma. "Todavía me queda mucho por aprender, pero con Carbonero he aprendido muchísimo. Ha sido de las cosas más bonitas que me han pasado. Él me ha enseñado la profesión de la guitarra porque no es lo mismo tocarla que ser guitarrista. El maestro me ha enseñado la raíz del flamenco y la base. Gerardo Núñez, José Mercé y Rafael Riqueni me han aportado muchas cosas también".

El pasado 23 de diciembre salió a la luz su primer disco 'La Séptima Cuerda', un trabajo con el que se sigue emocionando. "Mi familia está loca de alegría con el álbum. Es un disco que refleja mi sentir actual y cómo soy, sin ningún tipo de pretensión. Se llama ‘La Séptima Cuerda’ porque es la del corazón. Carbonero me dijo que yo tenía la séptima cuerda en mi interior; la que toca los sentimientos y a pocos guitarristas se les ve”.

Este año cumplirá los 19, un 2022 que se presenta lleno de eventos en los que Manuel Cerpa disfrutará con la música. "Quiero seguir con mi formación e ir a hacer el Grado Superior a Córdoba. Están saliendo bastantes cosas en la agenda. El 19 de marzo estaré presentando mi disco en Chipiona, el 4 de febrero con Samuel Serrano en Rota, el 27 de febrero en Alicante con Luis Ortega y el 5 de marzo en Écija con Kiko Peña".

La terrible pandemia que asola a la sociedad, no la ha vivido de la misma manera un joven que un adulto. "Ha sido dura, pero me ha servido también para parar. He vivido cosas demasiado rápido y he pensado, razonado y madurado. Ha sido un periodo de reflexión y creación musical. Es evidente que en lo profesional cortó un poco mi carrera, pero gracias a Dios está saliendo todo bien".

Camarón de la Isla, Carbonero y el Niño Miguel son los referentes de un joven que también sabe disfrutar de los ratitos con los amigos. "Mis amigos cuando me han visto en Tierra de Talento me dicen bromeando que yo no pego ahí. Cuando me han visto en la grabación de Lola Flores también se reían. Me gusta estar con ellos, con mi gente, tomarme mi refresquito. Soy un chaval normal, como otro cualquiera”.

Si la vida era sueño para Calderón de la Barca, Manuel Cerpa no deja de lado las ilusiones, pero tampoco la realidad. "Mis padres me apoyan, aunque soy muy exigente también. Tengo los pies en el suelo ante todo. Soy muy perfeccionista pero también sé que uno se puede volver loco con tanta perfección. Intento vivir día a día, seguir cumpliendo sueños como tocar a grandes maestros como José Mercé, Farruquito…ojalá pueda seguir así, hacer mis conciertos. Eso sería gloria bendita".

Finalmente, el joven guitarrista se siente muy agradecido con su aparición en Tierra de Talento. "Ha impulsado mucho mi carrera el haber aparecido en el programa. Poder tocar la guitarra y que la gente me vea, es realmente emocionante".

'La Séptima Cuerda', su primer disco

Grabado en los estudios Domi, en Morón de la Frontera, su primer disco inmortaliza el sentimiento y toque del joven chipionero con la guitarra. Un trabajo discográfico en el que han participado artistas como José Mercé, Jesús Reina y Chicharito de Jerez entre otros. El álbum recoge un total de nueve palos flamencos como rumbas, soleá por bulerías, alegrías, bulerías, tangos y dos bonus track entre otros. La fotografía de la portada es obra de la jerezana Claudia Ruiz.