Manuela Carpio: “Necesitaba este espectáculo para expresar toda esa rabia contenida”

Cinco años después de aquel ‘Al compás con su gente’, con el que regresaba a las tablas del Villamarta (esta tarde 20.30 horas) tras muchos años de ausencia, Manuela Carpio se sube hoy al escenario con ‘La fuente de mi inspiración’, un conglomerado de arte que aglutina a artistas como Diego de la Margara, Joaquín Grilo, La Farruca, El Torombo, Pepe Torres, Antonio Canales o Gema Moneo, entre otros.

–Después de muchos meses de trabajo se acerca el día...

–Sí, ya está aquí. Estoy muy ilusionada y sinceramente, tengo una tranquilidad enorme por el cuerpo porque sé lo que llevo y sé lo que voy a hacer. Ahora sólo falta que Dios nos ilumine y salga la magia que tiene que salir, lo demás está todo controlado, porque los artistas saben lo que tienen que hacer, y ahora es poner su granito de arena.

–Usted no es artista de hacer espectáculos muy seguidos, de hecho el último fue en 2017, y dejó una gran sensación. ¿Le preocupa haber dejado el listón tan alto?

–Miedo no me da, ni tampoco me preocupa, porque sé lo que quiero. Además, en el primero que hice, yo era la protagonista, sólo con La Macanita como artista invitada. Ahora, en cambio, llevo a muchos artistas, Joaquín Grilo, La Farruca, AntonioCanales, Pepe Torres,Gema Moneo, Diego de la Margara...He querido que sea diferente porque no podemos ser repetitivos. Aunque todos somos muy flamencos y muy puristas en lo que hacemos, hay que cambiarle la cara, si no la gente se harta.

–Hablamos de cinco años de diferencia, cinco años en los que ha pasado de todo...

–Por supuesto, sobre todo y ha sido algo que me ha afectado mucho, la pérdida de mi Juanillorro. Por eso quiero tenerlo muy presente durante toda la noche, es más su hijo estará con nosotros en bambalinas. Él va a estar ahí, en esa soleá que tanto le gustaba, y además porque va a haber momentos en los que su cante aparecerá.

–¿Tiene entonces ganas de expulsar todo eso que lleva dentro?

–Eso seguro. Necesito que esa furia que siento hacia lo que me ha pasado en la vida, la eche fuera, por eso ahora más que nunca necesitaba montar un espectáculo para poder expresarme. He sufrido mucho y he sentido esa impotencia que se apodera de ti cuando te falta alguien y no puedes hacer nada contra ello. Y claro, la única manera de expresar todo eso es bailando, no lo sé hacer de otra manera.

–Con esta pandemia que tenemos encima, ¿qué es lo que más cuesta a la hora de plantear un espectáculo nuevo?

–Sobre todo los ensayos, más aún si llevas a tanta gente como llevo yo en este espectáculo. Hacerlos coincidir para ensayar no es fácil porque además cada uno tiene su carrera y sus trabajos. Eso ha sido lo más problemático, en lo demás, estoy encantada.

–Supongo que habrá sido un reto juntar en el escenario artistas con tanto prestigio...

–Claro que sí, yo creo que ahí me ha iluminado Dios y considero que reunir a estos grandes artistas en un espectáculo mío es una sorpresa que me ha regalado la vida. Es algo que no voy a olvidar nunca.

–¿Y no le ha costado ningún disgusto contar con tanta estrella?

–La verdad es que no, todo lo contrario. Desde que me puse en contacto con cada uno, todo han sido facilidades. ‘Antonio (Canales), tengo que hacer esto’, cuenta conmigo Manuela. Con Pepe Torres, con Joaquín (Grilo), con La Farruca, o con mi Gema, lo mismo.

–Usted ha defendido un estilo de baile, una manera de bailar muy particular. ¿Se siente cada vez más sola?

–Llevo toda la vida haciendo mi baile, y nunca me he sentido sola. Sí es cierto que hoy día muchas bailaoras han apostado por meterse en otros caminos, que yo personalmente nunca haría, y lo respeto. Ahora bien, al final está claro que todas desembocan en el flamenco puro y duro, que es hacer una seguiriya bien, una soleá bien o unos tarantos bien.

–Su espectáculo ha sido uno de los primeros en agotar el papel de este Festival, ¿qué piensa de ese hecho?

–Hombre, para mí ha sido un subidón, pero también entiendo que con lo que llevo a mi lado no es para menos.Date cuenta que cada artista que viene conmigo, tiene su público y eso influye. Me he llevado cinco años pensando en qué iba a hacer cuando volviese al Festival y creo que al final he tomado la mejor decisión. Ahora, como he dicho antes, lo único que falta es que nos llegue a todos la inspiración y la formemos.

–¿Hace falta más Jerez en el Festival?

–Bueno yo creo que está representado. Estuvo Mercedes (Ruiz), voy a estar yo y también Antonio (El Pipa). Además, nosotros dos aportamos el baile gitano, el que viene de una estirpe. Él con su abuela, yo con los Moneo, los Carpio. Tengo 53 tacos, pero estoy de maravilla, igual que Joaquín, La Farruca o Antonio Canales que también tienen una edad. Somos como los vinos, y eso se nota en el escenario.