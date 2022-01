Mercedes Luján: "El flamenco ha sido en mi casa un idioma más"

Lleva la guitarra tatuada en su alma. El toque, el sonido de sus cuerdas y latido de su caja están grabadas a fuego en cada una de las partes de su cuerpo, siendo su corazón el que palpita de amor por el instrumento. Piensa, siente y se expresa con la guitarra porque como ella dice "la guitarra es una extensión más de mi cuerpo".

Nacida en Lorca, pero de ascendencia jerezana, es nieta de Luis Sanguiao Palma, el maestro Palmita, quien nació en Cádiz pero a los ocho años se marchó a Jerez para comenzar sus estudios de guitarra con Javier Molina. "Mi abuelo comenzó a aprender con Javier Molina, escuela de la que yo también procedo. Mi padre y mi abuela eran de Jerez, siempre iban a la Feria del Caballo y a la Semana Santa a la ciudad”.

Ha sido precisamente en la Feria del Caballo el lugar en el que ha tenido más anécdotas personales con la guitarra. "Cuando he ido varios años a la Feria me han hecho sacar el DNI porque no se creían que yo fuera de Lorca. Siempre me decían que tocaba con el estilo de Jerez y tenía que enseñarles mi DNI", relata entre risas.

Desde que tiene uso de razón vive por la música, especialmente por la guitarra. "El flamenco en mi casa siempre ha sido un idioma más. Es como comer, sale de manera muy natural. En cualquier conversación salía a relucir el nombre de algún cantaor, sonaba el compás…desde niña me ha acompañado en mi vida".

Vinculada estrechamente a su abuelo Palmita, siempre ha sido su principal valedor y apoyo al ser la primera persona que le descubrió los secretos de la guitarra. "Es un instrumento que siempre sonaba en mi casa. Desde niña la música me gustaba, comencé a cantar antes de aprender a hablar. Miraba a cualquier rincón del hogar y había una guitarra. Mi hermano, más pequeño que yo, comenzó a aprender con mi abuelo y un día se fijó en que yo también sabía tocar, así que comencé a aprender con él”.

Su talento, devoción por la música y estilo, la han convertido en un referente actualmente para las mujeres guitarristas, situación que al principio la abrumaba ante las miradas recelosas de quienes no han visto a una mujer tocar la guitarra. "Siempre digo que el movimiento se demuestra andando. Cuando se tiene cierta experiencia, con las que se demuestra el nivel, hay menos dificultades. Las redes sociales, por ejemplo, nos han abierto un mundo. En mis comienzos estaban presentes las barreras que teníamos las mujeres guitarristas, pero todo se compensaba con los ánimos que venían de fuera. Afortunadamente, cada vez somos más mujeres guitarristas pero todavía hay cierto recelo con ver a una mujer tocar la guitarra”.

Estamos en 2022, pero cuando ella comenzó a interesarse por la guitarra, le costaba encontrar mujeres guitarristas en las que fijarse. "Me llena de satisfacción meterme en las redes sociales y ver la juventud que viene tocando la guitarra. Cuando yo empecé, no tenía ningún referente accesible como hay ahora. He ido indagando a lo largo de mi vida y he encontrado algunas referencias de mujeres que tocaban la guitarra en sus casas. Cuando aprendía a tocar con mi abuelo, él me decía que mujeres guitarristas no hay, porque si se casaban la tocaban en casa, no a nivel profesional”.

Para Mercedes Luján, la comunicación perfecta existe cuando despliega los dedos sobre las cuerdas del instrumento. "Es la herramienta que me ayuda a alcanzar las cosas, a expresarme. No sé comunicarme de otra manera porque es una pieza más de mi cuerpo. Por ejemplo, cuando quiero desconectar, no puedo estar más de dos días sin tocarla. Un día puedo aguantar, pero al segundo día que pasa ya la necesito en mis manos".

'Ahora o Nunca' es el primer single de la lorquiana que ha sido grabado junto a Makarines. Un trabajo musical en el que abre su corazón al máximo y que próximamente acompañará otro tema más, abriendo por fin las puertas de su primer álbum. "Espero poder sacar el disco próximamente, de momento hay un single y saldrá otro en breve. Cuando la gente lo escuche, podrá oír a Mercedes Luján en estado puro. Es una música que se puede identificar con todo lo que está pasando hoy en día. Una música con raíz y bandera porque el flamenco es mi emblema”.

A la guitarrista le gusta ir siempre paso a paso, porque como dice el refrán 'vísteme despacio que tengo prisa'. "Cuando toco, saco las raíces más puras. No se puede empezar la casa por el tejado. Desde las falsetas que me enseñó mi abuelo, todo lo que he ido aprendiendo lo pongo en práctica cuando toco. Con ‘Ahora o Nunca’ muestro la necesidad que he tenido de expresarme. Lo compuse durante la pandemia y no podía hacer otra cosa que expresar lo que sentía”.

En cuanto a sus referencias, Paco de Lucía siempre será "el gran ídolo de todo guitarrista por el legado que nos ha dejado”, señala. Pero también comenta que "viniendo de la escuela de Javier Molina, Moraíto es otro de mis referentes. La escuela de los Morao también viene de la de Javier Molina y el toque de ellos es un referente muy grande para mí”.

La guitarrista reconoce que es "muy jartible con la guitarra”. No solo porque es su trabajo sino por la pasión que pone siempre que la toca. “Me gusta refugiarme con mi familia y amigos, pero hay una parte del cerebro que está conectada de manera constante con la guitarra”.

Finalmente, Jerez es una ciudad a la que le encantaría volver a tocar, especialmente en el Festival de Jerez. "No tengo actualmente ninguna fecha confirmada por Jerez, ojalá la haya. Tengo muchas ganas de volver al Festival de Jerez, evento en el que estuve en 2009 en un ciclo de mujeres guitarristas en el Palacio de Villavicencio. Ojalá pueda volver a disfrutar por allí de la música”.