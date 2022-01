Niño de la Fragua: "Mi vida sigue siendo una sorpresa continua"

Descuelga el teléfono con su alegría innata, la de todo ser humano que es feliz con lo que hace. Terminando de finiquitar la entrevista que debe preparar a Nicolás Sosa, presidente de la Federación Provincial de Peñas Flamencas, y David Palomar, Pedro Garrido 'Niño de la Fragua' (Jerez, 1983), coge siempre el toro por los cuernos para abrazarlo y poner todas sus emociones en cada proyecto.

Desde hace cinco semanas presenta en Onda Cádiz, 'Jaleo', programa cultural de flamenco al que asisten personalidades vinculadas con lo jondo. Guitarristas, cantaores, bailaores y personajes de a pie de la calle que sienten su pasión este arte.

"Cada personaje que va a Jaleo es un mundo, me gusta preparar las entrevistas a conciencia porque es la mejor manera de conectar con el invitado”; señala el conductor del programa.

'Niño de la Fragua' lleva toda su vida subiéndose a los escenarios, no solamente para cantar sino para presentar artistas, una labor muy diferente a la que hace actualmente en televisión. "Cuando me lo propusieron me sentí abrumado. Ser presentador de un programa de televisión, con emisión digital y a la carta es todo un honor. Me sorprendió que me llamaran porque no dejaba de preguntarme si no había gente en Cádiz capaz de hacerlo. Jamás he sido una persona con un gran sentido de la identidad geográfica, soy un ciudadano del mundo. Soy jerezano, pero no llevo ningún tipo de bandera. Hubo un par de voces de peso que dijeron mi nombre y agarré la oportunidad”.

El espacio televisivo se emite los miércoles a las 21 horas en Onda Cádiz. Un programa cultural que ya lleva cinco emisiones y en el que Pedro Garrido se siente cada vez más cómodo. "Cuando se enciende la luz verde me sigue dando vértigo, pero cada semana me siento mucho más cómodo. Nunca había tenido una experiencia previa como presentador de un programa. He dirigido espectáculos, realizado ponencias, pero hacer un programa de televisión no tiene nada que ver con ello. Hay que preparar las entrevistas a medida siempre porque cada invitado es un mundo diferente".

Sobre el programa, a Pedro Garrido le gusta hacerlo de una manera didáctica para quienes no se hayan atrevido nunca a descubrir el flamenco. "El espacio antes tenía una estructura muy periodística, estaba muy documentado, pero cuando me llamaron me dijeron que querían algo más flamenco. A mí me encanta llevar al trabajo toda mi emoción, es la principal tarea. Ahora mismo es un formato de entrevistas, de tú a tú hablando, pero me gusta hablar de la infancia, las vivencias y los motivos que los han llevado a acercarse al flamenco. Quiero que la gente que lo vea, aprenda, sienta, no que sean entendidos de flamenco. Me gustaría que aquellas personas que se sienten a verlo cada semana, tengan la necesidad de buscar y sentir el flamenco de manera cercana”.

A pesar de que actualmente solamente sea un programa de entrevistas, el jerezano espera con el tiempo poder salir a la calle para visitar todos los rincones en los que el flamenco está vivo. "Ojalá algún día podamos ir a hacer reportajes a diferentes lugares. Ir a las casas de las diferentes personalidades, visitar cátedras de flamencos, sentir la calle y salir del estudio”.

El aprendizaje del flamenco es un saber que a Pedro Garrido le gusta descubrir a diario y sobre todo sueña con inculcarlo en las aulas. "Procuro no dar jamás las cosas por sabidas. No parto de la base de que aquel que escucha el programa sabe de flamenco, al contrario, quiero que se acerquen a ello. Ahora estoy inmerso en la investigación flamenca, realizando mi tesis doctoral sobre ello y ojalá algún día pueda acercarlo a la universidad. Todo lo que tenga que ver con lo didáctico, lo pedagógico y el aprendizaje me encanta”.

'Niño de la Fragua' también es de los que echa la mirada hacia atrás a veces para reflexionar sobre el pasado, presente y futuro. "Mi vida está siendo una sorpresa continua. Todo lo que me ha pasado y sigue acaeciendo en ella. Siento la imperiosa necesidad de expresar los códigos del flamenco a través de la música, su cultura y los factores sociales. Es una forma de vida, tengo eso grabado a fuego en mi corazón”.

En este punto, el cantaor también considera necesario enseñar el flamenco en los centros educativos. “Es completamente necesario, pero hay una diferencia muy grande entre exponer e imponer, entre mostrar y transmitir e inculcar. El flamenco hay que mostrarlo, hacer que se experimente con él, pero no meterlo con calzador porque cuando eso pasa puede tener el efecto contrario. Se debe enseñar con respeto, cariño y ponerlo en valor".

Un programa de televisión, tesis doctoral y clases de canto, para 'Niño de la Fragua' el año 2022 ha arrancado con el mejor compás. "Ahora mismo estoy centrado en la tesis doctoral además de las clases de cante y flamenco que imparto. Cada día de la semana enseño canto, a la tesis doctoral también y con el flamenco como columna vertebral".