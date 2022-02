Teressa Ninú: "Las mujeres nos sentimos más poderosas que nunca"

Nacida en Vélez (Málaga), Teressa Ninú es una apasionada de la moda desde niña. Jamás ha pisado una escuela de diseño ni de patronaje, todo lo ha aprendido por sí misma. Autodidacta, cercana y de ideas infinitas, la diseñadora será una de las protagonistas de la Pasarela Flamenca Tío Pepe Jerez este sábado.

Para Teressa Ninú no hay nada inventado en la moda, su mente es un río constante de ideas y creaciones a las que les da vida con mucho corazón. "Comencé a hacer patrones siendo niña y ha sido un aprendizaje constante. Realmente es así como se aprende de verdad, porque se queda arraigado en tu interior para siempre. La moda para mí es mi vida y siempre me lo he tomado como un juego con el que disfruto”.

'Insurreción' es el título que lleva la propuesta que presentará en Jerez. Un nombre que destaca sobre todo "el poder y renacer constante de la mujer. Somos personas fuertes, con ganas de seguir viviendo y luciendo nuestra belleza. Han sido unos años de pandemia muy duros y no por eso vamos a estar apagadas. Las mujeres estamos más vivas que nunca y nos sentimos poderosas, con mucha fuerza".

Dicha colección cuenta con el sello propio de la diseñadora. De un estilo único, elegante e irrepetible, Teressa Ninú ha participado en muchísimos eventos como SIMOF, demostrando su poderío y clase. "Toda la vida he estado diseñando trajes, zapatos, tocados…si te gusta la artesanía, lo haces todo con mucha pasión. El flamenco siempre me ha gustado y su moda mucho más. Tiene belleza, elegancia y los trajes de flamenca son los vestidos más femeninos que existen. Marcan la figura de la mujer de una forma excepcional, sin ser grosera, insinúa la belleza femenina de una manera hermosa”.

Será la quinta ocasión en la que sus propuestas serán llevadas por las modelos en la Pasarela Flamenca. Un lugar que para ella es especial por su "cercanía. Adoro las bodegas, los vinos, la cercanía de la ciudad y su calidez. No hay ningún tipo de frialdad y es mucho más íntimo. Los diseños necesitan también de un entorno especial para que todo sea más vistoso”.

Su vida ha estado ligada al arte desde que lo descubrió. Con un cuidado exquisito, toma los bordados, los palpa y los siente como una caricia a pesar de las curvas que ha habido con la pandemia de por medio. "Casi todos los diseñadores vamos en el mismo barco y la pandemia nos ha hecho salir más fuertes. Hay que sacar más fuerzas que nunca. A la hora de diseñar, me gusta inspirarme en todo lo que me rodea porque todo lo que me pasa me hace diseñar”.

Para esta colección apostará por "una mezcla entre vanguardismo y lo clásico. En la moda no hay nada inventado. Hay fusionarlo todo, como en la cocina. Adoro la época victoriana, los encajes, los años ochenta…hay un mundo inmenso detrás de mí. Falta mucho por inventar".

A sólo unas horas para que su colección fluya en Jerez, y aunque la ilusión esté siempre por delante, la malagueña comenta que "hay nervios, siempre los hay. Me gusta que salga todo bien, que no falle nada porque hay mucha gente alrededor trabajando. Hacer una pasarela es un acto responsable y a mí me gusta dar siempre el 200%".