La Peña Flamenca 'La Lola', un templo para el arte jondo y la igualdad

Son las 10.15 de la mañana y el calor ya comienza a apretar en Jerez. El centro luce con un sol radiante mientras que los peatones caminan a diferentes lugares socorridos con algún abanico en la mano.

Mientras uno pasea por la Calle Porvenir, hay una sombra apetecible en la que sentarse, un lugar que preside La Guarida del Ángel y que, aunque sus puertas estén sin abrir al público a las 10.25 de la mañana, Mario González, gerente del famoso rincón cultural de la ciudad, ya está preparando los diferentes aperitivos que pone a disposición del público mientras disfrutan de los diferentes conciertos.

La Guarida del Ángel es la sede de La Peña Flamenca 'La Lola', un lugar que respira flamenco en sus muros por medio de las fotografías de Paco Barroso a guitarristas y cantaores, y en el que se dan cita sobre el escenario diferentes artistas que ofrecen conciertos al respetable asistente.

A las 10.30 hace acto de presencia Sonia Arnáiz del Bosque, presidenta de la Peña Flamenca y que llega acompañada de sus compañeros de la Junta Directiva: Julio Domínguez, Adriana Galván, Mario González y Mercedes Domínguez. Un grupo de apasionados del flamenco y la cultura que trabajan con dedicación para convertir ‘La Lola’ en un lugar de encuentro cultural, diversidad e igualdad.

Se trata de una peña flamenca al 100% y con dos características acordes a los tiempos actuales que vivimos: el feminismo y el respeto al colectivo LGTBIQ+. Un lugar para la empatía, los derechos sociales de todo el mundo, el decoro y por supuesto el arte jondo que cobra vida a través de los espectáculos flamencos que se ofrecen además de otras actividades culturales.

“Era necesario que existiera una Peña Flamenca como ‘La Lola”; confiesa Sonia Arnáiz presidenta de la Junta Directiva. "La idea partió no de mí, surge a través de Mario González, artífice de ello. Él lleva unido al flamenco desde siempre, está en contacto constante con los artistas y el tejido cultural. El flamenco es parte de nuestra cultura y ha sido una correa de transmisión de todos los valores culturales y los valores sociales. El flamenco ha acogido a mujeres singulares que se ponían el mundo por montera, pero sufrían las consecuencias de un sistema machista y patriarcal en el que la mujer debía ocupar un espacio. En su vida personal tenían que hacer muchos sacrificios como no casarse, no tener hijos…pero una vez que lo hacían debían dejar el mundo del espectáculo. Eso es muy duro, pedir a la gente que deje sus sueños porque eres una mujer casada y tienes que atender a ti marido. En ‘La Lola’ queremos acoger a todo el mundo desde la igualdad”.

La sociedad avanza día a día en todos sus estamentos. Lo mismo ocurre con el flamenco, aunque siguen existiendo ciertos recelos. "Aunque se avance en algunos aspectos todavía hay artistas que no quieren que el toque de la guitarra se lo haga una mujer por el hecho de ser mujer. Se va cambiando, pero la conducta persiste. Existe una violencia estructural porque si la mitad de la sociedad del mundo, que somos las mujeres, no tenemos los mismos derechos…hay una violencia por ese hecho. El machismo es un monstruo que muta y se adapta a todo tipo de situaciones. Los varones que han liderado todas las ideologías que han ido existiendo, no se les ha exigido de ninguna manera que fueran todos a una. Pero ahora, a las mujeres, nos exigen que haya un único feminismo. El feminismo va evolucionando".

Una peña flamenca que ante todo espera convertirse en un centro cultural para el arte jondo a todos sus niveles como comenta Julio Domínguez. "Ante todo somos una peña flamenca. Tenemos la cualidad de ser feministas y también abierta a la comunidad LGTBIQ+ porque garantizamos que se respeten los derechos de todo el mundo. Todavía no hemos florecido porque la pandemia ha sido horrible para la cultura. Queremos ser una peña muy activa, que ofrezca actividades para que la gente participe con actuaciones, conferencias, masterclass, convivencias…un lugar abierto a la cultura jonda”.

En 'La Lola' huyen de las etiquetas, una cualidad que por desgracia mucha gente sigue poniendo a determinados lugares. "El recibimiento del público ha sido muy bueno”; confiesa Sonia Arnaiz. “No venimos a hacer daño ni molestar. Si la gente nos pone etiquetas, es un problema que tienen esas personas. Aquí venimos a aportar al flamenco con actividades, entrar en profundidad en las diferentes cuestiones del arte jondo. Aportar un valor añadido que ayude a la divulgación porque la gente se tiene que enriquecer del flamenco y la cultura ganará con ello”.

Entre las diferentes actividades que está desarrollando la peña se encuentra actualmente su integración en los conciertos del Circuito Andaluz de Peñas Flamencas. Después del verano, entre sus objetivos está el de reestructurar la programación y ofrecer diferentes propuestas. "Somos una peña adaptada a los tiempos en los que estamos y el flamenco es nuestro fundamento. Esperamos ser una guía didáctica también para el flamenco e implicar a los colectivos sociales en el arte jondo"; afirma Julio Domínguez.

La Guarida del Ángel es el centro cultural en el que tiene su sede La Peña Flamenca ‘La Lola’, un lugar que para Mario González es más que un lugar de trabajo. “Los artistas necesitaban de un espacio en el que poder expresar su arte además de su diversidad. Esto es un lugar abierto a todos los estilos y hacía falta en Jerez”.