'Bronquio': "He desarrollado una sensibilidad muy especial con el flamenco"

Un viejo pupitre del CEIP Antonio Machado fue el primer lugar en el que Santiago Gonzalo (Jerez de la Frontera, 1991) comenzó a aprender las primeras asignaturas de su vida escolar. Unos estudios a los que se fueron sumando los conocimientos musicales de unas clases de piano y la pasión melómana de su familia. "Veía a los niños jugar al fútbol por la ventana y quería irme con ellos, pero el piano me aportó unas bases que me han servido de mucho".

Tras cursar Bachillerato en la Escuela de Arte de Jerez, el músico jerezano emprendió una búsqueda interior de sueños y metas que terminó eclosionando en una dedicación absoluta por la música.

Todo artista requiere siempre de un nombre. Una etiqueta que con el simple hecho de pronunciarla ya resume automáticamente quién es y lo que hace. 'Bronquio' fue el apodo que decidió escoger el músico, un nombre que se le ocurrió mientras esperaba en la consulta médica de San Benito. "Soy asmático y los médicos siempre me decían que me cuidara los bronquios. Estuve pensando en llamarme Turbuhaler como llevaban algunos inhaladores, pero esa H en la mitad me rayaba. Opté por Bronquio después de pasarme años escribiendo nombres en un folio”.

Su carrera musical ha ido dando pasos agigantados. Desde que pusiera en circulación su primer sencillo 'Galgo', junto a la colaboración de Pablo Peña, ha ido abriéndose camino en el circuito musical con varios temas como 'Niño', 'Tu Portal' y trabajos junto a músicos como Kiko Veneno, Quentin Gas y Rocío Márquez.

Precisamente ha sido con la artista onubense con la que ha forjado una unión musical que se traduce en ‘Tercer Cielo’, disco que verá la luz el próximo 27 de mayo y en el que el flamenco forja lazos junto a la música electrónica. "Con el flamenco se han hecho muchas combinaciones y exploraciones. Al principio me daba vértigo y muchísimo respeto. Creo que estamos en un momento donde el arte jondo se está abriendo a otros caminos. Unir la música electrónica y el flamenco ha sido un camino de exploración que me ha hecho entender mucho más el género”.

Su trabajo con Rocío Márquez, aunque todavía no haya visto la luz, ha sido un proceso que ha cautivado por completo al músico. "Grabé el remix para Universal de 'Empezaron los Cuarenta' del disco anterior de Rocío Márquez, el de 'Visto en Jueves'. Algo que tiene Rocío Márquez que me encanta, aparte de que canta que te mueres de bien, es que tiene muchísimo valor que una artista como ella, que está en una posición cómoda con lo que hace, se atreva a experimentar con otras músicas. Le doy muchísimo valor a esa cualidad”.

'Tercer Cielo' no es la primera colaboración musical que ha hecho con Rocío Márquez ni tampoco será la única que Bronquio espera hacer con en el flamenco. "He descubierto un mundo que me interesa mucho. Estoy hablando de una manera embrionaria todavía con otros artistas, bailaores y cantaores con los que seguir explorando este universo musical sin ningún tipo de pretensión".

El jerezano, consciente de que Jerez es una de las cunas flamencas de la cultura musical, reconoce que "las influencias del flamenco en mi vida siempre fueron muy básicas. Camarón, Enrique Morente y Paco de Lucía. He estado investigando mucho tiempo, la propia cultura jonda y ahora me paso todo el día escuchando flamenco. He desarrollado una sensibilidad especial con La Paquera, Fosforito y otros cantaores”.

Con la música electrónica como principal compañera, Bronquio es un artista que se deja seducir por la vida y las experiencias que le provocan los sonidos musicales a su corazón. "La música electrónica me da una libertad tremenda. La escogí por eso mismo, por sentirme libre. Todo lo hago desde un ordenador en el que tengo sonidos, ritmos…es súper cómodo”.

El flamenco se ha expandido a niveles altísimos, demostrando que la música es un concepto tan amplio como rico. "La música electrónica juega mucho con las texturas, el golpe, lo crudo. Cuando he ido recopilando material flamenco, me he dado cuenta de todas las similitudes que hay a nivel de textura musical en los taconazos, las palmas, en las cajas de ritmo. Cuando uno piensa en flamenco, piensa en lo crudo que es cantar a capella. Hemos encontrado un sentido sónico que me ha sorprendido mucho. Lo hermético realmente son los juicios de valor que hacen los más críticos más que la propia música”.

Por otro lado, el jerezano es el responsable de haber compuesto la banda sonora de la película 'Las Gentiles', largometraje que se estrena el 22 de abril en las carteleras españolas tras su paso por el Festival de Sevilla. "Santi Amodeo, director de la película, llevaba mucho tiempo escuchando mis temas. La historia además tiene una cercanía generacional con lo que hago. Estoy muy feliz del trabajo que hemos hecho con la película”.

Rocío Márquez y el propio Bronquio forman parte además del próximo ciclo 'Flamenco Viene del Sur', un evento que ambos inaugurarán y que reunirá del 13 al 28 de mayo en el Teatro Alhambra y del 2 al 12 de junio en el Teatro Central, 25 espectáculos flamencos entre los que están Manuel Liñán, Manuela Carrasco hija, Pedro el Granaíno Diego Villegas, José de la Tomasa y El Turry, El Choro, Daniel Casares, Sandra Carrasco y María Mezcle y Tomatito entre otros.