Soleá Morente: "El flamenco es mi raíz, mi genética"

Soleá Morente (Madrid, 1985) acaba de lanzar su último disco, una mirada atrás recordando en la que recuerda aquellas reuniones con sus padres Aurora Carbonell y Enrique Morente, a los que precisamente rinde tributo en este compacto 'Aurora y Enrique (2021)', que presentará oficialmente en mayo (pese a que se lanzó en noviembre) debido a la pandemia.

Han sido días de reencuentros con la familia y amigos, de descanso, pero también de trabajo como su aparición en el especial de la pasada Nochevieja sobre Raffaella Carrá. Comienza enero y lo hace con el estreno de una nueva faceta, la de conductora del nuevo espacio sobre el flamenco que ha realizado RTVE y que donde comparte labor con Miguel Poveda.

El año 2022 no ha podido comenzar mejor para Soleá Morente...

-Estoy muy contenta por todo lo que me está pasando. Todo lo que he ido realizando, va obteniendo su recompensa, esa que te ofrece la gente que te escribe y que salgan nuevos proyectos. Llevo una época de trabajo intenso, a veces me canso porque todos somos humanos, pero me encantan los retos. Algunos saldrán mejor y otros no tanto, pero merece la pena siempre. Si luego sirve de algo, gloria bendita.

Se le nota feliz cuando habla de música...

-Me apasiona la música. Tengo los cinco sentidos enfocados en mi carrera musical. Ensayando, grabando, preparando la presentación del nuevo disco ('Aurora y Enrique') el próximo mes de mayo. Estoy tomando clases de guitarra, piano, voz, leyendo mogollón…soy una persona que me gusta cultivar varias pasiones, y terminan desembocando en la misma: la música. Cuanto más te formes, más rico será tu mensaje luego. Estoy aprendiendo mucho de lo que hago.

Y siempre con la querencia del flamenco en su corazón...

-El flamenco es mi raíz, mi genética. Es el oficio que ha habido en mi casa desde mis bisabuelos, padres, tíos, sobrinos…Es nuestra cultura y tradición. Me inunda el alma desde que era niña. Me apasiona y es mi identidad, pero también es un proceso de investigación y aprendizaje de otras culturas y sonidos. Yo salí con 'Los Evangelistas', 'Los Planetas' y 'Lagartija Nick' en el homenaje a mi padre. El cante flamenco lo he vivido desde chiquitita, pero la experiencia, la madurez, el poder liberarme de prejuicios absurdos, me ha hecho estudiar cada vez más el cante flamenco y la música en general. Es un viaje a la inversa, mi padre me enseñó la cultura flamenca, yo empecé desde ese punto y luego me he ido dando cuenta de la importancia que es estudiar y cantar lo que a una le apetezca. Siempre haciéndolo con el corazón.

En breve la tenemos de nuevo en televisión con 'Caminos del Flamenco'...

-Ha sido una experiencia increíble, todo un lujo. He aprendido a través de diferentes días muchísimas cosas. Tener la suerte de emprender un viaje musical a través de la cultura del flamenco con Miguel Poveda, ha sido apasionante. Poder hablar con tantos artistas a los que admiro, conversar con ellos, escucharlos cantar…ha sido un aprendizaje del que no tengo palabras. Me llevo en mi corazón un montón de conversaciones interesantes que sirven de inspiración.

'Aurora y Enrique', un disco precioso más cercano a una carta de amor que un homenaje.

-Me gusta esa expresión. He tenido esa suerte de tener unos padres geniales. Para todo el mundo los padres son nuestros ídolos. He tenido una relación maravillosa con ellos y la hubo entre todos. Una cuando crece, después de varias experiencias, se da cuenta de los valores que nos han inculcado a sus hijos. El respeto, el amor, la dignidad, la educación…todo eso cuando era niña no lo veía tan claro, pero una vez que sales fuera, lo ves todo con claridad. Ver a mi padre y mi madre compenetrarse, ha sido precioso. Se aportaban muchas cosas. El disco lo presentamos en mayo y surgió durante el confinamiento. Empecé a componer y al final surgió esa carta de admiración hacia ellos.

¿Qué inspira a Soleá Morente a la hora de componer?

-Me inspira mucho el cielo y su luz. Según esté la luz del día, determina mi estado de ánimo. Me puede inspirar también un día gris. La naturaleza, el sitio en el que esté, la noche, la luna…Me influye mucho lo que pasa en el cielo. Cuando me levanto pongo música, leo algún poema, alguna frase, antes de liarme con las llamadas y correos electrónicos. Aconsejo a todo el mundo escribir recién levantada porque la literatura y la música son dos hermanas inseparables.

Como filóloga en hispánicas ¿encuentra útil la hipérbole en sus letras?

-La exageración la utilizo como recurso porque facilita la expresión, me ayuda a expresar las emociones que siento a cada momento. Es una exageración excesiva, pero no continua, es necesario hacerla para que llegue a primera vista lo que se quiere comunicar. Una sensación de amor, soledad, desamor, de ciertos derechos sociales…todo tiene su resultado.

Con 'Lo que te Falta' hubo un paso más de madurez ¿Qué nos sigue faltando a la sociedad?

-Debemos pararnos a pensar qué ha ocurrido, por qué pasan ciertas cosas. Qué debemos hace mejor para tener una mejor calidad de vida. Nos falta paz, tiempo, diálogo, motivación interior. Nos falta que nos dejen tranquilos para poder vivir y hacer el trabajo con tranquilidad. Vivimos en una sociedad que utiliza la presión como medio y herramienta, utilizando la competitividad, eso hace mucho daño. Dificulta las relaciones entre nosotros mismos y los demás. Si nos dejaran vivir sin tanta opresión, presiones y prejuicios, podríamos dedicarle más tiempo a lo que realmente importa, como disfrutar de uno mismo, de la familia y el tiempo. Creo que nos falta tiempo, tranquilidad y sosiego. Hay que exigirlo y luchar por esa calidad de vida.

¿Brinda por algo especial para el nuevo año?

-Que haya muchísima salud para todos y paz a raudales. Que todos saquemos fuerzas para seguir trabajando, sacando hacia delante los proyectos personales y profesionales. Seguir teniendo tiempo y valor para dar vida a todos esos proyectos que surgen y ofrecerlos a la gente que me escribe y sigue, son una gran motivación.