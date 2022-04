'Trance', la película documental que explora la figura de Jorge Pardo

La figura de Jorge Pardo es analizada por Emilio Belmonte en 'Trance', película documental que llega a las carteleras españolas el próximo 29 de abril. El largometraje es un viaje al corazón de la música flamenca de la mano de uno de los artistas más emblemáticos del arte jondo.

El legendario flautista y saxofonista del sexteto de Paco de Lucía es el protagonista de una película en la que se narran sus experiencias, momentos personales y por supuesto el carisma de un artista que entiende el arte como una forma de vida.

Emilio Belmonte dirige el trabajo audiovisual después de 'Impulso', largometraje documental que escarbaba en la creación del baile a través de la bailaora Rocío Molina. Ahora con 'Trance', la música flamenca es la protagonista mientras que próximamente hará otro documental enfocado en el cante flamenco a través de la figura de Tomás de Perrate.

Jorge Pardo es uno de los músicos españoles más importantes de las últimas décadas. Con una extensísima carrera musical en la que ha compartido escenario con Camarón de la Isla entre otros, para Emilio Belmonte su película es sobre todo una carta de amor a la cultura flamenca. "Tuve la suerte de conocer a Jorge gracias a Rubén Gutiérrez Mate. Conocía su trayectoria musical, le vi con 17 años tocar en Mojácar. Es un músico imprescindible en la historia y tradición flamenca. Uno de los padres de la fusión con el jazz. Tiene el talento de entrar y salir por la puerta grande siempre. Comenta en la película que hizo un máster de flamenco junto a Camarón y Paco de Lucía durante un año con aquella primera experiencia. Además, es un hombre cuya visión del mundo me interesa, sobre todo esa visión bohemia, la generosidad que tiene a la hora de mirar el arte y la vida”.

Una road movie flamenca que además cuenta con secuencias en Jerez y donde la magia del espíritu de Fernando de la Morena toma protagonismo también, además de la aparición de Diego del Morao y Diego Carrasco entre otros. Acerca de la figura personal de Jorge Pardo, Emilio Belmonte destaca sobre ella que "es una lección de generosidad constante. Escucharle hablar de su vida, de la experiencia con respecto al ego del artista es muy interesante. Tengo muchas cosas en común con él como es el moverse libre por la vida. Han sido cientos de horas junto a él, la flauta y el saco”.

Un metraje que se podrá disfrutar en cines el próximo 29 de abril y en el que habrá anécdotas importantísimas en torno al músico. "Me ha llamado mucho la atención la forma en la que se extendía la apertura de puertas cuando vas de la mano con Jorge Pardo. Es un músico excepcional. Ir de su mano a casa de Morente, de Camarón de la Isla, la gente recibiéndote con los brazos abiertos…todo eso dice mucho de lo significa la figura de Jorge Pardo además de la generosidad que ha aportado a generaciones posteriores”.

El flamenco llegó a la vida de Emilio Belmonte desde que era niño aunque ha sido una vez que ha madurado cuando se ha dado cuenta de la importancia que ha supuesto para él. "A mi me decía un gitano que conocí hace muchos años que el flamenco es una pena y una alegría, van mezcladas las dos emociones. Se ha convertido en un arte muy importante en mi vida, no solamente por la discografía que tengo siempre en mi corazón sino porque me ha ayudado a construir mi propia identidad. Es sin duda una educación artística para la vida".

'Trance' forma parte de una trilogía de películas flamencas que seguirá su desarrollo con otra enfocada en el cante. Una historia que ya está en proceso de guion y que será "una mezcla de realidad y ficción. Me apetece abrirme en ese camino, aunque ahora faltan las fatiguitas de la financiación. Será un proyecto artístico con Tomás de Perrate y espero que podamos ir a Jerez también a rodar algunas secuencias".