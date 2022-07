“Las Llaves del Cante o cualquier premio se deben dar en vida”

–Vuelve usted a Jerez y esta vez esperemos que sin problemas...

–(Risas) Sí, hombre, la verdad es que tenía ganas de cantar en mi tierra, porque lo del año pasado no fue normal, y bueno, estoy encantado de poder presentar mi nuevo disco en el Tío Pepe Festival, que está adquiriendo una categoría ya no sólo nacional, sino internacional. Será la segunda vez que voy a actuar en este festival y ya digo, con muchas ganas, porque en González Byass siempre me tratan de maravilla.

–Viene a presentar ‘Oripandó’, su último disco....

–Eso es, estamos ahora mismo en plena gira de promoción de mi nuevo disco, ‘Oripandó’, y bueno, no es por ser presuntuoso pero creo que ha quedado un gran disco, una obra. He estado trabajando junto a Antonio Orozco durante dos años y pico y en él cuento mi vida, lo bueno y lo malo, es como una autobiografía. A través de sus ocho temas hago un repaso a mi vida, tanto en lo personal como en lo profesional.

–¿Y esperaba tan buena acogida de este trabajo?

–Bueno, cuando uno saca un disco siempre tiene el resquemor de saber cómo lo va a acoger el público, pero está claro que parece que está gustando o eso es lo que la gente me hace llegar. A mí personalmente, lo que más me llama la atención es que a la gente le está emocionando mucho y estoy contentísimo. Parece que estoy empezando, la verdad. Date cuenta también que después de lo que hemos pasado, con esta pandemia tan mala, que la gente te vea y te diga que le ha emocionado tu trabajo, te llena de vida y te da mucha fuerza.

–En ‘Oripandó’ hay un tema dedicado a su hijo Curro, ‘Jamás desaparece lo que nunca parte’, un single que está siendo de lo más escuchado...

–Siempre digo que mi hijo Curro que se fue hace ahora 28 años, siempre está ahí, y ese tema tiene quizás una fuerza y una emoción que salta al que lo escucha. Si te digo la verdad, me cuesta mucho hacerlo cuando me subo al escenario. Por eso digo, que a mí también me ha sorprendido la cantidad de escuchas que está teniendo. De hecho, y eso que no entiendo mucho del tema, me han dicho en Spotify el disco y en parte este tema tiene más de un millón de escuchas al mes. Yo con eso me quedo pasmao, porque son gente de todo el mundo.

–Aparte de esa autobiografía de la que ha hablado antes, ¿qué podemos encontrar en ‘Oripandó’?

–Sobre todo el cariño de un grupo de personas que lo hemos creado como si fuera una familia, tanto mi hermano Antonio Orozco hasta las colaboraciones que tengo de mi María o las guitarras de José del Tomate y Tomate o los pianos de Pablo López, Lang y Dorantes. Es un disco para sentarse y escucharlo mucho.

–El día 6 de agosto estará en Jerez pero antes tiene usted un calendario cargadísimo de actuaciones. Ya tenía ganas, ¿verdad?

–Hombre claro. Los artistas hemos sufrido mucho con la pandemia, y claro, al principio estábamos en casa con tus hijos y nietos y demás y todo era muy bonito, pero al tercer mes, uno decía, ¿pero qué hago yo aquí? Por eso que las cosas vuelvan a la normalidad es algo que agradecemos y en cierta forma, apreciamos. Fíjate que yo he echado de menos hasta la cantidad de kilómetros que uno se hace en carretera. Este verano la verdad es que tenemos muchas cosas, hemos estado hace unos días en Madrid, en el Teatro Real, que ha sido una experiencia increíble, ayer estuve en Vélez-Málaga, luego voy a Jaén, Almuñecar, La Unión, Águilas, Jerez, Sagunto, donde he tenido que poner dos días, Alcalá de Guadaira....

–(....)

–Afortunadamente, no me puedo quejar de la cantidad de trabajo que tengo. Date cuenta que después de la pandemia hay doscientos millones de conciertos de todo tipo de música, y que yo todavía esté ahí, es muy importante para mí.

–¿Y saldrá usted fuera del país o eso de momento no se lo plantea?

–Pues mira, ya tenemos cerradas varias cosas para 2023, sobre todo para América. Pensábamos hacerlo este año, pero a mí me daba un poco de miedo todavía, porque las cosas con el covid no estaban claras en algunos países, así que lo aplazamos para 2023. Me daba jindama. Tenemos cerrado un mes y medio para actuar en los cuatro teatros más grandes de América, luego también iremos a Latinoamérica, a Chile, Panamá, a Argentina...

–O sea que se va a pegar usted una gira como las que hizo en su día con Antonio Gades...

–(Risas) Bueno, espero que no sean tan largas porque las de Antonio Gades duraban seis meses.

–¿Qué tipo de propuesta ofrece con ‘Oripandó’? Entiendo que la presentación del disco y como siempre un apartado más flamenco....

–Sí claro, lo que hacemos es hacer dos partes, una en la que desarollamos todo el disco y donde cuento con un elenco musical muy amplio, con piano, con bajo, con batería, con guitarra eléctrica, coros...Además, lleva un complemento audiovisual muy bonito y distinto a lo que he hecho hasta ahora. Ya luego cuando termine con el nuevo disco, siempre hago mis grandes éxitos y bueno, lo que nos pida el público que es el que manda.

–¿Le exige mucho poner en escena este nuevo trabajo?

–Siempre que uno se sube a un escenario se exige cosas, yo por lo menos lo veo así, pero mira, en este caso, como he dicho antes, estoy disfrutando como si estuviera empezando, como un niño el día de Reyes. Y eso que no me bajo del escenario en ningún momento, pero ya digo, hay veces que se me pasa el concierto con muchísima rapidez y eso es síntoma de que uno está disfrutando. Yo creo que eso se nota, y hay gente que ha venido a vernos y me ha dicho que se me veía a gusto.

–Ha terminado hace una semana la sexta edición del programa ‘Tierra de talento’ en Canal Sur. ¿Qué conclusiones saca de esta nueva edición?

–Bueno, es una experiencia preciosa la que estoy viviendo con este programa, que ya estamos preparando la séptima temporada y que está teniendo muchísima audiencia, por lo que me dicen. Todo el equipo estamos muy contentos, sobre todo porque hemos descubierto el gran talento que existe en Andalucía, tanto a nivel de niños como de adultos, porque hay algunos que nos dejan con la boca abierta. Esto es una plataforma para exhibirse y decir ‘aquí estoy yo’, y que lo vean los grandes mánagers, es un escaparate muy bonito. Yo digo muchas veces que ya no es tierra de talento, sino tierra de excelencia.

–Una de las grandes sensaciones de esta edición ha sido el jovencísimo Manuel Monje, cuyo desparpajo a la hora de cantar flamenco ortodoxo ha sido sorprendente...

–A mí ha sido uno de los que más me han sorprendido. Cada vez que lo veo cantar, parece que dentro de él hay un viejo, es increíble. Además, él es nieto de una prima hermana mía, que es Soto, y cuando lo vi la primera vez, uff. Eso es algo que se lleva en los genes, y no se puede explicar, te toca a ti y punto.

–Que haya jóvenes así significa que el flamenco seguirá vivo....

–El flamenco como música de raíz es eterna, esa no está de moda, y siempre va a estar ahí. Unas veces estará más para abajo, otras más para arriba, pero siempre va a estar ahí.

–Hace unas semanas se anunció que será reconocido con el premio ‘Leyenda de Flamenco’ que se entrega en San Fernando. Supongo que aunque ya tiene muchos, siempre es bueno que lo premien...

–Claro, sobre todo que te lo den en vida. Desde aquí quiero dar las gracias a la Venta Vargas y a los que organizan este premio porque se hayan acordado de mí. Para mí es un disfrute que te digan que eres una leyenda del flamenco.

–Hace poco también se ha impulsado una comisión para dar a Enrique Morente la Llave de Oro del Cante, ¿qué opina de todo esto?

–A mí todos los reconocimientos me parecen bien, aunque como he dicho antes, prefiero que se hagan en vida, ahora no tiene mucho sentido. Lo importante, cuando se da un premio, es que la persona lo disfrute. Pasó igual con Camarón que se lo dieron cuando ya se había ido. En cambio, a Fosforito se lo dieron en vida y lo ha disfrutado.