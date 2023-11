“Uno no termina de asimilar la experiencia que estamos viviendo"

Desde el año 2018, Luis de Periquín (Jerez, 1983) ha cambiado el concepto de la Navidad de Jerez. Aunque ha mantenido la senda que creó Parrilla de Jerez, la Cátedra y la Caja de Ahorros, el menor de los varones de Niño Jero ha conseguido dotarla de un toque diferente que encandila a chicos y grandes, a jerezanos y foráneos, como lo de muestra la gira que empezará esta misma semana por toda España.

–Se acerca la Navidad, ¿se nota nervioso?

–Bueno, si te digo la verdad, lo estoy. Estos días y semanas antes de empezar a trabajar, me pongo muy nervioso. Además, soy una persona muy tímida y a veces toda esta sensación me genera algo de ansiedad. Ya luego, una vez que comience, se me quita todo.

–Será el quinto año de vida oficial de ‘Así Canta Jerez en Navidad’, ¿como se presentan estas fiestas?

–Sí, realmente es el quinto año porque empezamos en 2018 con este proyecto, aunque previamente ya hicimos algunas cosas en Villamarta con la Peña Buena Gente, con la Peña Luis de la Pica y con la Hermandad del Prendimiento. Pero el disco lo sacamos en 2018 y es ahí donde empieza.

–Y en cuanto a la Navidad, se presenta bien. Este año hemos batido récords de actuaciones, tenemos cerradas un total de 36 y bueno, y las que hemos tenido que rechazar, simplemente porque esto dura sólo un mes.

–Y por toda España...

–Sí son 36 conciertos por toda España. Date cuenta que por el mes que estamos, no podemos alargarlo más, aunque este año hacemos el último el 7 de enero en Sevilla, más que nada por el público que lo requería. Hemos llegado a tener 76 propuestas, pero sólo hemos podido atender 36, y claro, haremos actuaciones en Madrid, Málaga, Salamanca, Torremolinos, Jaén, Sevilla, Cádiz, Badajoz...

–Usted cuenta siempre con un grupo consolidado de artistas, pero siempre introduce caras nuevas, ¿este año también?

–Sí, este año hemos agrandado el grupo, vienen tres niñas nuevas, y es simplemente porque tenemos muchas actuaciones y necesitamos más refuerzo y apoyo. El resto vienen los mismos, salvo Ané Carrasco, que se ha incorporado también este año.

–¿Y qué novedades ha preparado para esta gira?

–Bueno, como nos debemos a un público, vamos a hacer los villancicos que más escucha la gente, pero también hemos recuperado algunos como ‘De vendimiar’, de Parrilla, que hace varios años que no lo hacíamos, o ‘La pava’, que es un villancico por bulerías, que le hemos dado un toque nuestro. También habrá nuevos, como uno que se llama ‘María’, pero no como otras veces, mantenemos clásicos como ‘La samaritana’, ‘los quintos mare’ de toda la vida de Dios.

–¿Qué piensa cuando ve que las entradas de tres días en el Villamarta se acaban en horas?

–Imagínate, es algo que no terminas de asimilar, la verdad. Pero es que no ha sido sólo en Jerez, es que en Sevilla hemos llenado tres días en el Cartuja Center a dos mil personas por día. Es increíble. Esa responsabilidad, es la que me provoca estrés y ansiedad, la verdad, pero bueno, tengo la suerte de contar el grupo con gente que me apoya muchísimo como mi cuñado Juan Diego Valencia, Curro Santos, Fernando de la Morena, mi hermano Nono...Y luego a nivel musical, está también Joselete y mi primo Nono Jero que me ayudan también.

–Por lo que veo, no termina usted de asimilar todo esto...

–Mira, a mí me gusta siempre decir aquello de ‘nunca dejes de soñar’, y los sueños se cumplen, porque yo empecé cantando villancicos en los coros de los colegios, y ahora estamos aquí llenando teatros. No es fácil de asimilar, pero creo que ni yo ni cualquiera.

–Trabajar con treinta personas y hacer una gira por toda España tampoco debe ser fácil...

–Nosotros somos una familia y afortunadamente, en esa familia todos nos respetamos. Es cierto que a veces puede haber roces, porque es normal, pero no pasa de eso.

–¿Desde cuándo empieza a preparar la Navidad?

–Desde el mes de febrero estamos trabajando en esto, pero claro, al final, no es hasta septiembre cuando te metes de lleno, no por nada, sino porque uno tiene que comer y hay que hacer la feria, el verano con los chiringuitos... De la Navidad todavía no vivo, y como dijo mi padre, ‘pa una vez que haces algo bueno, sólo te dura un mes’ (risas).

–De cualquier forma, supongo que ahora es usted más famoso que antes, ¿cómo lleva eso?

–Lo llevo mal, para que te voy a engañar. Yo soy una persona muy tímida, y me cuesta. Últimamente, y mas ahora con la Navidad, no voy a un sitio en el que no me tengo que hacer fotos con gente. Las hago sí, porque además hay veces que tú ves la cara de felicidad de los que se acercan a ti, pero me cuesta. A mí me gusta vivir tranquilo, y a uno le cuesta acostumbrarse.

–Habla usted de nerviosismo, ¿pero no le daba más miedo montar un espectáculo para la Fiesta de la Bulería el pasado agosto?

–Pues la verdad es que no, ahí me preocupé menos, entre otras cosas porque venían pedazos de artistas, y venía gente como mi hermano Manuel. Date cuenta que yo, al margen de crear una estructura, sólo tocaba las palmas. A mí me hubiera gustado ser un gran guitarrista como mi padre, mi tío o mis primos o me hubiera encantado ser cantaor como Jesús Méndez, pero yo no, yo toco mi cajoncito y hago mis palmitas en el estudio. Por eso digo, que antes de salir a un escenario, sabiendo que hay 1.500 personas, impone mucho.

–En estos cinco años que lleva al frente del grupo, ¿qué le sorprende más, además de eso último?

–Realmente me llama la atención cómo en cada sitio al que vamos, hay seguidores distintos de cada uno de nosotros. Por ejemplo, en Granada a lo mejor hay gente que sigue bastante a Maloko, en otro sitio a Fanía Zarzana, en otro a Sandra Zarzana...Eso es algo que me fascina, y quizás eso sea uno de los secretos de ‘Así Canta Jerez en Navidad’.

–¿Habrá disco este año?

–Finalmente no. La verdad es que tenía muchas ganas, pero por un problema personal, he tenido que estar parado casi un mes y medio, y al final, hemos decidido dejarlo para el próximo año. Es una pena, porque tenemos siete u ocho villancicos grabados, pero bueno, las cosas hay que hacerlas bien.

–¿Qué opina usted de la situación que vive la Navidad en Jerez?

–Bueno, siempre, desde que comenzamos con esto, me ha gustado diferenciar lo que hacemos, que es una espectáculo de villancicos y no tiene nada que ver con una zambomba de Jerez. Creo que hay que diferenciar eso. Es más, a veces me escriben por redes para que les recomiende zambombas y yo les suelo recomendar que venga a la ciudad.

–Están viviendo como grupo un momento notorio, pero, ¿cómo han llevado las críticas?

–Bueno, críticas hemos tenido siempre, y las seguimos teniendo, pero no nos paramos en ello. Hace tiempo que elegimos una línea y esa es la que seguimos. Mira, recuerdo que cuando sacamos el vídeo del single la primera vez fue un 14 de octubre, y no veas la que nos dieron. Ahora, sin embargo, la gente ya lo toma como algo normal. Pasa igual que cuando anunciamos conciertos en agosto, es que lo tenemos que hacer, ¿qué lo vamos a cerrar una semana antes?

–Mira, te voy a decir una cosa. Si la Navidad de Jerez fuera de Sevilla, estaría en otro nivel. Lo que pasa es que aquí en Jerez todo se discute. Pasa igual que el Carnaval de Cádiz o con la Semana Santa de Sevilla. Si nosotros tenemos la Navidad, vamos a tirar todos del carro y luchar por ella, no criticar todo sin aportar nada. Estoy convencido de que nuestra Navidad tiene todavía mucho potencial que descubrir.

–El año pasado uno de sus villancicos estuvo entre los temas más escuchados en Spotify en España, ¿qué piensa cuando ve eso?

–Pues que el villancico como género tiene un gran potencial. A mí, la verdad, es que no deja de sorprenderme todo esto, y que el villancico ‘Tiene que tiene María’ de José Gallardo y Luis de la Chica tenga más de tres millones de visualizaciones en You Tube, es un logro. Nosotros reivindicamos ese género.