"No quiero quedarme en lo de siempre, me gusta aportar cosas"

Un año más, el tradicional espectáculo navideño de la Federación Local de Peñas Flamencas de la ciudad llegará al Teatro Villamarta. El público espera con expectación esta cita habitual, más si cabe después del parón obligado del pasado año debido a la pandemia en el que por primera vez después de veintiún años de manera ininterrumpida no se pudo celebrar.

El próximo sábado 4 de diciembre volverá pues esta clásica cita en el calendario, una cita que cumplirá 22 ediciones. Aquellas propuestas planteadas por las peñas de los primeros años, en las que la presencia de los propios peñistas, además de artistas, eran la nota común, han pasado a propuestas profesionales comandadas por un artista.

En esta ocasión la responsabilidad recae sobre la persona de Juan Manuel Moneo. El guitarrista jerezano ya ha dirigido planteamientos parecidos en años anteriores, principalmente en el Teatro Muñoz Seca de El Puerto, pero este año asume por primera vez el reto de asomarse al Villamarta. “Es un orgullo que la Federación de Peñas haya confiado en mí, porque aunque he estado en muchos teatros, sí que es cierto que hacerlo en Jerez es distinto, es necesario contar con un grupo amplio, y eso es la primera vez que lo voy a hacer. Además, personalmente me motiva este reto, porque este acto tiene ya mucha tradición. Eé que hay presión, pero me gusta todo eso”.

En la academia de María José Franco, en plena barriada de Torresoto, el grupo da un último arreón al repertorio. “Hoy no han venido todos, porque había gente que no podía”, explica Juan Manuel Moneo, antes de interpretar junto a Javier Ibáñez, el otro guitarrista, una de las falsetas de introducción. A su lado Coral de los Reyes, que apenas ha tenido tiempo de soltar la maleta “porque ayer estuve trabajando en Sevilla”, asegura.

Poco a poco van llegando los componentes. Manu Soto y Álvaro Valle son los ‘noveles’ del grupo. “Yo es la primera vez que voy a Villamarta a un espectáculo de Navidad”, comenta ilusionado el primero, una de las caras nuevas de esta edición. Igual que él otro jerezano, Álvaro Valle, una voz emergente que quiere abrirse camino. “Me llamó Juan y estoy encantado, estoy aprendido muchísimo, porque hay grandes artistas en este espectáculo”.

Con la estructura perfectamente perfilada “porque llevamos ensayando desde octubre”, asegura el guitarrista, el grupo cuenta con voces dispares, artistas que ya saben positivamente cómo es un montaje de este tipo, caso de Eva del Cristo, Tamara Tañé, El Londro, Pedro Garrido ‘Niño de la Fragua’ o Manuel Moneo Carrasco, con otros que se estrenan en este ámbito como Alicia Jiménez, Manu Soto y Álvaro Valle.

“He querido contar con gente a la que conozco e incluso que considero amigos y bueno, gente que de alguna forma tiene una trayectoria, por eso llamar a artistas como El Londro y decirte ‘cuenta conmigo’ es una motivación”, apunta.

“También he querido buscar a caras nuevas, por ejemplo Alicia Jiménez, que tiene una voz muy interesante, Manu Soto, al que conozco desde chico y creo que era necesario apostar por él, o Álvaro Valle, que es otro chaval que viene empujando fuerte”.

“Yo tenía claro qué elenco elegir, otra cosa es que luego no te cuadren fechas con algunas personas, pero en ese sentido he tenido suerte y creo que llevamos un elenco bastante potente”, añade.

Juan Manuel Moneo considera que la estructura de esta propuesta “lleva de todo”, por lo que vamos a encontrar “villancicos de ‘Así Canta Nuestra Tierra en Navidad’, de los de toda la vida que hizo Parrilla. Hemos hecho un trabajo de recopilación de todo lo que hay y hemos decidido incorporar dos villancicos que se hacen poco, el ‘Olé, olé’ y otro el ‘Viva la Nochebuena’, que tiene una falseta de Parrilla increíble, además de un popurrí de los más clásicos”.

De cualquier forma, también “he querido aportar cosas, porque tengo claro que si han apostado por mí, tengo que aportar algo. No quería quedarme en los villancicos de toda la vida, he querido darle mi sello, por eso vamos a hacer cinco villancicos que he compuesto yo, y uno que ha hecho Javier Ibáñez, que es como un Mercedes, nunca falla”, recalca entre risas.

Entre las novedades de este ‘Ayer y hoy Jerez canta da la Navidad’, como se denomina el espectáculo, destaca la presencia de la Joven Orquesta Filarmónica Campos andaluces y el piano de La Reina Gitana. “Creo que Jerez destaca por su flamenco pero también tiene músicos excelentes, músicos que suenan a Jerez y que aportan cosas. Por eso he apostado por estas dos incorporaciones. Rosario hace un villancico muy bonito con Carmen (Grilo) en el que le incorporamos la orquesta de viento y cuerda, y queda muy bien. Creo que la música tiene que estar viva, y eso es lo que queremos, aunque también entiendo que se pueda discutir, porque es cierto que en Jerez la Navidad de los discos de la Caja está muy arraigada. De todos modos, y más ahora con la que está cayendo, necesitamos expresarnos, y creo que esta puede ser la mejor manera, siempre haciéndolo desde el respeto”.

Otra de las aportaciones personales de Juan Manuel Moneo es la presencia de María José Franco. El baile ha sido parte implícita de este espectáculo de las peñas durante estos veinte años, si bien, tal y como apunta, el guitarrista, “creo que nunca se ha hecho una coreografía al uso, han venido buenos artistas y han hecho su pataíta por bulerías, pero esto es algo más elaborado. María ha preparado unos tangos, que es donde se maneja bien, con un villancico de Coral”.

Precisamente Coral de los Reyes es, junto a María José Franco y La Reina Gitana y Luis Moneo, los artistas invitados para la ocasión. Sobre la primera, Moneo entiende que “es una persona tan humilde que a veces no se le toma en cuenta y creo que hoy por hoy es una de las artistas más completas que tenemos aquí en Jerez, sobre todo en Navidad, porque tiene mucho repertorio, de hecho vamos a hacer cuatro villancicos suyos”.

Completan el elenco la percusión de Carlos Merino, el violín de Samuel Cortés y la zambomba de Israel López, un elemento “para mí muy importante, porque tiene que estar presente, más aún en el espectáculo de las peñas, aunque también hay que saber tocarla, y en eso Isra es un fenómeno”.