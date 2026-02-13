Jerez rinde tributo a Andrés de Jerez

El homenaje a Andrés de Jerez del sábado 21 de febrero se concibe como una jornada de reconocimiento a su trayectoria artística y humana, con un programa que reunirá a familiares, amigos y compañeros de profesión para recordar la figura del cantaor jerezano, estrechamente vinculado tanto a su ciudad natal como a Francia, dos territorios fundamentales en su desarrollo vital y musical.

El primer acto tendrá lugar a las 13:00 horas en el barrio del Chicle, enclave donde nació el artista y donde se celebrará un encuentro de carácter íntimo y simbólico. Durante el mismo, se procederá a la colocación de una placa conmemorativa en la fachada de su casa natal.

La obra ha sido realizada por el pintor Gonzalo Conradi, colaborador cercano de Andrés de Jerez, con quien compartió diversos proyectos artísticos a lo largo de su carrera, además de una estrecha relación personal.

La programación continuará en horario de tarde con una gala flamenca que reunirá a artistas que formaron parte del recorrido profesional y vital del cantaor. El cartel contará con la participación de Cristo Cortés al cante y Carlos Grilo a la guitarra, una combinación artística que simboliza la conexión entre Jerez y Francia que caracterizó la trayectoria del homenajeado. La cita, en el Teatro La Gotera de la Azotea (calle Molino de Viento) a las 20:00 horas.

Cartel de Enrique Guillén del homenaje a Andrés de Jerez.

Asimismo, se sumarán al espectáculo figuras del entorno flamenco que compartieron escenario y vivencias con Andrés de Jerez en distintas etapas de su carrera, entre ellos Domingo Rubichi, Ali de la Tota, Juan Paredes y El Gamba, quienes contribuirán a configurar un fin de fiesta concebido como un encuentro de memoria, reconocimiento y convivencia artística.

El evento está dirigido tanto a aficionados al flamenco como al público en general que desee rendir homenaje a un artista que dejó una destacada huella en el panorama flamenco. El acceso a la gala se realizará mediante donativo, que podrá adquirirse de forma anticipada o en taquilla el mismo día del espectáculo.