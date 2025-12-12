La Macanita homenajea a Parrilla de Jerez este sábado en el balcón de Villapanés

Tomasa Guerrero 'La Macanita' homenajeará a Manuel Fernández Molina 'Parrilla de Jerez' con el recital de villancicos que ofrecerá en el balcón del Palacio de Villapanés este sábado, 13 de diciembre, a partir de las 12 horas, en un acto organizado por la Delegación de Cultura, Grandes Eventos, Patrimonio Histórico y Capitalidad Cultural, y en el que la artista contará con la guitarra de Antonio Higuero.

El Ayuntamiento está ultimando el homenaje que la ciudad rendirá a la memoria de Parrilla de Jerez, asegurando que su legado perdure y sea reconocido por las futuras generaciones, dándole el lugar que se merece en la memoria colectiva, para que artistas y aficionados sigan reconociendo su aportación fundamental al flamenco por las generaciones venideras y especialmente a algo tan nuestro como los villancicos.

Entre las acciones previstas para rendir tributo al célebre guitarrista está la colocación de un monumento en bronce, a cargo del imaginero Fernando Aguado.

Parrilla de Jerez nació en Jerez en 1945 y falleció el 6 de junio de 2009, siendo reconocido por su depurada técnica. Inició su andadura en el flamenco a los 12 años, forjando su estilo bajo la tutela de su padre, el Tío Parrilla, y de Rafael del Águila. Su carrera comenzó en 1958 y desde entonces dejó una huella indeleble acompañando a grandes artistas del cante y del baile, así como por su labor como solista y compositor. Su trayectoria está marcada por el acompañamiento a figuras emblemáticas como Lola Flores o La Paquera de Jerez (con quien colaboró durante más de treinta años), y por la grabación de discos destacados como Nostalgia y Jondura. Su legado incluye además la revitalización del folclore navideño jerezano y la composición de la marcha procesional 'Virgen de la Piedad'. Fue galardonado con el Premio Nacional de Guitarra por la Cátedra de Flamencología en 1973.

Por su parte, Tomasa Guerrero 'La Macanita', que encarnó al Rey Baltasar en la Cabalgata que recorrió las calles de la ciudad el 5 de enero de 2003, es conocida así por el apodo de su padre, el palmero y acompañante El Macano. Esta cantaora jerezana está considerada como una de las máximas figuras del flamenco actual. Con solo cuatro años aparece en la serie televisiva Rito y geografía del cante cantando y bailando. Desde entonces recorre los tablaos más prestigiosos de España y participa en numerosos festivales internacionales. Ligada a figuras como Manuel Morao y Manolo Sanlúcar, destaca en sus inicios por bulerías, seguiriyas y villancicos.