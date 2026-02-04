Manuel Monje lanza 'Soñando Flamenco' con la destacada colaboración de Miguel Poveda

El jerezano Manuel Monje presenta su nuevo tema, 'Soñando Flamenco', una obra profunda y cargada de sentimiento que rinde homenaje al flamenco como sueño, vida y destino. El single verá la luz este jueves 5 de febrero de 2026 en todas las plataformas digitales, incluyendo Spotify, YouTube, Amazon Music y Apple Music entre otras.

Uno de los grandes atractivos de este lanzamiento es la colaboración de Miguel Poveda, considerado uno de los artistas más grandes y respetados del flamenco en la actualidad, cuya participación aporta una dimensión artística de enorme prestigio a la obra.

'Soñando Flamenco' es una confesión íntima de Manuel Monje, donde expresa que el flamenco no es solo su música, sino su forma de vivir y de soñar. El tema refleja su anhelo de llegar a ser un grande del género, inspirado por figuras legendarias como El Torta, La Paquera de Jerez, Fernanda y Bernarda de Utrera, entre muchos otros artistas fundamentales que se mencionan a lo largo de la canción.

La obra ha sido creada por José Soto Monje, quien da forma a este mensaje tan personal y profundo, convirtiendo el sentimiento flamenco en letra y música desde la verdad y el respeto a la tradición.

El tema cuenta además con un destacado elenco de colaboraciones que enriquecen el proyecto: Jesús Guerrero, Paco González, Los Makarines, Juan Diego Valencia y Manuel de Cantarote, unidos en una propuesta que respira autenticidad y pasión flamenca.

Con 'Soñando Flamenco', Manuel Monje reafirma su compromiso con el flamenco más puro, demostrando que la tradición sigue viva cuando se transmite desde el corazón.

Sobre Manuel Monje

Manuel Monje García, nacido en Jerez de la Frontera en 2012, pertenece a una tierra y a unas sagas flamencas de enorme relevancia, con raíces que se vinculan a familias y nombres históricos como los Sordera, Paco La Luz, los Valencia, entre otras.

Desde muy temprana edad, Manuel mostró una conexión especial con el flamenco. Fue a los 7 años cuando comenzó a sentir el cante de una forma diferente, adentrándose con mayor profundidad en este arte hasta dar su debut en la Peña Fernando Terremoto, acompañado por María Terremoto y Nono Jero, un momento clave en su trayectoria artística.

Su participación en el concurso Tierra de Talento marcó un antes y un después en su carrera, permitiéndo darse a conocer al gran público y consolidarse como una joven promesa del flamenco.

A pesar de su juventud, Manuel Monje ha tenido ya el privilegio de compartir escenario con grandes figuras del flamenco actual como Israel Fernández, Tía Juana la del Pipa, Niña Pastori, Miguel Poveda, Arcángel, entre muchos otros, demostrando una madurez artística y un respeto por la tradición que auguran un futuro prometedor.