Mercedes Ruiz y Santiago Lara presentan ‘Dual’ en Jerez

Después de recorrer países como China, Francia, Reino Unido o Estados Unidos, Mercedes Ruiz y Santiago Lara estrenan por fin en su Jerez natal el espectáculo ‘Dual’, con el que han cosechado numerosos éxitos en teatros de todo el mundo. El Teatro de la Fundación Cajasol será este lunes 3 de marzo (a partir de las 18.30 horas) el punto de partida además de una gira nacional que les llevará por distintas capitales de provincia del país durante los próximos meses.

Con gran expectación, Mercedes Ruiz asegura que exhibirlo en Jerez “supone como siempre una gran responsabilidad, pero también una alegría, porque además, las entradas se han vendido bastante bien y entre el público habrá también muchos jerezanos, que eso para nosotros significa mucho”.

Tras pasar por distintas ciudades internacionales, ‘Dual’ aterriza en Jerez “con toda la ilusión del mundo”, confiesa la bailaora jerezana, quien reconoce que se trata de “un espectáculo que controlábamos bastante bien los dos, y con el que disfrutamos muchísimo”.

Para Mercedes y Santiago, unir energías sobre la escena supone “un disfrute”, principalmente porque “nos conocemos bien y eso nos permite improvisar”, asevera la bailaora. “Es un espectáculo vivo, un espectáculo en el que siempre estamos alerta porque está vivo. No es algo como un baile que siempre está perfecto. Y claro, como estamos los dos, tenemos esa libertad, no dependemos del cante que tenga que entrar o del cantaor”.

Sin lugar a dudas, entre las particularidades de este ‘Dual’ está su libertad “contra la dictadura del ritmo. Nosotros nos hemos criado asociando todo a un patrón, a una estructura rítmica, es decir, la letra empieza aquí y termina aquí, con las palmas, igual. Pero en este espectáculo no es así, no vamos tan sujetos, sino que como estamos los dos solos, vamos libres y eso te da mucha libertad de expresión”.

“Yo siempre pongo el ejemplo de Camarón y Tomatito. Iban los dos solos y no necesitaban palmas. ¿Por qué? Porque se conocían profundamente. Pasaba igual a Sabicas, que tenía otro concepto del flamenco, que aumentaba o reducía el ritmo a su antojo. Pues más o menos ese es el concepto, que es muy difícil, pero que cuando adquieres un nivel o llevas tanto tiempo trabajando juntos como nosotros, sale solo”, añade Santiago Lara.

Para Mercedes Ruiz, la experiencia vivida en países como Inglaterra, Francia, China o Estados Unidos, donde han llevado ‘Dual’, “hace que te des cuenta que el flamenco al final, como cualquier arte, es transmisión y lo que queremos transmitir se entiende perfectamente, da igual la cultura o el país donde estés”.

Salir a escena con baile y guitarra, con guitarra y baile, “es una experiencia diferente, y que ahora nos podemos permitir porque tenemos un bagaje”, asegura Mercedes Ruiz. “Si hace diez años me dicen que yo iba a bailar una obra sin cante, hubiera dicho que no, porque siempre me ha gustado estar arropada. Ahora sin embargo, hemos creado un espectáculo con solo guitarra y baile y eso es símbolo de madurez”.

“También ha sido tu camino creativo”, -comenta Santiago Lara- quien no se olvida de los conceptos inculcados “por Paco López, que desde que empezamos a trabajar con él, nos abrió otras maneras de la mentalidad en cuanto a que hay muchas maneras de expresar, que no tiene todo porque es sota, caballo y rey. Nos ha enseñado a expresarnos de otra forma y hoy en día hemos llegado a un punto de que menos es más”.

‘Dual’ es pues un montaje rodado “en el que hemos ido viendo lo que funcionaba y lo que no”, aclara la bailaora, “por eso creo que está casi redondo. Hacemos lo que queremos y eso se nota sobre el escenario”.

Jerez será así punto de partida de una gira nacional que recorrerá en los próximos meses ciudades como Santander, León, Burgos, Zaragoza y Valladolid. “Queríamos empezar en nuestra tierra, y la verdad es que estamos muy contentos, porque es un espectáculo en pleno Festival de Jerez, a las seis y media de la tarde”.