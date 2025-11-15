La Pasarela Flamenca Tío Pepe Jerez 2026, con Jessica Bueno como madrina, contará con más de 60 diseñadores

En un ambiente festivo y con el público completamente entregado, las Bodegas Plaza El Cubo acogieron la noche del viernes la presentación oficial de la XIX edición de la Pasarela Flamenca Tío Pepe Jerez. El acto, conducido por el periodista Enrique Gallego, ha servido para descubrir las principales novedades de una edición que se celebrará del 22 al 25 de enero de 2026 y que se perfila como la más vanguardista y plural de su historia.

La noche ha estado marcada por el anuncio de Jessica Bueno como nueva madrina de la pasarela para 2026, tomando el relevo de Fiona Ferrer, que seguirá vinculada al proyecto con una colaboración muy especial. La presentación del cartel, una obra de Estudio Creativo La Caja Baja que homenajea lo artesanal, la imaginación y el eterno diálogo entre pasado y modernidad, y la proyección de un emotivo vídeo con las palabras de la nueva embajadora han sido dos de los momentos más aplaudidos por el público.

Ana Belén Morillo, directora de la Pasarela Flamenca Tío Pepe Jerez, ha destacado la gran apuesta de esta edición por la innovación: “Estamos increíblemente ilusionados con el nuevo Espacio Innova Flamenca, una plataforma ilusionante que amplía la pasarela y que nace para dar voz a las creaciones emergentes a través de colecciones cápsula, conferencias y desfiles centrados en la innovación, la vanguardia y la sostenibilidad. Este espacio no solo enriquece nuestra programación, sino que nos permite extender el evento una tarde más, consolidando a Jerez como capital de la moda flamenca”.

Espectáculos y programa de la noche

La gala ha combinado la parte institucional con un cuidado contenido escénico. Tras la presentación del cartel se ha ofrecido un espectáculo de baile -'Ay Jerez' por seguiriyas - creado para la ocasión por la escuela de María del Mar Moreno, que ha llenado el escenario de compás, mantones y volantes, reivindicando la esencia del baile jerezano. A continuación, el público ha disfrutado de un desfile de moda flamenca inspirado en el cartel, en el que diferentes modelos han lucido diseños alineados con la paleta cromática y el universo visual de la nueva imagen de la pasarela.

La propuesta estética de la velada se ha basado en la reinterpretación del traje de flamenca desde una sensibilidad especial, inspirada en una caja de música de madera de estilo rococó, con una silueta clásica de talle marcado y volantes en cascada, trabajada en blancos, marfiles y tonos crudos que evocan la luz de Andalucía y la delicadeza artesanal de las antiguas labores.

Estas creaciones han sido confeccionadas por Flamemka, Rocío Segovia, Amparo Macia, Inma González, Merche Moy, Rocío Martín, Gloria Coca, Atelier Rossado, David Panal, Pilar Villar, Peca, Ana Ricardi, Andana, La Parrala, Sonia Macías, Amada Vera, Rocío Lamas, Nuria Chaparro, Micaela Villa, Carmen Espejo, Paco Miranda, Alba Zambrano, J.L. Galán, Sara Crespillo, Chari García, Gema Valero, Margarita Guisado y Adrián Marín.

Estos espectáculos han reforzado la idea de la pasarela como punto de encuentro entre la tradición del traje regional andaluz y las nuevas narrativas de la moda flamenca, con estilismos muy cuidados, juegos de volúmenes en los volantes y una presencia protagonista de los complementos artesanales.

Novedades de la XIX edición

La Pasarela Flamenca Tío Pepe Jerez 2026 reunirá a más de 60 diseñadores y mantendrá su firme compromiso con el talento joven, consolidándose como la única plataforma que alberga dos certámenes de jóvenes diseñadores: uno de ámbito andaluz y otro centrado en la provincia de Cádiz, patrocinado por la Diputación de Cádiz, que ofrecerán una oportunidad única a 20 nuevas promesas.

El esperado desfile 'Mujeres con Solera' volverá a tener un lugar destacado en la programación. Pensado para mujeres a partir de 45 años, se ha convertido en uno de los momentos más emocionantes de la pasarela por su capacidad para reivindicar la elegancia, la experiencia y la diversidad de cuerpos y edades.

Respecto a esta cita, la organización ha anunciado la celebración del casting para seleccionar a sus protagonistas el próximo miércoles 19 de noviembre, de 12:00 a 14:00 horas, en el Hotel Sherry Park de Jerez. Ese mismo día, de 17:00 a 19:00 horas, tendrá lugar el casting de modelos para el resto de desfiles de la pasarela.

El nuevo Espacio Innova Flamenca se inaugurará el 21 de enero con los desfiles de FFL - Fiona Ferrer, Iván Campaña, Flamenka y La Parrala, proponiendo colecciones cápsula con lecturas contemporáneas del traje de flamenca, guiños urbanos y una mirada muy actual al patronaje y los tejidos.

Además, la pasarela contará de nuevo con una jornada dedicada a las escuelas de baile, en la que participarán la Escuela de Flamenco María José Franco, la Escuela de Flamenco Chiqui de Jerez, la Escuela de Flamenco Patricia Ibáñez, el Centro de Flamenco Jerez y la Escuela de Baile María José Jaén.

Apoyo institucional, declaraciones y compromiso solidario

El evento ha contado con un importante respaldo institucional, con la presencia de Ana Belén Morillo, directora de la Pasarela; Fiona Ferrer, empresaria y diseñadora; Nela García, Delegada de Educación y Comercio del Ayuntamiento de Jerez; Antonio Aragón, Diputado del Área de Asistencia a Municipios de la Diputación Provincial de Cádiz; y Mayte García León, Vicepresidenta de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar.

Fiona Ferrer ha subrayado el vínculo emocional que mantiene con la cita jerezana: “He vivido una experiencia maravillosa de la que guardo un recuerdo tan bonito que era imposible no estar hoy aquí de nuevo” y adelantó la empresaria que volverá a desfilar el 21 de enero del próximo año, un día antes de que de comienzo la pasarela jerezana.

Por su parte, Nela García ha destacado el impacto del acto en la ciudad, tendiendo un puente a los creadores de Jerez y del resto de la provincia inigualable. En palabras de la representante jerezana, la Pasarela “logra que Jerez siga brillando y sumando un valor económico incomparable”.

La gala ha tenido también un marcado carácter solidario, logrando recaudar una importante cifra a favor de la campaña 'Ningún niño sin juguetes' de la Asociación de Reyes Magos de Jerez, reforzando el compromiso social de la Pasarela Flamenca Tío Pepe Jerez con la ciudad y con las familias que más lo necesitan.