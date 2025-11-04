La ciencia, detrás de la esperanza de muchas mujeres con endometriosis

La endometriosis es una de las enfermedades ginecológicas más comunes entre mujeres en edad fértil, afectando aproximadamente al 10 % de la población femenina. Aunque se asocia principalmente con síntomas como dolor crónico y dificultades para concebir, su impacto va mucho más allá. Esta patología repercute en el ámbito laboral, en la salud mental y en la maternidad, lo que convierte su diagnóstico y tratamiento en cuestiones de relevancia social.

Para muchas mujeres, el diagnóstico de endometriosis no solo representa un desafío médico, sino también un obstáculo en su desarrollo personal y profesional. Los dolores intensos que caracterizan a esta enfermedad, junto con los períodos de tratamiento, pueden interferir con la capacidad para asistir al trabajo o mantener una vida social activa. De hecho, se estima que el 20-30 % de las mujeres con endometriosis experimentan ausentismo laboral debido al dolor o las complicaciones que conlleva la enfermedad, lo que puede repercutir en su estabilidad económica y profesional.

Además, el impacto psicológico de la endometriosis es significativo. La frustración por la falta de un diagnóstico rápido y claro, junto con el temor a no poder tener hijos, puede generar un sentimiento de aislamiento y estrés crónico. La depresión y la ansiedad son condiciones prevalentes entre quienes padecen la enfermedad, afectando su bienestar general y su calidad de vida.

"Podremos diseñar tratamientos personalizados en estas mujeres para mejorar la receptividad endometrial y reducir riesgos en el embarazo” — Dra. Hortensia Ferrero - Investigadora de la Fundación IVI y el Instituto de Investigación Sanitaria La Fe de Valencia

Uno de los mayores retos para las mujeres con endometriosis es el impacto que la enfermedad tiene en su capacidad para ser madres. Además de las dificultades para concebir, las mujeres con endometriosis tienen un riesgo aumentado de complicaciones gestacionales, como la preeclampsia y el aborto espontáneo. Estos factores agravan aún más la angustia emocional y psicológica, llevando a muchas mujeres a enfrentarse a una verdadera batalla para lograr un embarazo saludable.

Sin embargo, la investigación científica está avanzando y ofreciendo nuevas esperanzas para estas mujeres. El estudio realizado por el grupo de investigación “Tratamiento y diagnóstico de enfermedades uterinas”, dirigido por la doctora Hortensia Ferrero en la Fundación IVI, busca desentrañar las causas biológicas subyacentes de las complicaciones en el embarazo de mujeres con endometriosis y afirma que “estos avances promueven una ciencia donde se sitúa al cuerpo femenino en el centro del conocimiento científico, que no solo busca curar, sino también mejorar la calidad de vida y garantizar una atención médica más enfocada a la realidad de las mujeres con endometriosis.”.

El análisis realizado por la doctora Ferrero y su equipo en el Instituto de Investigación Sanitaria La Fe de Valencia ha revelado importantes descubrimientos en relación con el perfil proteómico del endometrio en mujeres con endometriosis. Mediante modelos avanzados de cultivo de organoides endometriales, se ha identificado cómo alteraciones en más de 360 proteínas podrían ser responsables de las complicaciones en el embarazo, como el aborto espontáneo o la preeclampsia. Estos avances podrían allanar el camino para tratamientos personalizados que no solo mejoren la fertilidad, sino que también ayuden a prevenir las complicaciones durante la gestación.

El uso de organoides endometriales, que permiten recrear condiciones similares a las del inicio de la gestación en el laboratorio, es un ejemplo de cómo la ciencia puede generar soluciones innovadoras para problemas de salud complejos.

Este avance científico representa una luz al final del túnel para muchas mujeres que luchan con las secuelas de la endometriosis, ofreciendo la posibilidad de una maternidad más segura y de tratamientos que puedan adaptarse a las necesidades individuales de cada paciente. En palabras de la Dra. Ferrero, “podemos estudiar cómo responde su endometrio a hormonas, medicamentos o incluso identificar alteraciones específicas relacionadas con la endometriosis. Esto permitirá diseñar tratamientos personalizados en estas mujeres para mejorar la receptividad endometrial y reducir riesgos en el embarazo”. A medida que la investigación continúa, las mujeres afectadas por la endometriosis pueden esperar no solo avances médicos, sino también un mayor reconocimiento de los desafíos sociales y laborales que enfrentan a diario.

En definitiva, la ciencia detrás de la endometriosis no solo busca aliviar el dolor físico, sino también mejorar la calidad de vida de las mujeres, otorgándoles la posibilidad de llevar una vida más plena y saludable, tanto en lo personal como en lo profesional. “Este estudio no solo analiza proteínas y rutas metabólicas desreguladas en el endometrio de mujeres con endometriosis, sino que pone su atención en la salud femenina, y en concreto, en la salud de las mujeres con endometriosis, reconociendo la importancia de sus experiencias y trabajando para que sus necesidades sean atendidas y se puedan desarrollar soluciones concretas a sus problemas” concluye doctora Ferrero.