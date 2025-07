El origen animal es la hipótesis más respaldada sobre el origen del Covid

La complejidad del origen del SARS-CoV-2 no radica solo en la escasez de datos o en los obstáculos políticos, sino en su propia naturaleza filosófica como fenómeno emergente en un sistema interconectado y opaco, donde causas múltiples —biológicas, ecológicas, humanas y tecnológicas— se entrelazan. Más de cinco años después de que estallara la pandemia de Covid-19, el origen del virus continúa envuelto en incertidumbre. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha publicado un nuevo y exhaustivo informe elaborado por el grupo asesor científico SAGO (siglas en inglés de Grupo Asesor Científico para los Orígenes de Patógenos Nuevos) que reafirma la hipótesis del origen zoonótico como la más verosímil, aunque reconoce que no puede descartar un posible accidente de laboratorio ante la ausencia de datos clave por parte de algunos Estados. “Mientras no se atiendan las solicitudes de información adicionales o no se disponga de más datos científicos, los orígenes del SARS-CoV-2 y cómo entró en la población humana seguirán siendo inconclusos”, afirma el texto.

Las 80 páginas del informe presentan un análisis actualizado de todas las evidencias disponibles hasta junio de 2025, incluyendo publicaciones revisadas por pares, estudios preprint, informes gubernamentales y presentaciones de expertos. No obstante, el grupo reconoce que “no ha tenido acceso a datos originales sin procesar de ninguna fuente para la preparación de este informe”.

El grupo SAGO ha reexaminado cuatro escenarios posibles sobre el origen del virus: la transmisión zoonótica natural desde animales silvestres o a través de un huésped intermedio, el accidente de laboratorio, ya sea durante investigaciones de campo o por fallos de bioseguridad; la introducción a través de productos congelados o, por último, la manipulación deliberada del virus seguida de una fuga de laboratorio.

Sobre los productos congelados, el informe es más tajante: “No se dispone de evidencia adicional que respalde esta hipótesis” y añade que “se revaluará si surgen nuevas pruebas”. Respecto a una posible manipulación del virus, el grupo también concluye que “no se encontró evidencia científica que respalde esta hipótesis frente a la evidencia de que estas mutaciones y eventos de recombinación también ocurren en coronavirus en la naturaleza”.

Las incógnitas de Wuhan

El mercado de Huanan, pese a identificarse como epicentro inicial, no es necesariamente el origen. Las primeras investigaciones situaron el mercado mayorista de mariscos de Huanan, en Wuhan, como uno de los focos iniciales del brote, pero el informe matiza su papel alegando que “los datos apoyan que jugó un papel significativo en la transmisión y amplificación temprana, pero no es concluyente que fuera el lugar donde el virus se transmitió por primera vez a la población humana”. Los análisis de metagenómica ambiental detectaron rastros del virus en superficies del mercado junto a ADN de animales como perros mapaches y civetas, aunque ninguno de los animales vivos dio positivo. No se han publicado estudios que aclaren si estos animales actuaron como vectores. “Falta evidencia para confirmar esta hipótesis, incluida una investigación exhaustiva sobre las especies de fauna silvestre criadas y vendidas en Wuhan”, aclara el informe.