Estos son los daños que tiene para la salud el consumo de 'snus blanco', las bolsitas de nicotina sintética extraída del tabaco

El 'snus blanco' es un tipo de producto de nicotina que, a diferencia del snus tradicional, no contiene tabaco como tal, sino que utiliza nicotina sintética extraída del tabaco. Viene en pequeñas bolsitas que se colocan entre las encías y el labio superior, donde la nicotina se absorbe a través de la mucosa bucal.

Al no contener tabaco propiamente dicho, el 'snus blanco' no genera productos de combustión, como ocurre con los cigarrillos o el tabaco convencional. Sin embargo, es igual de perjudicial que el tabaco convencional y por eso los neumólogos están en contra de su consumo.

El 'snus blanco' se ha popularizado en los últimos años, especialmente en países como Suecia, y está diseñado para liberar la nicotina de manera gradual. Aunque no tiene tabaco, sigue siendo un producto que contiene nicotina, la cual es una sustancia adictiva y, por tanto, efectos nocivos para la salud cardiovascular y oral, pero no son los únicos daños que produce en la salud.

Daños que produce para la salud

El uso de estos productos puede aumentar la presión arterial, favorecer el desarrollo de enfermedades cardiovasculares y generar dependencia. Además, su impacto en la salud bucal, al ser absorbido por las mucosas, está aún en estudio, pero no se descartan efectos adversos a largo plazo.

El consumo de 'snus blanco' se está dando también entre la población joven a quienes las autoridades recomiendan evitar el uso de estas bolsitas de nicotina, además de buscar asesoramiento profesional, si necesitan independizarse del consumo de estos productos.

Es crucial mantenerse informado y priorizar la salud respiratoria y general frente a productos de dudosa seguridad a largo plazo.

Cómo son las bolsitas de snus blanco

Las bolsitas de nicotina no son un producto reciente y su uso y comercialización están prohibidos en toda la Unión Europea, excepto en Suecia que lograron mantener la tradición de su consumo.

El 'snus blanco', a diferencia del snus tradicional, no contiene tabaco propiamente dicho, sino nicotina sintética extraída del tabaco. Al no estar compuesto por tabaco, no está sujeto a las mismas regulaciones, lo que ha permitido su expansión desde Suecia y su comercialización en otros países de la Unión Europea y el Reino Unido.

En España, si bien la venta de estas bolsitas de nicotina no está autorizada específicamente, tampoco está prohibida bajo la legislación vigente, ya que no se considera tabaco. Esto ha facilitado su acceso a través de canales de venta como Internet e incluso en algunos estancos.

Es importante señalar que este producto está generando un creciente interés entre la población más joven, algo que preocupa al colectivo de los neumólogos y desde la Sociedad Española de Neumología, advierten sobre los graves riesgos del consumo de nicotina, independientemente de la forma en la que se presente y para lo que ha emitido un comunicado solicitando su retirada del mercado.

Aunque el snus blanco no contiene los productos de combustión del tabaco, la nicotina sigue siendo una sustancia altamente adictiva y potencialmente dañina para el sistema cardiovascular y respiratorio.