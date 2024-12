En Navidad, no lo olvides: ¡El mejor regalo es tu salud!

La Navidad para muchas personas es la época más especial del año en la que nos paramos a pensar, en la que nos dedicamos tiempo, y en la que más aprovechamos para estar con los nuestros. Y es que el día a día, en muchas ocasiones, nos impide valorar lo que tenemos, nuestra familia sobre todo, pero también nuestra salud, porque sin ella no podemos hacer nada.

Por eso, son varios los expertos de Quirónsalud que quieren lanzar varias recomendaciones de salud para estas vacaciones navideñas, “un período sensible para quienes lidian con alteraciones de la conducta alimentaria o con problemas de salud mental”, según reconoce la doctora Mercedes Guzmán Lorente, psiquiatra del Hospital Quirónsalud Huelva.

A su juicio, reconocer los desafíos, preparar estrategias, y fortalecer la red de apoyo, pueden ayudar a transitar de manera más equilibrada y saludable estos días. “No hay que olvidar la importancia de una red familiar de apoyo consciente de la situación, y que sea igualmente conocedora de las herramientas para que el paciente no se sienta juzgado, ni presionado en estas fechas. Entre otros tips es importante el establecimiento de los horarios regulares de comidas, practicar una alimentación consciente, así como priorizar aquellos eventos que sean emocionalmente seguros”, defiende esta experta.

Una Navidad saludable, con ejercicio

Por su parte, el jefe del Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología del Hospital Quirónsalud Infanta Luisa de Sevilla, el doctor Abraham García Mendoza, señala que lo ideal en estas fiestas navideñas es realizar ejercicio físico moderado de tipo aeróbico: “Es usual intentar comenzar a practicar ejercicio físico con carrera continua, sobre todo en estas fechas, donde vemos cómo nuestras calles se llenan de principiantes que intentan amortiguar los excesos navideños; sin embargo, a nivel articular, es más saludable realizar deportes del tipo ciclismo, natación, o aquagym, que no causan impacto articular y resultan menos lesivos”.

A su vez, el doctor José Manuel García Almeida, jefe del Servicio de Endocrinología del Hospital Quirónsalud Málaga, recuerda que en estas fechas 7 de cada 10 españoles se exceden con la comida y con la bebida: “El 51% reconoce que tiene molestias digestivas y el 34% resaca. Para que disfrutemos de unas buenas fiestas de Navidad, los días que no son los más señalados de las fiestas navideñas se ha de evitar cualquier tipo de exceso, incluso hacer una dieta algo más estricta de lo habitual para compensar esos días festivos”.

Pero también, el endocrino recomienda "aumentar la actividad física, hacer ejercicios algo más intensos, o prolongar el tiempo de actividad". “Ya que sabemos que nuestro cuerpo va a sufrir algunos excesos es mejor mantenernos en forma, haciendo que sea más fácil eliminar el peso que estamos ganando”, apostilla.

Una buena salud cardiovascular en Navidad

En el campo de la cardiología, el doctor Carlos Arias, cardiólogo del Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón de Sevilla, resalta que en las reuniones típicas de Navidad, a menudo se realizan comidas o cenas copiosas, en las que se aumenta el consumo de alimentos ricos en grasas, en sal y de azúcares poco saludables; todo frecuentemente aderezado con un consumo elevado de alcohol.

“Para mantener una buena salud cardiovascular se recomienda que el consumo de alimentos ricos (chacinas, salazones, marisco, etc) en sal no sea elevado, elegir carnes de ave (pavo, pollo) frente a las carnes de cerdo y ternera en la medida de lo posible, que no se abuse de los fritos y de los dulces navideños como mantecados y turrones, y no consumir alcohol”, sostiene este experto.

Especialmente a aquellos con enfermedades cardiacas previas hace hincapié el doctor Arias en la necesidad de que disfruten de estos días festivos, “pero con moderación, y siempre con mucho sentido común”: “Que intenten no apartarse mucho de sus rutinas habituales, en cuanto a realizar unos hábitos de vida saludables con una dieta adecuada y la práctica de ejercicio de forma regular, y por supuesto, que no abandonen los tratamientos con fármacos que tengan prescritos”.

Para las futuras mamás

Mientras, Esther de la Hoz, ginecóloga del Hospital Materno-Infantil Quirónsalud Sevilla, destaca que las futuras mamás en Navidad deben igualmente mantener sus rutinas saludables, como el hecho de descansar; de salir a caminar, mínimo 30 minutos por la mañana y otros 30 minutos por la tarde.

Además, la doctora De la Hoz subraya la importancia de evitar los atracones de comida, no solamente por el aumento de peso, sino por las molestias digestivas que ello puede ocasionar como pesadez y acidez; evitar las largas sobremesas, levantándose cada 2 horas para estirar las piernas, así como huir de los ambientes cargados con humo de tabaco.

Siempre hay que hacer hincapié en la supervisión constante de los niños.

Cuidado con los niños

Pero si hay algo con lo que debemos tener mucho cuidado es con los menores durante las Navidades porque pueden resultar temerarios y aventurarse más de la cuenta, advierte la jefa del servicio de Pediatría del Hospital Quirónsalud Marbella, la doctora Adelaida Sánchez Bacallao.

“Los niños pequeños son especialmente vulnerables a los accidentes debido a su curiosidad natural. Siempre hay que hacer hincapié en la supervisión constante del menor, nunca hay que dejar a un niño pequeño comiendo sin vigilancia y en estancias donde se utilizan dispositivos eléctricos o calefactores, como es la cocina y el baño. El árbol de Navidad o las piezas que componen los belenes pueden ser otro foco de riesgo. Es importante mantener fuera del alcance de los bebés cualquier objeto pequeño que pueda ser ingerido”, resalta esta experta.

Los pacientes respiratorios crónicos

Pero aquí tampoco hay que olvidar, tal y como destaca el doctor Luis Manuel Entrenas, jefe de servicio de Neumología del Hospital Quirónsalud Córdoba, a los pacientes respiratorios crónicos, quienes suelen ver agravada en esta época del año sus patologías: “En primer lugar, las temperaturas frías son favorables para la biología de los virus respiratorios y, en segundo lugar, hay mayor número de reuniones en sitios cerrados, por lo que aumentan las posibilidades de contagio”.

Por todo ello, remarca este neumólogo en la importancia de que los pacientes con patologías respiratorias no abandonen su tratamiento en estas fechas, especialmente los inhaladores, ya que tanto para el asma como la EPOC “son la piedra angular del manejo de estos pacientes”; aparte de mantener las vacunaciones al día, “la mejor manera de evitar las infecciones respiratorias o, al menos, que tengan mucha menor intensidad”. Pide evitar el contacto con aquellos pacientes que presenten infecciones respiratorias, especialmente en reuniones en sitios cerrados.

Disfrutar de la Navidad con tranquilidad, salud y plentud.

También podemos renovar nuestra imagen en Navidad

En último lugar, las Navidades pueden representar una buena ocasión para renovar nuestra imagen y cuidarnos más de lo que habituamos mediante innovadores tratamientos de medicina estética. En este sentido, el doctor Andrés Martin, responsable del servicio de Medicina Estética del Hospital Quirónsalud Campo de Gibraltar, señala algunos tratamientos, como la tecnología láser, “la protagonista indiscutible”, apuntando, por ejemplo, a los tratamientos de rejuvenecimiento facial con láser fraccionado, que permiten renovar la textura de la piel, eliminando manchas y reduciendo arrugas.

Por otro lado, menciona a la radiofrecuencia micro-needling, “otra innovación increíble”, en su opinión, y cuya misión consiste en estimular la producción de colágeno, mejorando la firmeza, y la elasticidad de la piel. “Sus resultados son especialmente efectivos durante los meses fríos, donde la recuperación es más controlada”, valora este experto.

El doctor Andrés Martín también menciona a los tratamientos de crioadefinición corporal, muy solicitados en estas fechas, ya que mediante tecnologías de frío controlado, permiten reducir grasa localizada y moldear las siluetas sin cirugía invasiva. Finalmente, resalta el papel de los tratamientos faciales con bioestimuladores, dado que ofrecen una regeneración profunda de la piel, y “aprovechando las propiedades naturales de reparación del propio organismo”, manifiesta el doctor Martin.