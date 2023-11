Dos hermanos del Cristo denuncian a una candidatura por hacer uso de los datos personales “de forma fraudulenta”

El cofrade de la hermandad del Santísimo Cristo de la Expiración, Antonio Domínguez Ganaza, en representación de dos denunciantes también hermanos de la corporación de San Telmo, ha denunciado ante el Obispado el uso de los datos personales “de una manera fraudulenta para fomentar votos existiendo un posible incumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos 3/218 de 5 de diciembre, así como la garantía de los derechos digitales”. Así se explicita en la denuncia presentada con fecha de entrada de 14 de noviembre de 2023 y a la que ha tenido acceso este periódico.

Los hechos se remontan al 4 de septiembre cuando una de las personas interesadas recibe una llamada de alguien no registrado en su agenda telefónica, de “una persona que se identifica como Carmen, la cual manifestó ser hermana del Cristo de la Expiración y que iba a formar parte de una de las dos candidaturas que iban a presentarse para las próximas elecciones a hermano mayor”. El motivo de la llamada, según se dicta en la denuncia, es para “pedirme que, ya que soy hermana de la citada hermandad, votara a su candidatura encabezada por Jesús Rodríguez”. La persona interesada le manifestó que “solo participo de la hermandad para eventos puntuales y para la salida procesional el Viernes Santo”.

La denuncia manifiesta que “Carmen volvió a insistir en que me volvería a llamar”. Al parecer, esta nueva llamada se hace a través de una aplicación de mensajería el día 7 de noviembre en la que la interesada pregunta quién es “al no tener registrado en su agenda” el teléfono. La persona se identifica como “Carmen Copano, dándome cuenta entonces de que se trataba de la persona y teléfono expuesto en el párrafo anterior”. Copano comenta que “el día 25/11/2023 son las elecciones y entonces le preguntó si es para votar a alguien, siendo la respuesta que son las candidaturas para hermano mayor, y aprovechando el momento para comunicarme que va en la candidatura de Jesús Rodríguez y que si me parece bien me envía las propuestas y objetivos para la misma”.

La denuncia expresa que, “como consecuencia de lo expuesto anteriormente y al sentirme molesta por el uso de mis datos personales sin mi autorización”, se presenta escrito ante el Obispado considerando que “la llamada se realizó por un fin no destinado al uso legal y permitido de la Ley Orgánica de Protección de Datos 3/218 de 5 de diciembre, así como la garantía de los derechos digitales, ya que el uso de mis datos aportados a la base de datos de la hermandad son para otros fines y no el de pedir un voto, sospechando, por lo tanto, que la persona que me llamó tiene acceso a los mismos ya que es miembro de la Junta de Gobierno de la actual hermana mayor, Carmen Alonso González”.

Además, en la denuncia, la persona interesada considera que se incumple la Normativa Diocesana de Hermandades y Cofradías ya que “considero que se ha estado usando, al menos en mi caso, el uso del censo de la hermandad para fomentar el voto a una de las candidaturas, hecho que considero injusto y ventajista por la misma”.

Antonio Domínguez Ganaza también representa a otra persona hermana del Cristo de la Expiración que se considera afectada por hechos parecidos. En este sentido la comunicación al Obispado explica que, “casualmente voy en la otra candidatura que se presenta a las elecciones, la de Guillermo Guerrero Fergunson, y que antes de la convocatoria oficial del proceso de las elecciones hubo una reunión entre ambos candidatos para fomentar el respeto y buen hacer entre ambas candidaturas durante el proceso, para que las mismas fueran limpias según estipula la normativa diocesana de Hermandades y Cofradías y más concretamente en lo referente al proceso electoral”.

El interesado expresa en la denuncia su “indignación y correspondiente enfado al comprobar que este hecho que estoy describiendo incumple la citada normativa y sobrepasa los valores morales y cristiano de buen hacer y del que deberíamos dar ejemplo”.

Ambas denuncias presentadas el pasado día 14, ante la autoridad Eclesiástica solicitan “que se anule la candidatura de Jesús Rodríguez por los hechos expuestos anteriormente”, y expresan que podrían “ser denunciables ante la Ley de Protección de Datos a través del cauce reglamentario si fuere necesario”. El segundo de los representados por Antonio Domínguez Ganaza expresa también que no tiene “nada contra Carmen ni contra Jesús Rodríguez pero considero que estos hechos no quedan más remedio que ponerlos en conocimiento del señor Obispo”.