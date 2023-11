Dimite el secretario del consejo de José Manuel García Cordero

Al consejo de la Unión de Hermandades parece que le crecen los enanos. Ya se sabe que “no hay cosa que bien salga cuando se tiene el santo de espaldas.” Jesús Lucena Ortega, hasta este mismo martes secretario del consejo local de la Unión de Hermandades, ha presentado su dimisión ante el asistente eclesiástico para que se la haga llegar al presidente, José Manuel García Cordero. Esta dimisión se formaliza tras mantener algunas faltas de entendimiento con el mismo presidente del consejo según ha podido saber este mismo medio. Lucena deja el consejo de José Manuel García Cordero con su dimisión y ahora el órgano con sede en Curtidores tendrá que nombrar nuevo secretario, pieza fundamental en el funcionamiento formal del consejo en el día a día.

Aunque no ha trascendido los asuntos formales que han forzado a Lucena para tener que presentar su dimisión, todo hace indicar que las horas bajas en las que se encuentra el consejo tras los números presentados en el pasado pleno de hermanos mayores y los ya conocidos ‘audios’ del presidente la chispa para tomar esta decisión. Este medio ha querido ponerse en contacto con el ya ex secretario sin haber podido tener contacto con el mismo. No obstante, Lucena ha enviado en mensaje a los hermanos mayores en los que explica que “los motivos de la dimisión pueden empañar para nada mi despedida de todos vosotros”.

Hay que sacar a colación la dimisión de la delegada de Caridad, Patricia Sánchez Romero, que se hizo efectiva ya algunos meses sin que se llegara a saber el motivo de la decisión tomada por esta cofrade ya ex miembro del consejo.