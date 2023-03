Eulalia Prieto, protagonista este sábado del XLII Pregón a Nuestro Padre Jesús Nazareno

Eulalia Prieto Enríquez será este sábado 11 de marzo protagonista del XLII Pregón a Nuestro Padre Jesús Nazareno, que se celebrará a partir de las 20.30 horas en la Capilla de San Juan de Letrán. El acto será presentado por Soraya Jiménez Andrades.

Su vinculación con la Hermandad del Nazareno procede, como ha ocurrido con muchas mujeres jerezanas, "desde aquellos años en los que a las mujeres no nos dejaban salir en las hermandades. Por eso decidí hacerme hermana de esta cofradía, ya que era la única en la que se podía". No obstante, reconoce que "en un principio no llegué a salir porque al año siguiente ya lo permitieron, así que me hice hermana de La Borriquita".

Sin embargo, el repentino fallecimiento de su madre hizo que "sus restos descansaran en el columbario de Jesús y desde entonces he sentido la necesidad de acompañar al Nazareno cada año, de hecho, no he vuelto a faltar".

Su relación con la hermandad "es muy cariñosa porque desde siempre han ofrecido un trato exquisito a las hermanas de Jesús, tanto en el día a día como en la salida procesional".

Eulalia Prieto, Profesora de Economía en el colegio La Salle Buen Pastor, no es novata en este tipo de actos, si bien admite que "no hago nada parecido desde hace veinte años". Con anterioridad ha llevado a cabo la Oración Poética a la Virgen de la Estrella y también ha firmado actos similares en hermandades como Las Tres Caídas, el Loreto, la Yedra y la hermandad de la Defensión".