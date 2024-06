Minerva no salió a las calles de la feligresía por causa de la lluvia

Justo en el momento en el que la cruz de guía se plantaba en la portada principal de la iglesia parroquial de San Miguel, comenzaba a llover cada vez con más insistencia. Una vez reunida la junta de gobierno del Santo Crucifijo de la Salud, se decidía no salir a la calle. Así quedó en la jornada de ayer domingo la clásica procesión sacramental de Minerva en un año que, sin duda, será para olvidar por la aparición de precipitaciones cada vez que asoma una manigueta el dintel de la puerta de una iglesia. Se comentaba entre los cofrades de San Miguel que la Magna podría estar vista para sentencia al estar presente la Virgen de la Encarnación. No puede ser más errónea la aseveración. Pues la lluvia ha aparecido este año en varias jornadas cofrades y no digamos en la Semana Santa. Con lo cual, en ‘sambenito’ no está patentada entre los cofrades del Santo Crucifijo. Ni mucho menos.

En cualquiera de los casos, así las cosas, se decidió hacer las estaciones con el Santísimo Sacramento por las naves del histórico templo. Un momento de recogimiento donde uno de los párrocos de San Miguel, el sacerdote Luis Piñero, iba rezando cada estación mientras la banda de música tocaba marchas como ‘Triunfal’, ‘Corpus Christi’ o ‘Reina del Carmelo’ entre estación y estación,

Una vez llegada la magnífica custodia que labrara Juan Laureano de Pina al altar mayor, se hacía la reserva no sin antes bendecir al pueblo con la Sagrada Forma. Así finalizaba la procesión donde se echó de menos la presencia del Arcángel San Miguel, obra reciente de Dubé Herdugo, y que no procesionaba en unas andas. Tampoco estuvo a la vista del pueblo fiel. O al menos este cronista no lo encontró.

Habría que remontarse al año 2018 cuando la mañana se levantó bastante más lluviosa que en esta ocasión para que la procesión sacramental con más encanto de la ciudad tuviera también que quedarse en el templo. Otro año será cuando los cofrades de San Miguel puedan pasear a Su Divina Majestad por las calles cercanas de la histórica parroquia. Y quede claro que la presencia de la lluvia no es una exclusividad de esta señera hermandad.